Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del martes 7 marzo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

Te puede interesar: Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este viernes 3 marzo de 2023

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

Te puede interesar: Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del miércoles 1 marzo de 2023

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, pues como cada 15 días, los martes informamos sobre la situación de seguridad en el país y hoy corresponde, va a informar el Gabinete de Seguridad, es el periodo de lo sucedido en los últimos 15 días. Empezamos.

Te puede interesar: La mañanera de AMLO de este jueves 2 marzo de 2023

Con permiso, señor presidente. Buenos días.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Vamos a darle el informe de seguridad del 21 de febrero al 6 de marzo de este año. El total de elementos desplegados para estos operativos son 250 mil 884 elementos, de los cuales el 75 por ciento son los que están operando y el 25 por ciento son el apoyo logístico para esas operaciones.

Y desde luego, estas son las aeronaves, vehículos, aviones, buques, etcétera, que se utilizan para esas operaciones.

En lo que se refiere a estos primeros siete operativos, hay 35 mil 733 elementos desplegados. Vamos a ir viendo uno por uno.

En el mantenimiento del Estado de derecho por parte de esta institución, la Secretaría de Marina, en el mar se realizaron 180 operaciones, en la tierra 170 operaciones y en el aire 290 operaciones, con un total de 640 operaciones a lo largo de estas fechas, 15 mil 100 elementos desplegados.

En lo que se refiere a protección marítima portuaria, nosotros le damos vigilancia a 117 terminales marítimas y puertos, 20 vigiladas por las unidades de Protección Marítima y Portuaria y 97 por los diferentes mandos navales.

Lo que se realizó en este periodo, a pie se recorrieron tres mil 700 kilómetros; en vehículos, 49 mil kilómetros; en lo que se refiere a embarcaciones menores, mil 400 millas náuticas.

¿Qué se realizó?

Inspecciones a vehículos, 96 mil 700; a personas, 145 mil; a contenedores, 31 mil 500; embarcaciones, 280; con drones submarinos se inspeccionaron 13 buques; personal desplegado, tres mil 100 elementos.

La que sigue. En lo que se refiere a la vigilancia y el control del aeropuerto de la Ciudad de México, hay mil 500 personas desplegadas.

¿Qué se dio en este periodo, las acciones que se realizaron?

Apoyo a la seguridad, tres mil 980 apoyos; atenciones médicas, 190; apoyos a usuarios, mil 200; pasajeros no admitidos, 970; pasajeros puestos a disposición, 16; inspecciones a maletas y bodegas, mil 500. Y no se reportó ningún robo ni extravío de maletas.

La que sigue. De eventos relevantes ahí en el aeropuerto, por medio de un monitoreo por circuito cerrado de televisión se atendió un reporte de robo de mochila, siendo el efecto recuperado y llevado a cabo una detención y puesta ante el Ministerio Público de la persona que llevó a cabo ese ilícito.

Igualmente, se realizó una puesta ―no, la anterior, por favor― se realizó puesta a disposición ante el Ministerio Público a una persona femenina por el supuesto delito de explotación laboral de menor o discapacitados, impidiendo que una menor de 16 años viajara al estado de Nuevo León, siendo esta última presentada ante el DIF.

La que sigue. Dentro de la estrategia que tenemos para el uso de inteligencia, se llevaron a cabo varias detenciones:

El 28 de febrero en Matías Romero un elemento, grupo delictivo de Los Ántrax.

En Rafael Delgado, Veracruz, también a otro elemento que era el probable participante del homicidio de Isauro Ambrosio Tocohua, exalcalde de Rafael Delgado, Veracruz.

La que sigue. En lo que se refiere a erradicaciones, del 21 de febrero al 6 de marzo, número de plantíos fueron 13, aproximadamente 2.8 millones de plantas en un área de 116 mil metros cuadrados.

En lo que se refiere a marihuana, fueron 16 plantíos con un número aproximado de 290 mil número de plantas y en un área de 25 mil metros cuadrados; secaderos, tres; en donde participaron tres helicópteros que le dan la seguridad al personal y un avión de detención; dos mil 800 elementos desplegados.

La que sigue. En lo que se refiere a laboratorios clandestinos, del 21 de febrero al 6 de marzo fueron 13 laboratorios clandestinos, del 21 de febrero al 6 de marzo fueron 13 laboratorios clandestinos que se intervinieron; droga, dos mil 600 kilógramos de metanfetaminas; precursores químicos 23 mil 700 litros; además, ocho mil 300 kilógramos de otro tipo de precursores.

Esto es algo relevante allá en Sinaloa de Leyva, en coordinación con la fiscalía general del estado se localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos, donde se decomisaron mil 600 litros de precursores químicos, 800 kilógramos de cianuro y se estaba cocinando aproximadamente siete toneladas de metanfetaminas.

En lo que se refiere a aseguramientos de armamento, se dio en Guaymas, Sonora; en Armería, en Tehuantepec, Tuxtepec y Pinotepa Nacional; también, se dio en Tuxpan, Playa del Carmen, en Quintana Roo, en Cancún, con droga; en Tapachula, Chiapas y en Coyuca de Benítez.

Lo que se aseguró en esas que les mencioné anteriormente fueron 11 detenidos, 39 armas; cartuchos, nueve mil 130; cargadores, 67; vehículos, seis; marihuana, 644 kilógramos; cocaína, 19 kilos; dosis de droga, dos mil 218 y 400 litros de combustible.

