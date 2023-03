Cuál es la comida de 90 mil pesos por la que Niurka, Maya Nazor, Geros y Mona habrían sido estafados

(Instagram)

Algunas de las figuras más polémicas de la farándula se vieron envueltos en una nueva polémica. Y es que, después de que Niurka, Maya Nazor, Erika Vega, Geros y Mona fueron a un lujoso restaurante a pasar un rato de amistad, aparentemente habrían sido víctimas de una estafa.

Todo inició hace unos días, cuando los famosos involucrados compartieron desde sus redes sociales algunos clips de su encuentro y la comida que disfrutaron ese día, entre los cuales estaban algunos platillos extravagantes.

Así, aunque la reunión salió con éxito, la cuenta habría rebasado los 90 mil pesos, situación que en primera instancia no fue un tema para los comensales.

Posteriormente Mona, realizó un video en vivo en redes sociales donde aseguró que habían sido estafados porque las láminas de oro con la que contaban los alimentos que compraron eran falsas.

“Eso es pura mentira, ¿Cómo les diré? la verdad ese restaurante sí salió caro, todo es muy caro, la verdad, no me acuerdo si fueron 91 mil pesos. Todo lo de oro estaba bien caro, ese pastel estaba en 26 mil pesos, pero eso no era oro”, relató Mona.

La famosa confesó que, según ella, se dio cuenta de esta situación debido a que ya tenía experiencia previa con el ingrediente y al momento de ingerirlo en el establecimiento la consistencia era diferente a la esperada.

“Tú te servías y eso no se quedaba en el vaso. Yo le dije a Erika que tenía oro en mi casa, que he comprado esas hojitas de oro, yo la compré. Erika compró una carne envuelta según en oro, al igual que el vino y el postre y le dije, no güey…”, añadió.

De acuerdo con la influencer, su molestia no giraba en torno al costo excesivo de los platillos, sino que estos no cumplían con lo prometido.

Qué dijo Niurka al respecto

Durante un encuentro con los medios, Niurka fue cuestionada sobre el incidente del restaurante y ella se mostró despreocupada.

“Cuando me comí un platillo muy rico, tenía un papel comestible de oro y yo dije, no voy a cag*r oro. No le puedo enseñar la foto, nena, porque sería muy feo, porque la popó es fea”, comentó.

Con su característico sentido del humor, la famosa evadió hablar sobre la posible estafa que sufrieron y destacó que ella no pagó en el sitio.

“Sí (era de oro) los papelitos, que me tragué intactos salieron allá. Yo no pagué, me invitaron, no sé si valió la pena porque el dinero es para eso, para ayudar a satisfacernos. El dinero es para aportar o para cag*r en oro. “, aseveró.

Cabe señalar que ellos no son los únicos famosos a los cuáles les gusta probar platillos laminados en oro, pues hace un tiempo Eduin Caz y Juan de Dios Pantoja fueron captados mientras comían unas hamburguesas con este material.

Según lo que la revista TVNotas contó en su momento, los famosos habrían pagado aproximadamente 13 mil pesos por cada hamburguesa y, además, probaron un corte de carne con un valor aproximado a 30 mil pesos mexicanos.