AMLO refrendó defensa a Trump por su posible detención: “No puedo permitir que le afecten sus derechos”

El mandatario mexicano se ha manifestado respecto a la posible detención. (Foto: Especial)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a dar un espaldarazo a su ex homólogo estadounidense, Donald Trump, quien presuntamente sería detenido el pasado 21 de marzo por el poder judicial de su país.

Te puede interesar: Lilly Téllez, Santiago Creel y Fox; las reacciones de la oposición al mitin de AMLO

Al respecto, el mandatario catalogó el caso como un “atentado a la democracia” y sostuvo su teoría de que las medidas en contra de miembro del partido Republicano estarían relacionadas con su interés de formar parte de la boleta electoral en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Bajo este contexto, y durante la conferencia de prensa de este 22 de marzo, López Obrador expresó su rechazo al presunto uso de los “asuntos de carácter judicial“ con “propósitos políticos”.

Te puede interesar: Tundieron en redes sociales a AMLO por izar bandera en mitin a diferencia de otras marchas

“Yo no puedo permitir que a nadie, ni en México ni en el extranjero, le afecten sus derechos políticos, lo considero una injusticia, una atentado a la democracia”, atajó.

FILE PHOTO: Former U.S. President Donald Trump delivers remarks on education as he holds a campaign rally with supporters, in Davenport, Iowa, U.S. March 13, 2023. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Y es que desde el 21 de marzo el tabasqueño ya había emitido un pronunciamiento al respecto, comparando el caso del ex presidente republicano con lo que él mismo experimentó entre 2004 y 2005:

Te puede interesar: Quemaron figura con rostro de Norma Piña tras mitin de AMLO en el Zócalo

“Yo padecí de un desafuero con propósitos políticos (...) No querían los conservadores que yo fuera candidato a la presidencia. Era yo Jefe de Gobierno, entonces me fabricaron un delito, esto en contubernio con la Corte; con el presidente de la república, Vicente Fox, el presidente de la Suprema Corte y el entonces Procurador de la República, se pusieron de acuerdo, y me destituyeron”, acusó.

Bajo este contexto, el Jefe del Ejecutivo hizo un llamado a que en caso de que se tenga “un contrincante”, se le gané “en buena lid y que sea el pueblo el que decida”.

La presunta detención de Donald Trump

El sábado 18 de marzo, Donald Trump anunció en su red social Truth Social que supuestamente sería arrestado, por lo que convocó a sus simpatizantes a llevar a cabo protestas en su favor.

Según lo expresado por el ex mandatario de EEUU, la aprehensión se daría por la presunta acusación de un soborno a la actriz porno Stephanie Clifford (conocida como Stormy Daniel) antes de las elecciones de 2016.

Información en desarrollo...