Fiscalía del Edomex detuvo a presunta agresora de Norma Lizbeth

Las autoridades del Estado de México realizaron la detención de la compañera de Norma Lizbeth y su madre (FGJEM)

La madrugada de este sábado 18 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), cumplimentó una orden de aprehensión contra la adolescente que habría golpeado a Norma Lizbeth Ramos en el municipio de Teotihuacán el pasado 21 de febrero.

Las autoridades señalaron que a la culpable se le imputa por su posible intervención en homicidio calificado contra la víctima que también era una menor de edad.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que lograron establecer que la menor fue agredida por una compañera de la Escuela Secundario Oficial Aneza a la Normal de Teotihuacán “Los Jaguares”, donde las dos estudiaban. Por lo que la agresora fue detenida después de que las autoridades realizaron el cateo en un domicilio ubicado en la colonia Santa María Cozotlán, municipio de Teotihuacán.

El 13 de marzo, la víctima mientras se encontraba en su domicilio perdió el conocimiento, por lo que fue trasladada rápidamente por sus familaires al Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud “Ignacio Allende”, sin embargo cuando se le brindó la atención médica ya no presentaba signos vitales.

Tras las digiligenicas practicadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), establecieron que la agresión que sufrió Norma Lizbeth, trajo como consecuencia un traumatismo craneoencefálico cuya evolución ocasionó su inminente fallecimiento.

(FGJEM)

Hasta el momento la menor que golpeó a Norma ya fue puesta a disposición del Juez de Control al interior del Centro de Internamiento Quinta del Bosque. La FGJEM no ha profundizado en detalles sobre la detención y tampoco han confirmado o desmentido que presuntamente la agresora haya sido detenida junto con su madre en la frontera norte de México con Estados Unidos, según información compartida por el periodista Ciro Gómez Leyva.

Caso Norma Lizbeth

En un video que circuló en redes sociales fue posible ver que la adolescente que estuvo en una pelea con Norma Lizbeth la golpeó múltiples veces en la cabeza ante la mirada de un grupo de compañeros que solamente se reían. La familia de Norma aseguró que la adolescente había sido víctima de bullying por parte de la compañera con quien peleó y de otros estudiantes, por lo que incluso manifestó que ya no quería ir a la escuela.

Fue entonces que días posteriores a la muerte de la menor, sus familiares organizaron una movilización en Teotihuacán. Recorrieron calles, bloquearon el acceso a la zona arqueológica y finalmente se manifestaron frente a la secundaria donde estudiaba para exigir a las autoridades justicia por la muerte de Norma Lizbeth.

Uno a uno fueron cayendo los relacionados al caso de la menor agredida, primero la directora de la institución fue destituida por acuerdo entre los padres de familia y las autoridades escolares. Esto debido a que presuntamente las autoridades escolares fueron alertadas acerca del bullying del que Norma era víctima.

(Twitter @FernandoCruzFr7)

Por otro lado la hermana de Norma, Alma Delia, indicó que tuvo contacto con la madre de la agresora tras el fallecimiento. Mencionó que habló con ella por teléfono una vez, tras lo cual perdió contacto.

La mujer expresó que la llamada ocurrió poco después de que su hermana murió y que envió un mensaje para la agresora. “Le marqué, le dije que su hija se sintiera orgullosa porque acabó con la vida de mi hermana y la señora se quedó en shock, no me dijo nada, lo único que hice fue colgarle, hasta ahorita no sé nada de la señora”, relató para Telediario.

Por otra parte este viernes 17 de marzo la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado en el que lamentó el deceso de Norma Lizbeth y se pronunció en contra del acoso escolar.