En lo que se refiere también a eventos relevantes, pero en la mar, esta Secretaría de Marina en cuatro eventos diferentes aseguró embarcaciones provenientes de Sudamérica que se dedican al tráfico de ilícito de drogas, los resultados fueron los siguientes:

Infractores, 20; cocaína, tres mil 890 kilógramos decomisados; seis embarcaciones menores, seis mil 90 litros de combustible y 13 motores fuera de borda, lo que se lleva a la fecha son: 49 infractores, cinco mil 801 kilógramos de cocaína, embarcaciones 13, 13 mil 864 litros de combustible decomisados y 29 motores fuera de borda.

En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana en la mar, esta secretaría cuenta con 33 estaciones navales de búsqueda y rescate, 22 en el océano Pacífico, 11 en el golfo de México. La Secretaría de la Defensa y la Fuerza Aérea Mexicana cuentan con un Centro Nacional de Búsqueda y Rescate, cuatro centros regionales y 19 subcentros. Se realizaron 50 operaciones, dos mil 800 elementos desplegados para ese tipo de operaciones y 43 rescates diversos, siete evacuaciones médicas.

La que sigue, por favor. En lo que se refiera a la seguridad al interoceánico, se sigue dando esa seguridad con mil 900 elementos desplegados en las tres líneas que se están rehabilitando. Hay bases, 17 bases de operaciones y tres estaciones navales avanzadas donde se encuentra todo este personal.

En atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, donde estamos interoperando con el IMSS, con el DIF, con la Secretaría de Salud de los estados y Bienestar de cada uno de los estados, se emplean estos medios: aeronaves, ambulancias, vehículos y consultorios móviles para desplazarse. Se han atendido hasta la fecha 55 mil 900 personas en comunidades de diferentes accesos.

Desde el julio del 22 a la fecha son 17 estados costeros con un total de 129 mil 200 personas y a un total de 722 municipios. A partir de este 17 de marzo vamos a continuar, al mismo tiempo, con los estados costeros a seguir dando este apoyo.

Y, por último, la atención al COVID en el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa, el Plan de la Guardia Nacional y el Plan de Marina, hay tres mil 400 elementos desplegados, del Ejército y Fuerza Aérea, cinco mil 133. Se atendieron a 190 pacientes en las instalaciones del Ejército, Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina y se vacunaron ocho mil 676 personas donde se dio ese apoyo.

Le cedo la palabra al señor general.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Adelante.

En cuestión de aspectos de la Guardia, continuamos con 128 mil 233 elementos, que son parte de la Guardia. Tenemos el proyecto de llegar a 157 mil 971; este es el efectivo que nos falta para completar este número, 29 mil 738.

Con esta cantidad de elementos vamos a constituir 115 organismos que tenemos pendientes, que son 45 coordinaciones de Unidad de Batallón, 43 compañías de la Guardia, una compañía de Servicios Periciales, un Escuadrón Montado, dos batallones de Seguridad Ferroviaria, una Coordinación General de Seguridad, una compañía de Seguridad a Instalaciones Aeroportuarias, ocho; coordinaciones de Mantenimiento Territorial, 12; un batallón de Seguridad a Instalaciones Turísticas y uno de Seguridad a Instalaciones Aeroportuarias.

Las compañías que se tienen consideradas, 594; llevamos 271 compañías terminadas; 100 instalaciones del Ejército fueron cedidas a la Guardia Nacional y así evitar construir esas 100, sino ya se emplean para el despliegue; 77 compañías está en este momento en construcción y 146 están pendientes de iniciar, estas 146 se tendrán que iniciar a más tardar en julio para poder terminar a final de este año con todas las compañías ya construidas y el personal desplegado.

También se está realizando la construcción de siete coordinaciones estatales, 15 coordinaciones de batallón, cuatro unidades habitacionales, una de ellas ya está concluida.

Los servicios que ha proporcionado en este periodo del 21 de febrero al 6 de marzo, que es lo que corresponde a este informe, que ha proporcionado la Guardia en partes importantes:

Seguridad a la dispersión de programas sociales para cubrir los recursos de 86 mil beneficiados.

Hubo cinco traslados de internos en cinco reclusorios.

También agricultura y desarrollo social se apoyó en la seguridad al traslado de fertilizantes, 23 mil 383 toneladas de fertilizantes que se hicieron llegar a las personas que están dentro de este programa.

Dentro de la seguridad al Metro, continuamos dándole seguridad a las 12 líneas y a 190 estaciones.

También, aquí tenemos 12 misiones en las cuales o se desempeñan o se realizan en todo el territorio nacional, se cubren con 166 mil 225 elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de Marina. Estas misiones, estas tareas, son la estrategia de seguridad pública: la estrategia para el fortalecimiento de las aduanas, la vigilancia del espacio aéreo nacional, el plan de migración, el combate al mercado ilícito de combustibles, la pandemia de COVID todavía seguimos, atención a desastre, ayuda humanitaria, seguridad de instalaciones estratégicas, erradicación de plantíos, operaciones de búsqueda y rescate y plan integral de seguridad del Tren Maya.

En el periodo del informe hubo 23 detenciones generadas por el uso de inteligencia, los órganos de inteligencia del Estado mexicano en toda su actividad, se logró esta. Pero hubo un detenido relevante, el día 1º de marzo en Cusihuiriachi un jefe de plaza de la organización delictiva Gente Nueva del Tigre, afín al cártel del Pacífico, vinculado al ‘Chueco’, al delincuente que hemos seguido realizando operaciones para su localización y detención.

El total de detenidos ―adelante, por favor― fueron 446 en el periodo, los relevantes son los que a continuación vamos a mencionar:

El día 21 de febrero, en Ciudad Juárez, siete personas detenidas con orden de aprehensión por delitos contra la salud y robo agravado. Los que participaron fue Ejército, Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigación y Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Juárez.

