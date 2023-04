Alex Aguinaga confesó que un ex presidente de México evitó que jugara con el América

(Foto: especial)

Hablar de Alex Aguinaga es hablar de uno de los mejores futbolistas de la Liga MX durante la década de los 90 y principios de los dosmil.

Y es que el ecuatoriano fue tres veces campeón de liga con los Rayos del Necaxa en las temporadas 1994-1995, 1995-1996 y 1998; además de que con el club consiguió una Copa México y en un Campeón de Campeones.

Por ello, fue uno de los jugadores más deseados por el que en ese entonces era indiscutiblemente el equipo más poderoso económicamente de la liga: las Águilas del América. Sin embargo, y luego de varios intentos su fichaje nunca se dio.

Al respecto, “El Maestro” reveló este 6 de abril la razón del por qué no defendió los colores azulcrema. Durante el programa La Última Palabra de Fox Sports, donde colabora, Aguinana aseguró que fue el ex presidente priista Ernesto Zedillo (1994-200), fiel aficionado a los Rayos, quien evitó que fuera vendido al “hermano mayor”, pues en ese entonces ambos clubes pertenecían a Televisa.

“Ernesto Zedillo era el presidente de México en ese momento, nosotros habíamos logrado el tercer título y simplemente dijo ‘No se mueve Alex Aguinaga’, entonces fue una orden de arriba”

Si bien afirmó que estaba muy contento con el Necaxa, expuso que, en su época, los futbolistas no podían tomar decisiones propias, ya que otras personas lo hacían por ellos.

“Yo estaba muy contento en el Necaxa, ellos me abrieron las puertas y yo dejé todo por el equipo. Cuando se da esa posibilidad (ir al América) era...bueno, en esa época no podías decidir. Sí, te mandaban. La empresa no solo tenía a los dos equipos, también tenía al Atlante, luego tuvo al San Luis y así se iba moviendo. Pero en mi caso, el señor presidente Zedillo dijo que no me movía y no me moví”, recalcó.