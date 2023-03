Camioneta de Alfredo Adame se incendió y bomberos tuvieron que correr a su auxilio

(Foto: Fabiola Hernández/Infobae México // Foto Instagram: ADN40)

Alfredo Adame está nuevamente en aprietos y en esta ocasión se debió a que la camioneta del actor se incendió en la alcaldía Xochimilco.

Fue en Twitter, donde la cuenta oficial del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México reportó que el vehículo del exconductor de Hoy tuvo un percance, por lo cual tuvieron que correr a su auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes de redes sociales, presuntamente el automotor habría sufrido un cortocircuito y, apartir de ello, se derivó la complicada situación.

El ex político se encuentra a salvo (Foto: Twitter)

De acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos, los hechos se reportaron en la colonia Santa María Tepepan, que está ubicada en Xochimilco aproximadamente a las 7:50 de la mañana de este 30 de marzo.

Y a las 8:44 horas se dio a conocer que el incidente había sido neutralizado de forma satisfactoria.

“En seguimiento al incendio confirmamos la dirección en calle Aldama, Barrio Tepepan, en@XochimilcoAl; informamos que se quemó un automóvil; procedimos a extinguir el fuego. Servicio concluido”, se lee.

(Twitter)

Cabe señalar que hasta el momento el actor no ha dado ninguna declaración sobre el incidente, sin embargo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas opinaron del nuevo accidente de Adame.

“Fui a la tienda y vi a Alfredo Adame, se le quemos su camionetita, pobre que le hagan una limpia, esta bien salado ese señor”. “La vida pega duro y yo soy Alfredo Adame”, son algunas de las menciones en Twitter.

Las tragedias de Alfredo Adame en lo que va del 2023

Luego de que el villano de Dos Hogares asegurara que su ex prometida Magaly Chávez era una mujer transgénero, la actriz no solo desmintió los señalamientos, sino también aseguró que demandaría al actor por difamación. Aunque no por ello tenía algo en contra de la comunidad LGBT+.

El famoso fue novio de la actriz y hasta se iban a casar (Instagram/@magaly_chavezoficial)

“Sí va a haber una demanda, ya estoy viendo con mis abogados que tanto se puede hacer porque de verdad me han llegado muchos mensajes respecto a esto. Yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo, que soy una persona común y corriente como todas, seamos del género que seamos”, dijo ante las cámaras de TV Azteca.

*Información en desarrollo