El 24 de febrero, en Badiraguato, tres personas detenidas con armas, cargadores y cartuchos. Aquí participó el Ejército, Guardia Nacional, Seguridad Pública del estado de Sinaloa.

El día 24 de febrero, también en Chihuahua, Ejército Mexicano y Fiscalía General del estado de Chihuahua hicieron a detención de cinco personas, cinco armas, cinco cargadores, cartuchos y vehículos.

El día 25 de febrero, en Sahuayo de Morelos, Michoacán, Guardia Nacional y Ejército, tres personas con armas, cargadores, cartuchos.

El día 1º en Tula de Allende, también Ejército, Guardia, policía estatal, Policía Investigadora del estado, también a través de una denuncia se logró la detención de 13 personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación con 19 armas largas, dos mil 980 cartuchos.

El día 3 de marzo, en Soto La Marina, la guardia estatal aseguró a seis personas, 10 armas largas con cargadores y cartuchos.

Adelante. Sobre agresiones, tuvimos una agresión importante en este periodo el día 4 a personal del Ejército ahí en Zamora, Michoacán, donde como resultado de la agresión se logró la detención de cinco personas, entre ellas a un menor de edad; cinco armas largas, cargadores, cartuchos, vehículos, 14 mil pesos.

Aquí son los resultados del periodo. Al contabilizar todos los resultados de todas las instituciones, tenemos 423 armas de fuego aseguradas, 39 mil 346 cartuchos, 18 granadas, 313 vehículos, siete embarcaciones, 446 detenidos, dos mil 22 kilógramos de marihuana, que es un millón de dosis; metanfetaminas, 10.4 millones de dosis que corresponden a 10 mil 484 kilógramos de metanfetaminas; de cocaína, 14.1 millones de dosis, que son cuatro mil 660 kilógramos de cocaína; seis kilógramos de heroína; 44 de goma de opio; 21 kilógramos de fentanilo, que son 21 millones de dosis; de ácido lisérgico, también hubo el aseguramiento de casi un kilógramo, que son 4.9 millones de dosis; 44 inmuebles, 4.7 millones de pesos, 657 mil 923 dólares asegurados. Y aquí, de todos estos resultados, el 30 por ciento fue productos de inteligencia, 35 una coordinación interinstitucional y 35 por ciento en flagrancia delictiva.

En cuanto a aseguramientos de metanfetamina y fentanilo, la metanfetamina fueron 3.4 millones de dosis, tres mil 485 kilógramos y de fentanilo 20.8 kilógramos, que corresponden a 21 millones de dosis.

En metanfetaminas los estados fueron, en donde se aseguraron, fueron Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Baja California Sur y Chihuahua; en fentanilo, Sonora, Baja California, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua. Son los estados con más aseguramientos.

En resultados acumulados en la administración en estos dos tipos de drogas, aquí vemos en la gráfica lo que se tenía en la administración pasada, del 14 al 18, en la misma cantidad, en el mismo periodo, pero en esta administración, del 18 al 23, son un 92 por ciento más de metanfetaminas y en fentanilo es un mil 49 por ciento más de fentanilo, son seis mil 115 kilógramos de fentanilo que se llevan asegurados y de metanfetaminas 180 mil 995 kilógramos.

Adelante, la que sigue, por favor. Aquí, dentro de los aseguramientos de drogas, fueron 168 aseguramientos en este periodo y de ellos ocho son relevantes:

El primero, el 22 de febrero, en Coyuca de Catalán, goma de opio, 40 kilógramos.

En Mexicali, el día 22, 10 mil dosis, 10 kilógramos de metanfetaminas.

El día 24, en Tequisquiapan, Querétaro, tres mil 713 pastillas de fentanilo y 80 dosis de metanfetaminas.

El 26 en Jerécuaro, Guanajuato, dos mil 200 metanfetaminas, 110 mil dosis de marihuana.

En Cosalá, el día 29… El día 26, perdón, mil 560 kilógramos de metanfetaminas, 200 litros de metanfetamina.

En Tequisquiapan, Querétaro, el día 28, al ácido lisérgico, 980 gramos.

En Tijuana, el día 2, 110 mil pastillas de fentanilo y ocho kilógramos de fentanilo en polvo, seis kilógramos de heroína.

El día 4 en Tizayuca, Hidalgo y Ciudad de México, 700 gramos de cocaína y cinco kilógramos de marihuana y 935 dosis de ese mismo enervante.

Esos son los ocho eventos relevantes en el periodo.

En cuanto al cultivo de hoja de coca, se logró la localización y destrucción de cinco plantíos en este periodo, una superficie de 13 mil 560 metros cuadrados y un laboratorio. En la administración llevamos 107 plantíos de coca localizados y destruidos, tres laboratorios, 34 almácigos.

En aseguramientos importantes, relevantes en el periodo, fueron seis de 97 que se registraron en estos 15 días:

El primero, en Michoacán, el 21, siete armas largas.

El día 22, en Aldama, Tamaulipas, aquí un fusil Barrett calibre 50, ocho armas largas, cargadores, cartuchos, granadas, dos granadas de fragmentación y cuatro vehículos con blindaje artesanal.

En Badiraguato, el día 24, también aquí otro fusil Barrett calibre 50 con seis armas largas y un arma corta.

En San Luis Río Colorado, el día 27, una ametralladora calibre 30, 26 armas largas, más de tres mil cartuchos.

El día 3 de marzo, en Tecate, siete armas largas, dos cortas.

