El gran amor que compartieron Rebecca Jones y Christian Bach

Rebecca Jones y Christian Bach (Fotos: Instagram)

El sensible fallecimiento de la actriz mexicana Rebecca Jones causó gran conmoción en la industria del entretenimiento y para los amantes de las telenovelas, pues la estrella formó parte de grandes clásicos de la historia de la televisión en español como Cuna de lobos y El Maleficio. Sin embargo, dicha profesión no solo le dio fama, sino también la oportunidad de tener historias románticas dentro y fuera de la pantalla chica.

A lado de Christian Bach, las famosas vivieron grandes romances junto a uno de los considerados “grandes galanes de la televisión” que siguen dando de qué hablar pese a que incluso el actor actualmente se ha dado una nueva oportunidad en el amor luego de que la famosa actriz murió el pasado 26 de febrero de 2019 a causa de un paro respiratorio.

Aunque en ningún momento las famosas estuvieron en disputa por el amor del histrión, sus historias se relacionaron debido a la cercanía que tuvieron temporalmente, pues ambas formaban parte de las filas y grandes producciones de Televisa dentro de los años 80, cuando una versión joven de Jones hacía su debut en El amor nunca muere y Bach deslumbraba con Colorina.

Prensa Danna confirmó que la famosa actriz murió de cáncer (Instagram Prensa_Danna)

Humberto Zurita

El padre de Sebastián y Emiliano Zurita fue el gran galán en cuestión, pues antes de que se casará con Christian Bach en 1986, el actor sostuvo un viral romance con Rebecca Jones quien era gran amigo de Alejandro Camacho, con quien se casaría años después y estarían juntos por más de dos décadas.

Durante esta época, la actriz inició un romance con Alejandro Camacho, quien era amigo de Humberto Zurita, pero Rebecca y Humberto aún no terminaban por completo su noviazgo; esto mientras que Alejandro, también tenía una relación con la actriz Alma Muriel.

Respecto a este triángulo amoroso, Alejandro Camacho se sinceró en una entrevista con Adela Micha para La Saga y ahí confesó: “Yo la vi (a Rebecca) y dije ‘mmm’ (qué guapa), pero andaba con Zurita y yo con Alma Muriel”.

Dentro de la controversial entrevista agregó que nunca se ha metido con parejas de sus amigos y que cuando inició su relación con Rebecca, ambos ya estaban solteros, “Nunca, jamás me he metido con las chavas de mis amigos, ya si tronaste, bueno... sí ya había tronado y ella también”, comentó.

Rebecca Jones y Humberto Zurita en "El Maleficio" (Foto:_ Televisa)

Alejandro Camacho se posicionó como “el gran amor de su vida”

En 1989 a tres años de matrimonio, la pareja recibió a su único hijo Maximiliano Camacho y quien ha optado por mantener una vida lejana a la esfera pública.

Fue a finales de 2022, durante una entrevista en que la actriz aseveró mantuvo su matrimonio durante varios años a pesar de no ser feliz por complacer al escarnio público y evitar algún escándalo, ya que durante su matrimonio fueron consideradas una de las parejas más sólidas de la farándula hasta que en 2011 los actores dieron a conocer su separación a 26 años de contraer nupcias. Un año antes de esta ruptura, la pareja participó en la novela Para volver a amar, adaptación de la colombiana El último matrimonio feliz.

Los famosos estuvieron casados por más de dos décadas (Foto: archivo)

De qué murió Rebecca Jones

“Son datos completamente falsos, dicen que me dio otra vez en el ovario... cosa que está mal porque ovarios si tengo muchos pero ya no tantos, desde el principio me los quitaron [...] Eso es lo que más coraje me da, hay mucha gente padeciendo esto a niveles muy serios”, declaró su representante en entrevista con Hoy.