La triste reacción de Édgar Vivar al enterarse de la muerte de Chabelo

El primer actor de comedia no estaba enterado del deceso de su gran amigo

Tras el fallecimiento de Xavier López Chabelo la conmoción del público no se hizo esperar, pues se trata de una figura emblemática e importante del medio del entretenimiento nacional que se mantuvo en el gusto de las audiencias por generaciones.

A sus 88 años, El amigo de todos los niños murió a causa de un choque séptico en un hospital de la Ciudad de México, y tras el lamentable deceso, las anécdotas, trayectoria y el trabajo histriónico desarrollado por el icónico actor inundaron las redes sociales.

“Hoy muy temprano mi padre empezó a tener dificultades para respirar, mi mamá me llamó, corrimos a buscarle y lo ingresamos de urgencia en el hospital Ángeles del Pedregal, ahí su doctor de cabecera, el doctor Carlos Soto lo atendió, y ahí se descubrió que el problema no era pulmonar ni respiratorio... más adelante un choque séptico le quitó la vida, fue súbito, inesperado, fue muy rápido y gracias a Dios no sufrió”, declaró ante la prensa Xavier López Miranda, su hijo.

El entrañable actor que le dio vida a "Ñoño" fue sorprendido por la noticia de la muerte de Chabelo (Foto: Instagram)

Sin embargo, esas horas del sábado, pese a que estaban causando un gran revuelo en las redes sociales por la sorpresiva noticia, hubo quien recibió la noticia por otro medio. Tal es el caso del actor Édgar Vivar, quien se enteró de la muerte de Chabelo en una llamada que fue transmitida al aire.

Javier Ceriani, conductor del programa Chisme no like contó que una de las personas que la producción del programa de espectáculos contactó tras la muerte de Xavier López fue a Édgar Vivar, pues el actor que por años dio vida a personajes como Ñoño y El Botija mantenía una relación cercana con el fallecido.

Sin embargo, en la entrevista telefónica, Vivar quedó impactado luego de que una reportera le informó el motivo de la llamada.

La mancuerna de la Carabina de Ambrosio fue una de las épocas más exitosas de Costa y López en la comedia

“Nos pasó algo muy fuerte, nosotros contactamos a Édgar Vivar ‘Ñoño’, el ‘Profesor Barriga’ y la verdad es que queríamos unas palabras de él para que nos diga su sentir por ‘Chabelo’ y ¿saben qué? Se enteró por nosotros, lo contactamos, no sabía, se quedó impactado, vamos a escuchar esta conversación telefónica que tuvimos con él en el momento en que él se entera de que ‘Chabelo’ ya no estaba con nosotros”, dijo Ceriani en el programa.

“En este momento estoy ocupado, pero dígame de qué se trata”, se escucha decir a Édgar Vivar a través del auricular. “Discúlpeme, lo interrumpo para pedirle unas palabras por lo de Xavier López ‘Chabelo’, que esta mañana el señor ‘Chabelo’ falleció”, señaló la entrevistadora.

Édgar Vivar continúa activo en la actuación luego de sus décadas de gloria junto al elenco de "Chespirito" (Foto: Archivo)

“¿Cómo?”, expresó audiblemente afectado el actor de 74 años, sin poder creer la noticia. “Ay, no sabía que no estaba enterado. Discúlpeme que sea yo quien le diera la noticia de esta manera, sé qué era una persona muy cercana, ¿hay algo que le quiera decir hasta el cielo?”, comentó tras ello la mujer con cierta pena.

“Perdón, me tomó por sorpresa… estoy impactado, disculpe por favor, no podría decir nada”, dijo el primer actor, quien de inmediato terminó la llamada.

A sus 88 años, víctima de un choque séptico y tras dificultades para respirar, este sábado 25 de marzo murió Chabelo en la Ciudad de México (Foto: Televisa)

Al momento no se conoce otra reacción del emblemático actor mexicano, pues en su cuenta oficial de Instagram donde suele compartir mensajes e imágenes relacionadas con su carrera y sus amigos, Vivar no ha expresado ningún comentario respecto a la muerte de quien fuera su gran amigo en Televisa, cuyos restos en forma de cenizas fueron velados por su familia y seres cercanos de manera privada este sábado 25.

Según lo declarado por la familia López Miranda, en días próximos se darán a conocer los planes para que el recordado “Chabelo Pastrana” sea despedido y homenajeado por el público en un evento abierto a la ciudadanía.