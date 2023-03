SEP lamentó el fallecimiento de Norma Lizbeth, adolescente que murió tras sufrir bullying

La SEP lamentó el fallecimiento de Norma Lizbeth (Captura de pantalla)

A través de redes sociales la Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió con el público en general su lamentó respecto al fallecimiento de la alumna de secundaria Norma Lizbeth, al mismo tiempo condenó el acoso en las escuelas y extendió su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de la menor de edad.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de una estudiante de la secundaria 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán, Estado de México y externamos nuestra solidaridad con los padres, familiares, amigos y compañeros”.

Cabe recordar el pasado jueves 16 de marzo la directora de la escuela en la que estudiaba la joven fue destituida del plantel. La SEP reiteró que el plantel escolar “no puede ser indiferente o tolerante frente al acoso o bullying”, de tal forma que rechazaron la violencia y destacaron la importancia de que se fortalezcan los valores y la integridad dentro del núcleo familiar.

La SEP externó su solidaridad con los seres queridos de la estudiante (Captura de pantalla: SEP México)

La publicación de la institución que hasta el momento cuenta con 56 mil 800 reproducciones, 34 retweetes, 18 comentarios y 198 reacciones contó con comentarios por parte de los internautas en los que mencionaron que para evitar la muerte de la alumna debieron atender sus denuncias: “No basta la palabra, debe haber protocolos, platicas, psicólogos, castigo a los responsables pero sobre todo prevención desde las escuelas. Pudo ser cualquier niño, adolescente y la directora no actuó debidamente”.

Asimismo, los usuarios de la red destacaron que a las escuelas les hacen falta programas y protocolos para atender casos de violencia escolar: “Estrategias para combatir el bullying es lo que si deberían de implementar, no tuits sin trasfondo que se olvidarán en unos días, si la niña acudió a la dirección ¿Dónde estuvo el apoyo?”, “Con lamentar la muerte de la estudiante no se gana nada acciones para erradicar estos malos actos disciplina es lo que falta en todas las instituciones no palabrerías” y “Apliquen las leyes y punto las lamentaciones no ayudan, fueron omisos el personal directivo y docente al no atender el bullying escolar”, fueron algunos de los testimonios que se pudieron recuperar.

Condenaron la violencia escolar (Captura de pantalla: SEP México)

Caso Norma Lizbeth

La alumna de tercer año de secundaria que respondía al nombre de Norma Lizbeth Ramos, tenía 14 años de edad y hasta el pasado 13 de marzo estudiaba en la Escuela Secundaria No. 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán, Estado de México, situada en la comunidad de San Juan Teotihuacán en la región de las pirámides.

Dentro del plantel era acosada constantemente por sus compañeros de ambos sexos, el bullying que recibió llegó al grado de que la joven ya no tenía ganas de ir a la escuela. El pasado 21 de febrero de 2023, una de sus compañeras la citó para llevar a cabo una pelea a golpes antes de comenzar las clases del turno vespertino.

Lizbeth, en un intento de parar el acoso del que era víctima, aceptó acudir. Ese día varios estudiantes de diferentes grados llegaron al sitio de la pelea y difundieron videos cortos que mostraron algo de cómo se vivió esa riña.

El funeral de Norma fue realizado dentro de su casa. (Especial)

La pelea paró en el momento que arribó una patrulla de la policía local y cuando el ambiente se calmó un poco algunos vecinos procedieron a auxiliar a Norma para que se pudiera limpiar la sangre que le salía de la nariz y minutos más tarde llegaron elementos de Protección Civil.

Después de una primera revisión, el personal médico dictaminó que tenía la nariz fracturada y tanto Norma como su compañera fueron sancionadas por las autoridades del plantel; fueron suspendidas un mes.

Las semanas siguientes la estudiante más afectada permaneció en casa y a principios de marzo su salud fue decayendo hasta que un día perdió la conciencia y no volvió a despertar.