Y en Plutarco Elías Calles, Sonora, el día 4 también tuvimos una ametralladora calibre 50, seis armas largas, cinco cortas, vehículos.

En total, en el periodo fueron 411 armas aseguradas en estos 97 eventos que se registraron.

En aseguramiento de numerario, en Ascensión, Chihuahua, el día 24 el Ejército y Fiscalía General de la República hicieron el aseguramiento, después de ejecutar una orden técnica de investigación, de 470 mil dólares americanos, 8.6 millones de pesos; 21 mil pesos mexicanos, una máquina contadora de billetes y un inmueble.

El día 27, en Altar, Sonora, también personal del Ejército al inspeccionar un automotor localizó o identificó que dos personas trasladaban 500 mil pesos y no pudieron establecer de dónde se habían obtenido esos recursos; fueron puestos a disposición de las autoridades.

En cuanto a la estrategia para el fortalecimiento de aduanas, en este periodo hubo 33 detenidos, se aseguraron 4.2 millones de pesos en cheques, 651 mil 770 pesos en efectivo; en cheques, pero en dólares, 76 mil 518; en dólares en efectivo, 53 mil 450; 48 vehículos, 10 armas, tres mil 903 cartuchos, 20 cargadores, también en el periodo la recaudación fue de 35 mil 596 millones de pesos y la acumulada 786 mil 147 millones de pesos.

En los aseguramientos de la aduana, fueron 47 en el periodo, cuatro son los relevantes:

El día 24 en Toluca dos cheques con 4.2 millones de pesos y un cheque con 10 mil 647 dólares.

El día 24 en Quintana Roo también 650 mil pesos.

En Tecate, el día 2, tres cheques con un total de 47 mil 551 dólares.

Este es el resultado de Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, en el combate contra el narcotráfico y actividades de seguridad pública. Aquí vemos la fuerza operativa que tiene la Guardia Nacional, continúa siendo la fuerza con mayor de efectivos desplegados, 106 mil 155 elementos, el 42 por ciento de lo que se tiene trabajando en este periodo, lo que se tuvo trabajando.

El Ejército con 40 por ciento de esa fuerza, con 99 mil 699 y Marina con un 18 por ciento, 45 mil elementos. Aquí la Guardia Nacional aporta el 31 por ciento de todos estos resultados del total de resultados a nivel nacional, Ejército el 59 por ciento y Marina el 10 por ciento.

Adelante. En cuanto al combate al mercado ilícito de combustibles, se aseguró a una persona en el periodo, se recuperaron 127 mil 593 litros de combustible, 103 tomas clandestinas localizadas e inhabilitadas, 10 vehículos, un predio.

Se continúa con el plan de transporte apoyo a Pemex. Se trasladaron en el periodo nueve mil 441 millones de litros de combustible a diferentes destinos.

Adelante. Dentro de este periodo hubo 13 eventos relevantes en este combate al robo de hidrocarburos, tres eventos, perdón, dos relevantes, aquí los tenemos:

El día 22 en Coatepec de Hinojosa, Hidalgo, donde se aseguró un predio, 44 contenedores, manguera, también hubo droga ahí, cocaína y marihuana, ocho mil 800 litros de hidrocarburo recuperado.

Y en Altamira, Tamaulipas, el día 28, una persona detenida, un tractocamión y se recuperaron 18 mil 600 litros de hidrocarburo.

Adelante. En cuanto a la Fuerza de Tarea Conjunta, esta fuerza que está integrada con personal del Ejército, de la Guardia Nacional, apoyados con Fuerza Aérea y con el área de aviación de la Guardia Nacional, mil 750 elementos. Tuvieron en este periodo participación, refuerzo a lo que se tiene desplegado en Sonora, Zacatecas, Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Baja California y Sinaloa.

En cuanto al Plan DN-III, Plan de la Guardia y Plan Marina, 51 eventos atendidos en el periodo, siete mil 405 elementos utilizados para estos eventos, principalmente frentes fríos, incendios forestales, urbanos, derrumbes, explosiones y accidentes ferroviarios.

En cuanto ayuda humanitaria, el personal que estaba en Chile proporcionado este apoyo, los 300 elementos, 120 del Ejército y 180 de Conafor, fueron trasladados ya en aviones de la Fuerza Aérea para reincorporación.

Aquí tenemos la ceremonia de bienvenida a la delegación el domingo pasado, donde se les hizo un reconocimiento a todos los participantes en esta actividad, que fue casi de un mes.

Aquí están los resultados finales: 272 personas evacuadas, 266 consultas médicas, 484 kilómetros de guardarrayas para evitar el cruce del fuego, mil 567 hectáreas sofocadas, dos mil 415 viviendas aisladas, dos mil 315 reconocimientos, área que reconocieron para localizar áreas de fuego.

Es todo, señor presidente. Cedo la palabra al subsecretario de Seguridad.

LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Me voy a permitir informar sobre Cero Impunidad, esto en el periodo del 26 de febrero al día 6 de marzo.

Son las instancias que participan en esta política, tanto del gobierno federal como las fiscalías y secretarías de Seguridad Pública de los estados.

En este periodo tenemos 18 mil 451 detenidos registrados en el Registro Nacional de Detenidos; de ellos, 18 mil 128 fueron presentados ante el Ministerio Público.

Tenemos dos extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República, aquí están sus nombres, fueron a petición de dos cortes de los Estados Unidos, uno por violación equiparada a una persona menor de edad y el otro por asociación delictuosa y también presuntamente encargado de la seguridad y protección de Rafael Caro Quintero.

