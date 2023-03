Festival Pulso GNP 2023 se pospuso; así es como puedes solicitar tu reembolso

El Festival Pulso GNP se realizará el próximo mes de octubre. (Twitter @PulsoGNP)

La cuarta edición del Festival Pulso GNP 2023 fue pospuesta, el evento programado inicialmente para el próximo 6 de mayo en el Autódromo de Querétaro, cambió su fecha para el mes de octubre, de acuerdo al comunicado que el mismo festival publicó a través de sus redes sociales.

Hasta el momento no se ha especificado el día exacto para que se lleve a cabo Pulso GNP, únicamente establecieron que será el antepenúltimo mes del 2023. Ocesa, los organizadores del festival explicaron que la decisión de posponerlo fue debido a cuestiones de logística y programación con los talentos.

De igual manera, la productora aclaró que todos los boletos adquiridos serán válidos para la siguiente fecha, sin costo o algún cargo extra. De igual manera quien desee solicitar su reembolso podrá hacerlo, solamente debe mandar un correo a informes@eticket.com.mx o llamar al teléfono 442 223 0423.

Recomendaron que si la compra fue realizada con tarjeta de débito o crédito será necesario tener a la mano los datos bancarios para realizar la transacción, así como el correo de confirmación de la compra de los boletos.

El cartel del Festival Pulso GNP contaba con 20 artistas y bandas confirmadas entre diversos géneros.

- Adriel Favela

- Austin TV

- Bellakath

- Celest

- Clubz

- Danny Ocean

- León Benavente

- La Gusana Ciega

- Lasso

- Love of Lesbian

- Los Muchachos

- Midnight Generation

- Moenia

- Michelle Maciel

- Residente

- Siddhartha

- The War on Drugs

Festivales en México 2023

Los siguientes festivales que vienen para la primavera y verano 2023 es el AXE Ceremonia de 2023 que se realizará el sábado 1 y domingo 2 de abril en el Parque Bicentenario. Entre algunas de las figuras más esperadas se encuentran Travis Scott, quien podría presentar algunos de sus más grandes éxitos como Highest in the Room, Bad Mood / Shit On You o Coffee Bean.

Asimismo, Rosalía hará bailar a los asistentes con algunas de sus canciones como Con Altura, SAOKO, Yo x ti, tú x mí.

(Cortesía axe ceremonia)

Otras figuras imperdibles serán Villano Antillano, Julieta Venegas, NSQK, La Goony Chonga, Zizzy, Foudeqush, Junior H, Eme MalaFe,Moderat, Tokischa, Tayhana Club Latinx Experience, entre muchos otros más.

El siguiente evento en puerta es el festival Tecate Emblema. El cual, para su segunda edición, traerá a la Ciudad de México una alineación que sorprendió a la audiencia, además de que en esta ocasión Tecate Emblema será de dos días. El próximo 13 y 14 de mayo el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a Robbie Williams, Enrique Iglesias, Lasso, Black Eyed Peas, León Leiden, Becky G, Moenia, Belinda y más.

¡Amix! Adivinen quién está de regreso😍 ¡Mi #TecateEmblema2023 es una realidad!💖 Estoy mega feliz por encontrarnos de nuevo este 13 y 14 de Mayo en el festival pop más grande de Méxicooooo💕✨ ¡Que los días se pasen rápido, pls!🤩💜💚💛🧡#PreventaCitibanamex: 1º de Marzo- 2pm pic.twitter.com/LuE793o7IX — Tecate Emblema (@TecateEmblema) February 23, 2023

Y fuera de la Ciudad de México, se llevará a cabo el festival Tecate Pal’ Norte 2023. Un evento que desde ya promete sorprender a todos los afortunados que logren adquirir sus entradas con artistas que van desde Billie Eilish, The Killers, The 1975 hasta 5 Seconds of Summer.

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de los grupos y cantantes del momento en un mismo lugar: Franz Ferdinand, Modest Mouse, Dayglow, Will Joseph Cook, Wallows, Steve Aoki. Y como era de esperarse, los conceptos nacionales también brillarán sobre los escenarios, tales como Café Tacvba, Panteón Rococó, Carín León, José Madero, León Larregui y Julieta Venegas.

(Foto: Instagram/@tecatepalnorte)

Sebatián Yatra pondrá a bailar a todos con sus Tacones rojos, mientras que Wisin & Yandel, Austin TV, Los Bunkers, Los Cafres, Carla Morrison, Dayglow, Fred Again, Girl Talk, Honey Dijon, Junior H, Kase.o, Loco Dice, L’impératrice, Manuel turizo, Moderat, Modest Mouse, Nach, Pierce The Veil, Robin Schulz, Ryan Castro, Steve Aoki, TokiMonsta, Trueno, Wallows, Willow, Aczino, Amémé y Airbag prometen conquistar a todos con sus éxitos.