Adrián Marcelo le devolvió el golpe a Chessman en plena conferencia de prensa

Adrián Marcelo le dio una fuerte cachetada al luchador, en un fallido intento de careo (foto:instagram/@chessman_fansclub)/(foto:instagram/@adrianmarcelo10)

El influencer y presentador de televisión, Adrián Marcelo, le dio tremenda cachetada a Chessman durante la conferencia de prensa de Triplemanía XXXI en un careo fallido. Este enfrentamiento es consecuencia del golpe que el luchador le propinó a Marcelo en The World is a Vampire.

Te puede interesar: Qué integrante de Televisa salió de la empresa tras 48 años y qué relación tiene con Karla Panini

Uno de los organizadores del evento dijo sobre el careo: “Podemos hacer un careo si lo gustan hacer. Lo único que les pido a todos es respeto... si podemos hacer un cara a cara por favor para las imágenes de la prensa”. Ante estos, los dos se acercaron. Adrián Marcelo, con el puño apretado, se acercó amenazante al luchador, quien le dijo “tranquilo”.

La respuesta del conductor de televisión fue una sonora cachetada en la cara de Chessman. El luchador se quedó quieto por unos segundos, sintiendo el golpe, y luego se dirigió a su contrincante para decirle: “Ahora sí, cabr*n; Ojalá y te den tu licencia, te metiste en mi terreno, vas a valer madr*”.

Si la Comisión de Lucha aprueba mi licencia, nos vemos este 16 de abril en Triplemania 31. pic.twitter.com/NibxYbkRbS — adrián marcelo (@adrianm10) March 29, 2023

Acto seguido, Chessman se le lanzó, pero los organizadores de Triplemanía XXX evitaron que el conflicto escalara a mayores. El organizador, ante la situación dijo que todo era “bastante desafortunado”.

Te puede interesar: Michelle Vieth pugnará por la aplicación de ley que castigue la venganza por videos íntimos

Tras el encuentro, Adrián Marcelo declaró que se siente “excitado” cuando ve el video del golpe a Chessman, y dijo: “Yo me sentí maravilloso, vi el video y me excita verlo. Cómo recibió ese golpe, amén de que si le dolió o no, yo lo necesitaba. Yo voy a dormir mejor, mucho más tranquilo”.

Del mismo modo, utilizó su cuenta de Twitter para expresar sus ganas de llevar el conflicto con el luchador al ring. “Si la Comisión de Lucha aprueba mi licencia, nos vemos este 16 de abril el Triplemanía”, manifestó el conductor de televisión.

Te puede interesar: Tras no llenar en Acapulco, Christian Nodal se presentará en el Foro Sol

Chessman, al parecer, se encuentra muy esperanzado de que la licencia de luchador profesional que está buscando Adrián Marcelo sea aprobada, para poder contestarle el golpe.

Este fue en primer encontronazo entre Marcelo y Chessman (Captura de pantalla/Twitter)

Se espera que antes de mediados de abril, la Comisión de Lucha Libre valide la licencia que Adrián Marcelo está solicitando, y el esperado encuentro entre él y el luchador por fin se lleve a cabo.

Recientemente, el conductor de televisión rechazó las disculpas ofrecidas por el luchador, pues dijo que esas disculpas eran dirigidas, en realidad, a Multimedios, y no a él, por lo que reiteraba su intención de proceder contra él legalmente, y de romper sus relaciones con la AAA.

“A ver, ¿a quién le estás ofreciendo disculpas? Esto es una jugarreta sucia y yo ya, mira, Dorian y todos los involucrados: conmigo no cuenten para seguir grabando contenido. Teníamos un arreglo de palabra”, amenazó el YouTuber.

No obstante, este posible escenario parece descartarse, pues es clara la intención de Adrián Marcelo de llevar al ring sus diferencias con el luchador.

Adrián se dice listo paras enfrentar a Chessman, sólo necesita que aprueben su licencia de luchador profesional (Foto: Instagram/@adrianmarcelo10)

En redes sociales, usuarios manifestaron de forma sarcástica que no esperaban que esto ocurriera: “¿Alguien se imaginó que se iban a ‘enfrentar’ estos dos? Es una verdadera sorpresa”, y “Puro show, esta sí da hueva, tan entretenido que se me hacía el buen Adrián”.

No obstante, algunos entusiastas del conflicto escribieron cosas como: “Los hatersillos que se hacen los listillos y malvibrar al entretenimiento, qué hueva de personas”.

¿Qué necesita Adrián Marcelo para enfrentar a Chessman?

Dorian Roldán, director general de la AAA manifestó que para que el conductor pueda enfrentarse a Chessman tiene que cumplir ciertos requisitos, como el tema legal, debido al riesgo físico que tiene subirse al ring.

Del mismo modo, explicó que el equipo de Adrián Marcelo tiene que redactar una carta responsiva por cualquier situación que pudiera ocurrir sobre el ring. Asimismo, que la AAA sigue el reglamente de la Comisión de Lucha Libre de Monterrey, puesto que es sumamente necesario que el conductor obtenga una licencia profesional de luchador.