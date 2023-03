Bertha Alcalde, de las favoritas para presidir el INE, en entrevista: “Tengo mi propia trayectoria”

Bertha María Alcalde Luján, una de las favoritas para presidir el INE, aseguró que respetará la autonomía del Instituto (Foto: Gobierno de México)

El Comité Técnico de Evaluación (CTE) es el encargado de definir las ternas finales de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), las cuales se votarán el próximo jueves 30 de marzo en el Pleno de la Cámara de Diputados; sin embargo, Bertha Alcalde se perfila como una de las favoritas para presidir el organismo que actualmente está a cargo de Lorenzo Córdova.

Como parte de transparentar el proceso de selección de perfiles, el CTE publicó las entrevistas que realizó a los aspirantes a las cuatro consejerías que quedarán vacantes en abril, mismas en las que se puede ver a Alcalde Luján ser increpada en relación a su aspiración y de cómo su cercanía con el gobierno federal no afectará la autonomía del INE en caso de que ella sea quien presida.

El video, junto con los otros aspirantes, puede ser consultado en la página de la Cámara de Diputados y, en los 28 minutos de grabación se aprecia a la versada en derecho cómo contesta las preguntas del Comité y qué es lo que espera cuando llegue al INE.

La aspirante a la presidencia del INE contestó las preguntas del CTE

Primero, la ex colaboradora de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que valora mucho los avances en la democracia de México, particularmente los que emanan de las fortalezas del INE. “Creo que una de sus grandes fortalezas es la riqueza profesional, humana, técnica”; sin embargo, no dejó de reconocer que el Instituto es muy caro, por lo que buscará que esta institución “haga más con menos” y que no pierda la “brújula”.

“Tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo y eso nos obliga a tener un ojo crítico para ver de qué forma podemos racionalizar los recursos y utilizar, también, tecnologías novedosas para poder tener una estructura menos costosa”

Tras su presentación, fue cuestionada sobre su proximidad con el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y si esto vulneraría la garantía de autonomía del INE respecto a la administración federal.

(Izquierda a derecha) En la imagen, Bertha Alcalde Luján, Luisa María Alcalde y Bertha Luján (Foto: Archivo)

Dicho cuestionamiento parte de que Bertha Alcalde es hermana de Luisa María Alcalde Luján, actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) e hija de Bertha Elena Luján Uranga, ex secretaria general y ex presidenta del Consejo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido que puso a bien la presidencia de México en 2018.

Además, se debe de recordar que también se ha desempeñado como abogada general y jefa de oficina de la SSPC, así como delegada de programas federales en Chihuahua, donde, entre otras cosas, coordinó la estrategia de vacunación en la entidad; no obstante, negó que esto fuera a influir en su dirigencia.

“Tengo mi propia trayectoria profesional y académica. Mis principios y la forma en que he trabajado en los cargos que he desempeñado, pues hablan por sí mismos”

El INE renovará consejerías (Foto: Reuters / Raquel Cunha)

Dijo que es una mujer profesional y objetiva. En este sentido, destacó que tiene trayectoria desde 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón y que actúa en la función pública sin miramientos políticos y en reconocimiento absoluto de que el INE debe de preservar su autonomía e imparcialidad por el bien de México.

“Sé trabajar sin necesidad de voltear a ver los tintes políticos de quien esté dirigiendo”

También recordó que nunca ha militado de manera activa en ningún partido político, “nunca he contendido por un cargo de elección popular”, destacó. Y es que esta proximidad con Morena ha sido motivo de múltiples críticas por parte de la oposición, por ello subrayó cuando trabajó en la Segob en 2009. Finalmente, se reitera que Bertha María Alcalde es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra por la Universidad de Nueva York, donde se especializó en Derecho Penal y Derecho Comparado.