Así fue la afición de “Chabelo” por las Águilas del América; el club lamentó la muerte del actor (Twitter/@pop___one1)

El amigo de todos los niños, Xavier López Rodríguez, mejor conocido en la industria del medio artístico nacional como Chabelo, falleció en la mañana de este 25 de marzo. De acuerdo con la información que trascendió por la familia del histrión, el icónico personaje de la televisión mexicana perdió la vida a los 88 años de edad por complicaciones en su salud.

Te puede interesar: Las polémicas que marcaron la vida de Chabelo: de hijos no reconocidos a malos tratos con la prensa

“Esta es una mañana muy triste, Xavier López Chabelo, padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales. Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda”, confirmaron en su cuenta oficial de Twitter.

Su deceso en las primeras horas de este 25 de marzo desbordó las redes sociales, pues por más de una década, Xavier López Rodríguez se posicionó como un predilecto para los televidentes mexicanos por su programa En Familia con Chabelo.

(Foto: Twitter/OdiameMas1916)

Fue en su programa donde Chabelo descubrió otra de sus grandes pasiones que lo acompañaron a lo largo de su vida, su afición por el Club América. En una entrevista para CNN Español en el 2013, López Rodríguez compartió como nació su amor por el cuadro azulcrema.

Te puede interesar: De Marcelo Ebrard a Arturo Elías Ayub: Las reacciones de los famosos tras la muerte de Xavier López “Chabelo”

“Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años, vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años. Entonces mis amigos, mis compañeros, me llevaron a ver un partido de futbol porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue al América, jugando contra un equipo español y desde ahí me hice americanista”, señaló el comediante

En esa ocasión, el conocido comediante resaltó “toda mi vida he sido americanista” y que su preferencia por el equipo azulcrema no tenía relación con que Emilio Azcárraga, fuera el dueño del club.

Emilio Azcárraga reaccionó a la muerte de Chabelo (Twitter/ClubAmérica)

Emilio Azcárraga y el Club América reaccionaron a la muerte de Chabelo

Bajo este contexto, el dueño de Televisa y del Club América fue uno de los primeros en reaccionar al deceso de su icónico colaborador. Como era de esperarse, el cuadro de Coapa dio replica al comentario de Azcárraga Jean: “Se fue un grande de las pantallas de habla hispana, QEPD mi querido Xavier, un abrazo con mucho cariño a su familia”.

Te puede interesar: Quiénes fueron sus dos grandes amores de ‘Chabelo’

Por su parte, las Águilas lanzaron un comunicado: “EL CLUB AMÉRICA LAMENTA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE XAVIER LÓPEZ “CHABELOS FIGURA EMBLEMÁTICA DE LA TELEVISIÓN MEXICANA Y AMERICANISTA DE CORAZÓN EXPRESAMOS NUESTRAS MÁS SENTIDAS CONDOLENCIAS Y NOS UNIMOS A LA PENA QUE EMBARGA A FAMILIARES Y AMIGOS. Q.E.P.D.”

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Xavier López “Chabelo”.



Nuestras condolencias a todos sus seres queridos.

Q.E.P.D. pic.twitter.com/v6Os5GhvZi — Club América (@ClubAmerica) March 25, 2023

El 20 de diciembre de 2015, el comediante infantil paralizó al público mexicano al anunciar el final de su programa matutino de concursos, el cual se emitió por 47 años. A pesar de estar cerca de la ansiada meta de los 50 años al aire, repentinamente el amigo de todos los niños dejó de acompañar a las familias mexicanas en sus mañanas dominicales.

“Sí la verdad es que el señor López no nos dio la cara como se tiene que hacer, como siempre lo hizo, ya al final yo no sé por qué, y no quiero saberlo, porque los únicos que pueden dar la fehaciente realidad de cómo ocurrieron las cosas fueron los actores de esa junta donde se acabó el programa”, recordó Jorge Alberto Aguilera para Infobae México.

El anuncio de la salida del aire después de 47 años de trayectoria lo dio Xavier López a través de un video que publicó en YouTube en noviembre de 2015.

“Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final. En Familia... con Chabelo se va del aire el próximo 20 de diciembre, pero se cierra un ciclo y empieza otro (...). Le mando todo mi cariño y mi respeto a todos los cuatitos, a las cuatitas y también a todos los que siguen siendo niños por dentro”, señaló el comediante.