Tenemos la detección de dos presuntos miembros del cártel del Tabaco aquí en la Ciudad de México, se trata de Viridiana ‘N’ y Salvador ‘N’, esto fue tras un cateo realizado en la alcaldía Gustavo A. Madero. Este detenido se dedicaba principalmente a la venta de tabaco ilegal, robo de transporte y sobre todo a la distribución de droga en el centro de la Ciudad de México.

También tenemos la detención de cinco policías preventivos de la Ciudad de México, aquí están sus nombres, acusados del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés, esto ocurrido en abril de 2022 en la alcaldía Benito Juárez, ahí habrían interceptado a una persona a la cual golpearon y subieron a una patrulla con el objeto de despojarla de su dinero.

También tenemos la detención del presunto responsable del homicidio ocurrido en el restaurant bar La Polar de la Ciudad de México, se trata de Sergio ‘N’, él fue detenido en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Contaba con orden de aprehensión precisamente por agravio a un masculino ocurrido en el restaurant La Polar el 8 de enero. Él habría participado en el homicidio de un cliente, como se aprecia aquí en la fotografía.

Este es el caso de la detención —esto fue en Querétaro— la detención de un presunto responsable de la desaparición de Carolina ‘N’, se trata de Iván ‘N’. A raíz de esta desaparición hubo varios bloqueos aquí en la avenida Insurgentes y en la autopista a Cuernavaca. El delito por el cual se acusa a Iván es la desaparición cometida por particulares en agravio de Carolina ‘N’, quien desapareció el día 27 de enero aquí en la Ciudad de México, pero fue localizada sin vida el 14 de febrero en el estado de Morelos, límites con el Estado de México. La causa del fallecimiento es asfixia mecánica por estrangulamiento.

También tenemos la detención de dos personas por trata en el estado de Hidalgo, Juana ‘N’ y Pedro ‘N’. Esto fue en base a denuncia anónima al 089. Se logró su detención en flagrancia, así como el rescate de cuatro personas, dos adolescentes y dos adultos, fueron detenidos por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación de prostitución.

También tenemos la detención de un presunto homicida de un cantante en Zapopan, Jalisco, se trata de Emiliano Miguel ‘N’. Él tenía orden de aprehensión por el homicidio en agravio de Mario ‘N’, cantante de corridos e hijo de un exdiputado local. Los hechos ocurrieron en San Juan Ocotán, municipio de Zapopan.

En una detención de dos personas por homicidio de su hija, esto en el estado de Tabasco, se trata de Luis Alberto ‘N’ y Fabiola ‘N’, acusados del delito de homicidio en grado de comisión por omisión en agravio de su hija menor de edad. Los hechos ocurrieron en Nacajuca, Tabasco. Esto se debió a que la víctima tenía antecedentes de abandono y signos de depresión y se habría lanzado desde un edificio, donde perdió la vida.

Tenemos un detenido por secuestro agravado en el Estado de México, aquí tanto la Fiscalía del Estado de México con el apoyo de Conao y Conase se logró la detención de Francisco ‘N’. Contaba con orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, ya que causó la muerte a tres personas, esto en Jilotzingo, Estado de México en diciembre del 2022.

Una detención de un presunto operador el ‘Cabo 20’, alias ‘el Cabo 20’, en Baja California Sur, aquí la fiscalía de Baja California con el apoyo de la fiscalía de Baja California Sur y la Fiscalía General de la República lograron la detención de José Luis ‘N’, esto ocurrió en La Paz. Él contaba con orden de aprehensión por homicidio cometido en Tijuana, Baja California.

Al detenido se le tiene como un objetivo prioritario en la entidad y uno de los principales operadores de David ‘N’, alias ‘el Cabo 20’, este último presunto líder del cártel de los Arellano Félix y además supuesto autor intelectual del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, esto en agosto del 2022.

En cuanto a los operativos encabezados o coordinados por Sedena, en este periodo tenemos como resultado 43 personas detenidas, 70 armas largas, tres mil 713 pastillas de fentanilo y mil 415 kilógramos de metanfetamina.

Uno de estos operativos fue en el estado de Sinaloa, donde Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa lograron la detención de tres presuntos integrantes del cártel del Pacífico, quienes actúan o son parte de la célula delictiva que lidera Aureliano ‘N’, hermano ‘del Chapo Guzmán’, Incluso se logró el aseguramiento, como lo mencionó mi general secretario, de un Barrett calibre 50.

También otro operativo encabezado por Sedena, fue en el estado de Zacatecas donde se logró la detención de cuatro personas después de cumplimentar un cateo en un inmueble en Fresnillo, Zacatecas. Aquí están los cuatro detenidos.

Otro operativo, este por Sedena, fue la detención de generadores de violencia en Tamaulipas, después de repeler una agresión lograron la detención de tres personas vinculadas al cartel del Golfo. Aquí también se aseguró un fusil Barrett.

En cuanto a los operativos encabezados o coordinados por la Semar, tenemos, como resultados, 36 personas detenidas, tres mil 379 kilógramos de cocaína, ocho mil kilógramos de precursores químicos y más de tres mil cartuchos.

Uno de esos operativos encabezados o con el apoyo de la Secretaría de Marina fue el realizado en Rafael Delgado, Veracruz, donde se logró la detención de Julio César ‘N’, acusado del homicidio precisamente del alcalde, del exalcalde Isauro Ambrosio Tocohua.

