Feministas exigieron disculpa pública a Sheinbaum por llamarlas “clasistas y racistas”

Feministas se lanzaron contra Sheinbaum por llamarlas "clasistas y racistas" (Foto: REUTERS/Raquel Cunha)

Las feministas que tienen tomada la Glorieta de las Mujeres que Luchan exigieron una disculpa pública a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, por haber acusado de clasismo y racismo a quienes se oponen a la colocación de la escultura de La Joven de Amajac.

El pronunciamiento llegó luego de que el pasado 5 de marzo Sheinbaum habló desde Michoacán acerca del proyecto que el Gobierno de la Ciudad de México tiene para la ex Glorieta de Colón. En su discurso, afirmó que “las mujeres que no quieren ello, en el fondo son profundamente racistas y clasistas”.

Después, Sheinbaum afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas, por lo que invitó a las feministas a un diálogo, el cual se llevó a cabo el 9 de marzo. Las mujeres acudieron a la reunión; sin embargo, este viernes aseguraron no puede haber convivencia con quien desconoce sus luchas y las agrade e insulta desde el poder.

Feministas se negaron a abandonar Glorieta de las Mujeres que Luchan y exigieron disculpa pública a Sheinbaum (Foto: especial)

“Venimos a exigirle que emita una disculpa pública, sus palabras son graves porque está atacando y revictimizándonos, su conducta es inaceptable”

Además de exigir a Sheinbaum que se disculpe públicamente, las feministas reafirmaron que no liberarán el espacio en tanto el gobierno no cumpla con sus demandas de justicia ante feminicidios, desapariciones forzadas, ataques con ácido, entre otros delitos en contra de las mujeres.

“Mientras no atiendan el origen de las causas y se soluciones todas y cada una de nuestras demandas, nosotras seguiremos habitando nuestro espacio de memoria, tal como lo hemos construido.”

Feministas advirtieron que no dejarán la glorieta en tanto Sheinbaum no atienda sus demandas (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, reafirmaron los motivos por los que tomaron la ex Glorieta de Colón y acusaron a Sheinbaum y al gobierno capitalino de no comprender que tomaron el lugar a modo para protestar y recordar.

“Es evidente que usted y su gobierno no han tenido la sensibilidad de comprender el origen y motivo de la toma de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, son las causas de una violencia estructural que ha llegado a una grave crisis humanitaria, con la toma ejercemos nuestro derecho a la memoria y la protesta.”

El desacuerdo entre la funcionaria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y feministas comenzó desde 2021. En septiembre de ese año un grupo de mujeres tomaron la Glorieta de Colón y la convirtieron en un antimonumento, un mes después el gobierno anunció que una réplica de La Joven de Amajac sería colocada en este sitio ubicado sobre Paseo de la Reforma.

Foto: (Secretaría de Cultura)

La Joven de Amajac es una escultura que representa a una mujer indígena, probablemente gobernante. Fue encontrada durante los primeros meses de 2021 en la comunidad de Hidalgo Amajac, municipio de Álamo Temapache, en Veracruz.

El proyecto de Sheinbaum prevé que la pieza sea replicada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en un tamaño aproximado de 6 metros. De ser colocada se convertiría en la primera escultura en representación de las mujeres indígenas colocada sobre Reforma.

La jefa de gobierno ha sido insistente en que se trata de una reinvindicación de las figuras históricas que han sido las más olvidadas y violentadas. No obstante, las feministas han rechazado este argumento, pues aseguran que las mujeres no quieren se reivindicadas en piedra sino con justicia.

Feministas acusaron a Sheinbaum de ser omisas ante la ola de feminicidios (Imagen: Infobae México/Jovani Pérez)

“Una copia de una piedra no honra a las mujeres indígenas que buscamos justicia, no nos devolverá a nuestras hijas asesinadas y desaparecidas, no solucionará nuestras demandas, ni nos sacará del rezago ancestral en el que todo el gobierno nos tiene”, indicaron en su más reciente posicionamiento.

Ante la falta de un acuerdo, en lo que fue la Glorieta a Colón permanece la figura de una mujer con el puño izquierdo en alto que las protestantes colocaron más de un año atrás.