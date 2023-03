Monreal reiteró su desconfianza en la encuesta con la que Morena elegirá al candidato a la presidencia

El líder de los senadores de Morena volvió a arremeter contra las encuestas (Ricardo Monreal)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, reiteró que no tiene ni tendrá confianza en la encuesta que realizará el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para elegir a la persona que representará al movimiento de la Cuarta Transformación en sucesión presidencial en las elecciones del 2024.

Te puede interesar: Aspirantes de oposición repuntaron en la carrera por las elecciones presidenciales de 2024

Durante una conferencia de prensa en su visita a San Luis Potosí, el también coordinador del partido guinda en la Cámara Alta indicó que, aunque a finales de enero fue reconocido como un aspirante a la candidatura a la titularidad del Ejecutivo Federal, sigue sin confiar en el proceso de selección que habrá dentro de su partido, especialmente si solo se da una encuesta.

Ante lo cual, el senador explicó que, por eso, ha propuesto que sea una batería de encuestas, es decir, que se establezcan tres encuestas principales y dos de espejo, por lo que indicó que solo así pensaría, pues no tiene idea de participar si solo las crea Morena.

Te puede interesar: Ebrard encabezó mega marcha en Acapulco rumbo a elecciones 2024

“No, no confío en la encuesta de Morena, lo he dicho antes (…) no tengo por qué ahora cambiar de opinión. En la encuesta que hace Morena no confiaría. No me sometería a una encuesta que haga Morena. En cambio, si hay una batería de encuestas, tres encuestas principales, dos espejo, le pensaría, pero si fuera solo la encuesta de Morena no tendría sentido participar. Yo no creo”, expresó el pasado sábado 11 de marzo.

El senador habló sobre el proceso interno de Morena (Twitter/@RicardoMonrealA)

Asimismo, al ser cuestionado sobre su idea de piso parejo al interior de Regeneración Nacional, Monreal Ávila sentenció que no reconoce que exista “cancha pareja”, debido a que sus compañeros que buscan el mismo puesto presuntamente ya han iniciado su campaña, pues cuentan con propaganda en algunas entidades federativas.

Te puede interesar: Adán Augusto desplazó a Ebrard y se colocó como segundo favorito entre morenistas

Sin embargo, como ya lo ha mencionado, indicó que él respetará los tiempos oficiales que marque el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que no considera correcto que se adelante el proceso, por lo que se señaló como el único contendiente que cuenta con una amplia carrera política, así como con un “sólido proyecto” de ideas y propuestas.

“Yo no reconozco que hay cancha pareja. No hay piso parejo, estoy claro de que hay desventaja y desigualdad en el trato. Mientras que aquí en San Luis hay miles de bardas, de distintos aspirantes, mía no hay ninguna, mientras aquí haya cuadros operativos de uno u otro aspirante o haya claridad en operadores políticos o gastos que, a mí me parecen no me correcto, yo no he tenido ninguna posibilidad de eso”

Monreal Ávila dio a conocer algunos aspectos con los que buscará ganar la presidencia (Grupo Parlamentario de Morena)

Aunado a lo anterior, lamentó que en el partido guinda se siga sin establecer reglas de equidad y de participación para todos los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República, pues mencionó que solo será así que se evite la fractura de Morena, lo que a la postre podría dar la victoria que el instituto político ansia en el próximo proceso electoral federal.

“Lo he comentado en el partido que, ante la ausencia de reglas de equidad, reglas de participación abierta e igual, nos puede alejar de esa unidad, estamos a tiempo para evitar una fractura, yo no la deseo, por eso es que he decidido mantenerme en Morena”, explicó sobre el tema.

Conviene recordar que el proceso electoral de 2024 está a meses de iniciar, pues comenzará con los procesos internos en los partidos políticos este año, tras los comicios en el Estado de México y Coahuila; sin embargo, será hasta el primer día del mes de diciembre que los aspirantes podrán o no continuar en sus puestos políticos si es que tienen la intención de aparecer en la boleta electoral.