Otro operativo encabezado por Semar y este con el apoyo de Interpol México, se realizó en Puebla donde se logró la detención de Jorge Alberto ‘N’, quien contaba con orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Vinculados a proceso, tenemos cuatro acusados de secuestro de un médico cirujano en Baja California, esto en Tijuana. Los hechos sucedieron el 9 de enero del 23 cuando abordaron a la víctima que salía de su trabajo, la golpearon, le colocaron cinta adhesiva, su camisa sobre la cara, privándola de la libertad y despojándola de dinero y joyas, aunque la víctima fue liberada posteriormente.

Otro vinculado a proceso, se trata de Adrián Alejandro ‘N’, por el delito de maltrato infantil, esto en la ciudad de Delicias, donde el detenido ejerció maltrato físico y sicológico en contra siete menores de edad que se alojaban en ese albergue en ciudad Delicias.

Vinculados a proceso por narcomenudeo, 13 personas, esto en Playa del Carmen, fueron detenidos en la Quinta Avenida, mediante un operativo implementado por Semar y la policía municipal de Solidaridad.

Sentenciados, en este caso por secuestro, tenemos tres casos en el estado de Veracruz: Manuel ‘N’ a 90 años, Irving Rubén a 54 años y Francisco ‘N’ a 50 años.

Otro sentenciado es Ezequiel ‘N’, a 90 años y ocho meses de prisión por el delito de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado en contra de una víctima menor de edad con discapacidad intelectual, esto en Hermosillo, Sonora.

Otro sentenciado se trata de Emilio ‘N’, a 75 años de prisión. Él se desempeñaba como presidente municipal de Ocuilán y se le acreditó su participación en del delito de secuestro cometido en agravio de un colaborador de su contrincante electoral en junio del 2021.

Otro sentenciado, Jesús David ‘N’, a 57 años de prisión, por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de dos personas y lesiones dolosas calificadas en agravio de otras dos, esto en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Otro sentenciado se trata de Pedro ‘N’, a 45 años, por el delito de feminicidio cometido en el municipio de Chamula, Chiapas, en mayo del 2021. Esto ocurrió en un paraje cerca de Chamula, cuando la víctima fue a buscar leña a un cerro cercano, donde Pedro ‘N’ la privó de la vida ahorcándola, ya que la culpaba de haberlo embrujado por una enfermedad que él había padecido.

Otro sentenciado, se trata de Jorge Alberto ‘N’, a 41 años de prisión por el delito de feminicidio agravado en contra de una persona de profesión sicóloga en Ciudad Juárez, esto en agosto de 2021.

En cuanto a feminicidios resueltos en este periodo, tenemos un total de 33 en estos estados, ahí están los detenidos; y los sentenciados por feminicidio, 11, a 56, 53, años en estos casos.

En el caso de asesinatos de periodistas, seguimos con el mismo registro de 13 casos en el año 2022; de ellos, hay ya 31 detenidos o se encuentran siendo buscados, 19 ya vinculados a proceso y cinco sentenciados.

Queremos mostrarle esta información. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, agradeció en redes sociales las labores de rescate de sus connacionales, se trataba de una familia de origen colombiano que fue secuestrada en San Luis Río Colorado, Sonora. El presidente agradeció a Conase, a la Fiscalía General de Justicia del estado Sonora y también hubo la participación de la policía de Colombia.

Sería cuanto, señor presidente.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

Presentamos el informe quincenal relativo a las actividades que tiene que ver, primero con preliberaciones y amnistías. Hasta el día de antier, del 17 de febrero al 6 de marzo fueron liberadas 288 personas, de las cuales 278 fueron libertades anticipadas y el resto fue por amnistías, de las cuales recibieron amnistías cuatro mujeres y seis hombres.

Hay que decir que estas acciones que se llevan a cabo es para tramitar este tipo de libertades y amnistías a personas que no han cometido delitos graves y que no pudieron pagar un abogado en ocasiones, que no tienen traductor o que han enfrentado otro tipo de dificultades jurídicas. Se trata, de acuerdo a la instrucción del presidente López Obrador, de hacer justicia.

Adelante. En el total de preliberaciones, desde que se inició este programa se llevan cinco mil 66 y siendo 243 amnistías a mujeres, a personas con discapacidad, permanente, en pobreza, indígenas, otras que son víctimas de intimidación o también víctimas de discriminación.

Han quedado en libertad cinco mil 309 personas que permanecían en centros penitenciarios y que también contemplan adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas o que cumplieron ya con los requisitos que dice la ley para cumplir estos. En total, son cinco mil 309 personas.

Adelante. En cuanto al reclutamiento del Servicio de Protección Federal, decir que se cumple con el reclutamiento con dos, básicamente con dos instrucciones del señor presidente:

Uno, custodiar los bienes inmuebles del Gobierno de México.

Y también, por supuesto, ofrecer un empleo digno, estable, a mujeres y hombres de 18 a 65 años con secundaria incluida.

Actualmente se tiene una fuerza desplegada por el Servicio de Protección Federal de 11 mil 506 en todo el territorio nacional, se dan 104 servicios, se tienen 565 inmuebles custodiados y también el tema de las escoltas.

Hay un primer resultado de una primera encuesta, donde los usuarios de este servicio manifiestan el 94 por ciento de satisfacción y de la fuerza desplegada el 38 por ciento son mujeres en el Servicio de Protección Federal.

Está certificado con el ISO-9001 y la certificación es igualdad laboral y en no discriminación, están 100 por ciento certificados en controles de confianza, especializados en materia de seguridad.

Estamos actualmente en la promoción para el reclutamiento, desde las Mesas de Paz se lleva a cabo un amplio trabajo de articulación para invitar a la población, al que quiera formar parte del Servicio de Protección Federal como guardias de este servicio. Se ha contado, se tiene a la fecha una captación de siete mil 204 postulantes con el gobierno de Tamaulipas, con el gobierno del Estado de México, en Oaxaca y también con la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México. Aquí vienen las cifras.

