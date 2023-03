AMLO explotó contra Luis Estrada por ¡Que Viva México!: “Cineasta buena ondita”

¡Que Viva México! se estreno el 23 de marzo de 2023, aproximadamente un año y medio después de la fecha estimada por el director. (Foto Netflix // Captura YouTube)

¡Que Viva México! estaba envuelta en controversia desde meses antes de su estreno, pues en su momento Luis Estrada informó que se vio orillado a aplazar el lanzamiento de su película por problemas con la distribución que relacionó con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, con tan solo unos días en cartelera, la sátira política está en el ojo del huracán.

Y es que no solo el público ha criticado el proyecto protagonizado por Alfonso Herrera y Ana de la Reguera, también algunas personalidades del medio artístico nacional como Juan Osorio han cuestionado la imagen que proyecta de México en el extranjero.

Está protagonizada por Alfonso Herrera, Ana de la Reguera, Damián Alcázar, Mayra Hermosillo, Joaquín Cosío, Luis Fernando Peña y Alex Perea. (Foto: Bandido Films vía AP)

En esta ocasión fue AMLO quien, durante la mañanera de este miércoles 29 de marzo, arremetió contra el director tachándolo de “progre buena ondita”. El político de 69 años estaba hablando sobre los cambios de su gobierno en materia de acceso a la información en comparación con sexenios anteriores cuando criticó a periodistas, científicos, intelectuales y actores que supuestamente prefirieron apartarse:

“Ahora sí hay democracia, no hay simulación, sí hay comunicación que no había porque la comunicación son mensajes de ida y vuelta y lo que había era nada más una sola versión, todos los medios uniformados con algunas excepciones pero en lo esencial todos. No había réplica, no era marginal, ahora no, ahora todo se ventila y eso es muy bueno”, dijo.

La película tiene una duración de 3 horas 11 minutos. (Foto: Bandido Films vía AP)

Por eso ahora dicen mejor me voy a dar clases a la UNAM porque me van a seguir pagando bien y no voy a hacer mucho (...) incluso, me puedo dar el lujo de ser progre, buena ondita. ¿Cuántos hay así? nada más que cada vez es más difícil porque antes simulaban que eran independientes y a cuántos engañaron.

Fue en ese momento cuando Andrés Manuel López Obrador hizo referencia al trabajo realizado por Luis Estrada y no solo cuestionó el fundamento de la sátira política, también tachó de clasista y racista a El Infierno por una escena.

Fue durante el rodaje de esta película cuando se comenzó a rumorear un supuesto romance entre Alfonso Herrera y Ana de la Reguera. (Foto: Bandido Films vía AP)

Estaba viendo una película, un churro en contra nuestra, pero para consumo de los conservadores. Le va a ir muy bien a la película.. cineasta buenaondita, progre buenaondita (...) Tengo problemas ya con ese director porque de las últimas películas que vi, porque no soy muy aficionado al cine, fue “El Infierno” y me pareció clasista y racista.

“Hay una escena donde uno de los capos manda a buscar a asesinos más desalmados, a sicarios porque están enfrentados entre grupos. Resulta que los que llegan son indígenas de Oaxaca, eso es abominable, eso no es conocer la realidad de los pueblos indígenas. En Oaxaca no hay esos instintos asesinos, menos en las comunicados indígenas”, comentó.

El político agradeció el apoyo que recibió de algunas celebridades durante sus campañas políticas. (Captura de YouTube)

De esta manera, el presidente de México compartió su postura sobre el nuevo lanzamiento de Luis Estrada aunque aclaró que todavía no ha tenido la oportunidad de verla. Pero eso no fue todo, también criticó a casi todo el elenco por haber formado parte del proyecto con excepción de Damián Alcázar, a quien aplaudió por su trayectoria en el medio artístico.

“Ya he visto comentarios. Damián es el actor más consecuente que conozco y lo respeto muchísimo, es algo excepcional, pero el director y todos los demás son así, progres buena ondita, nunca han estado realmente”, dijo.

Asimismo, expresó su admiración por Jesús Ochoa, Dolores Heredia, María Rojo, Héctor Bonilla, aunque no participaron en dicha película.