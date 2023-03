De Poncho de Nigris al “Cibernético”: cuándo podría estrenarse MasterChef Celebrity 2023

MasterChef Celebrity confirmó a su nuevo elenco para su edición 2023 Foto: TV Azteca

TV Azteca ha confirmado la noticia que en los últimos días ha sido tema de conversación entre miles de internautas: MasterChef Celebrity regresará con una tercera edición este 2023. A través de sus redes sociales y diversos programas de entretenimiento, la televisora del Ajusco no solo confirmó la noticia, sino también compartió la lista de luminarias que participarán para ganar un lujoso premio en efectivo y uno de ellos coronarse como el mejor chef dentro de “la cocina más famosa del mundo”.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity 2023: quiénes son los primeros famosos confirmados

Con una foto grupal que también ha servido como indicio de que ya arrancaron las grabaciones, el famoso reality show, que en el 2022 incluso superó al programa dominical de Televisa en audiencia, podría llegar entre los meses de mayo y junio, pues tal y como pasó en su anterior edición, se graba con poco poco tiempo de antelación al estreno. Esto como medida de preocupación ante la filtración de orden de eliminación, finalistas e incluso posible ganador.

Quiénes son los famosos participantes de MasterChef Celebrity 2023

-Lis Vega (actriz)

Te puede interesar: MasterChef Celebrity anunció oficialmente nuevos concursantes

-Jimena Longoria (actriz)

-Padre José de Jesús

Te puede interesar: Ferka nuevamente respondió a dichos de Christian Estrada

-Ana Patricia Rojo (actriz)

-Ivonne Montero (actriz)

La estrella ganó "La Casa de los Famosos" 2, por lo que su expectativa es alta (Foto: Instagram/@ivonnemonteroof)

-Pedro Prieto (actor y conductor)

-Paco Palencia (futbolista)

-Emir Pabón (cantante)

-Cibernético (luchador)

-Alma Gómez ‘Cositas’ (conductora)

Así fue el increíble cambio de Romina Marcos (foto: Instagram/@romimarcos)

-Gaby Goldsmith (actriz)

-Romina Marcos (actriz e hija de Niurka Marcos)

-Mónica Dionne (actriz)

-Poncho de Nigris (influencer)

-Alejandro Lukini (actor)

El nombre de Poncho De Nigris ya había sido filtrado en internet (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

-Manu Nna (comediante)

-Irma Miranda (reina de belleza

-Fabiola Campomanes (actriz)

-Eduardo Capetillo Gaytán (actor)

-Jorge el ‘Travieso’ Arce (boxeador)

El Travieso Arce también se sumó al proyecto (Foto: Instagram/@traviesoarce5)

Internautas han reaccionado de forma positiva a la confirmación del elenco, externado quienes son sus favoritos para llegar a la final, las sorpresas que les ha generado ver a deportistas dentro de las filas de TV Azteca para el reality show así como incluso la negativa que ha tenido la llegada de Poncho de Nigris y el recate de Manu Nna para que exista representación LGBT+ en la temporada (algo que desmintió el rumor creado por influencer Pablo Chagra).

“Desde ya tengo mis favoritos, pero sin duda Cositas es la gran sorpresa porque siento que es un amor de mujer y no me la imagino enojada, creando controversia con los demás o cobrando venganza cuando alguien le pone el pie”. “Insisto en que Poncho de Nigris no es algo que ame, porque es machista, pero creo que le puede funcionar al programa tener una controversia con él donde las mujeres lo enfrenten”. “Después de que el chismoso de Pablo Chagra juró y perjuró que no habría gente LGBT+ casi diciendo ‘Mi tío Salinas me lo dijo’, me da gusto que le callen la boca con Manu Nna dentro”, reaccionaron.

Manu NNa representará a la comunidad LGBT+ dentro del programa (Foto: Instagram/@manunisima)

Cómo TV Azteca evitará filtraciones tras error de Tatiana

Por más lógico que pueda sonar para los amantes de este tipo de formatos de telerrealidad en competencia como RuPaul’s Drag Race, The Amazing Race y Top Chef, la estrategia de grabar cuatro finales no había sido utilizada en México a pesar de tener muchos años de haber sido implementada en Estados Unidos y países europeos.

Sobre las filtraciones, algunos conductor de Venga La Alegría han asegurado que la producción evitara que los famosos tomen fotos y videos por su propia cuenta, por lo que selfies grupales y demás serán solo bajo la supervisión de TV Azteca y se les compartirían al momento de que cada uno de los episodios salgan al aire.

La segunda temporada de MasterChef Celebrity México llenó al público de intensas emociones. (Twitter/@MasterChefMx)

Esto luego de que la conductora de su segunda edición, Tatiana, compartiera meses antes de su final una foto donde se reveló a los finalistas de MasterChef Celebrity 2022, causando la furia de miles de seguidores del programa que aseguraron preferir el misterio en lugar de los spoilers.