Estas son las necesidades, los requerimientos de personal, señor presidente, de acuerdo a su instrucción. El IMSS ha solicitado dos mil 287, el Issste las cifras aquí y el Banco de Bienestar tres mil 713. Estamos reclutando un total de nueve mil personas.

Los requisitos aquí están, es un perfil de 18 a 65 años con secundaria, con cartilla militar y con disponibilidad para viajar a cualquier parte de México. Aquí están las prestaciones.

Luego, enseguida, el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Desde el inicio del programa, el 19 de marzo de 2022, hasta este 6 de marzo, ya casi cumpliendo un año, se llevan un millón 264 mil 246 vehículos regularizados.

De acuerdo a su instrucción, señor presidente, se han instalado 144 módulos en 14 entidades, ahí se está trabajando. Recordar que este programa acaba el 31 de marzo próximo, así que los que tienen que acercarse a hacer su trámite, que lo vayan haciendo porque ya quedan unas cuantas semanas.

Aquí está las entidades federativas, el número de regularizaciones y los recursos que se llevan obtenidos, que serán, también por su iniciativa, señor presidente, para pavimentación de los municipios. Se llevan tres mil 160 millones de pesos obtenidos por este programa y son tres estados los que concentran el 52 por ciento, a saber: Baja California, Tamaulipas y Chihuahua.

Adelante. Aquí están algunos de los trabajos que se están haciendo con los recursos obtenidos para tapar baches, para pavimentar avenidas en los estados en donde se lleva a cabo este programa.

Adelante. Respecto del Tianguis del Bienestar, tres datos. Estamos en Oaxaca en la segunda etapa, vamos a cubrir 71 municipios, actualmente se llevan 17. En esta segunda etapa 238 comunidades; familias, 21 mil 260; y bienes, se han entregado 272 mil 100. Se han atendido 17 municipios.

Y solamente quiero decir que en el caso de Tianguis de Bienestar se entregan bienes que vienen producto de incautaciones o decomisos de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco y actualmente se llevan más de ocho millones de bienes entregados en las cuatro entidades en donde se ha operado este programa.

Agradecer mucho a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Hacienda, al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, también a la Agencia de Aduanas de México, a la Función Pública, a la Guardia Nacional, en fin, a todos los que nos apoyan en este programa.

Si nos permite un video, presidente y eso sería.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: En atención a las poblaciones más vulnerables del país, el Tianguis del Bienestar sigue su recorrido a lo largo de la Mixteca oaxaqueña por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Detrás este esfuerzo, en el que participan varias dependencias coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hay muchas historias. Los beneficios han llegado a 21 mil 260 familias de 238 comunidades con la entrega de 272 mil 100 artículos nuevos que fueron incautados y que han servido para mitigar sus necesidades.

En esta segunda etapa, el Tianguis del Bienestar ha visitado 17 municipios de la Mixteca oaxaqueña y en los próximos días continuará porque el bienestar es fruto de la justicia.

INTERVENCIÓN MUJER: ¡Muchas gracias por su apoyo!

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Puras mujeres, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vámonos.

PREGUNTA: Muchas gracias, señor presidente.

Martha Obeso, de Esfera Noticias y de la revista Naturopatía.

Señor presidente, desde su campaña usted se ha comprometido a promover una reforma integral que garantice un sistema de salud pública en México óptimo y en reiteradas ocasiones en este espacio usted ha citado al modelo de salud danés como un ejemplo a seguir. Es más, la semana pasada usted se ha comprometido que a más tardar en diciembre de este año los mexicanos habremos de disfrutar de un sistema de salud muy similar al de Dinamarca.

A mí me gustaría destacar que el éxito del sistema de salud de Dinamarca se complementa del uso de la medicina tradicional. Es más, el gobierno de Dinamarca cuenta con la agencia danesa de medicina alternativa y esta agencia es la responsable de promover la investigación, la preservación y el desarrollo de la medicina tradicional, así como de promocionar la información y dar los recursos a los profesionales de la salud y al público en general que quiere hacer el óptimo aprovechamiento de este conocimiento.

En México, el equivalente a esta agencia danesa de medicina alternativa sería la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud y una servidora en varias ocasiones, aquí en este espacio, le he denunciado que esta área de la Secretaría de Salud lleva 20 años siendo un área de simulación, señor presidente.

Preguntarle cómo será que a fines de este año en México se podrá tener un sistema de salud similar al de Dinamarca, si en lo que va de la presente administración no se han implementado políticas públicas que rescaten, preserven, promuevan todas estas prácticas ancestrales, señor presidente.

Aquí mismo lo hemos visto, para este año no hay presupuesto que garantice un sueldo digno para las parteras tradicionales adscritas a las clínicas del IMSS-Bienestar. ¿Cómo es que podremos lograr esto, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues lo estamos logrando, se está avanzando y ese es nuestro compromiso. Antes no les importaba la salud del pueblo a los que gobernaban, en todo el periodo neoliberal dejaron en el suelo el servicio de salud pública y lo estamos levantando y pues se están equipando centros de salud, hospitales.

Ya se terminó de resolver el problema del abasto de medicamentos, que era un problema serio porque era parte de una gran corrupción que imperó durante mucho tiempo, se robaban el dinero de las medicinas. Entonces, eso ya se está atendiendo.

Otro asunto, otra herencia del régimen neoliberal de corrupción fue el abandono de la educación en general y de la educación pública en particular y en específico la formación de médicos y de enfermeras, al grado que México no tiene los médicos que requiere, porque durante 36 años de predominio de la política neoliberal no se formaron los médicos, se rechazaba a los que querían estudiar medicina en las escuelas de nivel licenciatura y también se limitó mucho la posibilidad que se formarán como especialistas los médicos. Entonces, ahora estamos abriendo escuelas de medicina, se amplió el número de becarios para especialidades al doble.

Estamos contratando médicos especialistas del extranjero, sólo de Cuba ya hay alrededor de 600 especialistas trabajando en centros de salud, en hospitales, lo cual no voy a dejar de agradecer al pueblo, al gobierno cubano, por este apoyo. Porque ¿cómo se garantiza el derecho a la salud en el país?, ¿sobre todo cómo garantizamos que los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población, cuente con atención médica, cuente con medicamentos y de manera gratuita? Por eso, agradecemos mucho que nos están enviando estos médicos especialistas.

Y estamos basificando, tenían 80 mil elementos del sector salud, trabajadores del sector salud, contratados por honorarios, de manera eventual. Los estamos basificando a todos.

Y en tu materia se está avanzando, es una indicación que hemos dado con el director del Seguro Social, con Zoé, pero es un proceso y vamos hacia allá. Y si esa dirección de medicina tradicional no funciona, va a funcionar.

INTERLOCUTORA: Queda año y medio, señor presidente, para que funcione.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Va a funcionar, es muchísimo tiempo todavía el que nos falta, porque trabajamos el doble. Si es año y medio, quiere decir que nos quedan tres años.

Y lo vamos a resolver porque, si no están dando resultados, pues se tiene que buscar a otras personas, a otros servidores públicos. No tenemos relaciones de complicidad con nadie.

INTERLOCUTORA: Así es, señor presidente. Entonces…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Permíteme.

Entonces, ya el martes próximo, que vamos a tener el informe sobre salud, ya quiero que te den respuesta el secretario de Salud y el director del Seguro Social. Vienes el martes próximo.

INTERLOCUTORA: Claro que sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para atender esto en particular, porque no tenemos ningún inconveniente en apoyar la medicina tradicional y además se está haciendo, pero hace falta que se informe. Y si el asunto es las diferencias que puedes tener con la directora o director de medicina tradicional, o que, en efecto, realmente no están haciendo nada, ya se va a resolver, el martes se resuelve.

El martes, si no hay resultados, va a cambiar esa dirección, es decir, los servidores públicos de esa dirección. Sí si funcionan, si sí están trabajando, no van a cambiar, aunque tú vengas aquí a decir que no trabajan y que no hacen nada. Entonces, ese es mi compromiso. ¿Te parece?

INTERLOCUTORA: Me parece excelente.

Y nada más destacar que yo no soy la que dice que no funciona, hay un estudio que hicieron investigadores de la Universidad de París, de La Sorbona, donde se…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, pero a ese no, a La Soborna no le creo mucho, ¿eh? O sea…

INTERLOCUTORA: Y hay muchas voces, hay muchas voces que denuncian. Pero sí, aquí el martes veremos el informe.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, aquí le tengo confianza al doctor Hugo López-Gatell y le tengo confianza al secretario de Salud, sí, al doctor Alcocer, que es una gente íntegra, honesta.

Entonces, estudios, sí, La Sorbona es muy importante, ¿no?, de las mejores universidades del mundo en Francia, sobre todo en ciencia social, pero ya las universidades del mundo están en crisis, hasta las mejores, porque la política neoliberal que se aplicó en el mundo afectó mucho el desempeño de estas universidades.

Sucedió algo parecido a lo que está pasando con la prensa internacional, famosa. Ayer hablaba yo de que Felipe Calderón sacaba una frase o un párrafo en donde el exprocurador de Trump, el expresidente Trump, Barr, decía que el único que había enfrentado a los narcotraficantes en México había sido Felipe Calderón, entonces lo encomillaba y decía: ‘Y lo escribió en el influyente diario Wall Street Journal’.

Pues, primero, Barr, no sé qué le pasa, porque imagínense decir eso cuando está siendo juzgado… ¿Cómo se llama el señor?

INTERVENCIÓN: García Luna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: García Luna, que era el brazo derecho de Calderón y que está demostrado que protegía al cártel de Sinaloa.

Entonces, ¿por qué dice esto Barr? Yo me quedé pensando. ¿No será que como ya está de nuevo en su despacho le va a llevar el caso a Calderón? Lo van a contratar de abogado de Calderón, o de quienes resulten arriba, aquí y allá responsables, porque puede hablar todavía García Luna. Entonces me llamó mucho la atención.

Pero es un poco, ¿no? esto que son infalibles, la prensa internacional, las universidades del extranjero, los centros financieros internacionales, ‘ya lo dijo el Banco Mundial’, ‘ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional’. No, todo eso está en crisis, es parte de la decadencia que se padece en el mundo porque se apoderaron de los países, sometieron a los pueblos, elevaron a rango supremo el beneficio de minorías, se enriquecieron como nunca en los últimos 30, 40 años de política neoliberal unos pocos.

Estaba yo leyendo que hay una persona que tiene un yate de 500 millones de dólares. Estaba leyendo también que hay un hotel en… ¿Cómo se llama este lugar de…?

INTERVENCIÓN: Dubái.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Dubái, en Dubái, de 100 mil dólares la noche. Puros pecadores sociales, o sea, habiendo mil millones de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar diario.

Pero lo arreglamos, ¿eh?

INTERLOCUTORA: Y sobre todo destacar, señor presidente, que en países como Dinamarca precisamente la medicina tradicional viene a ampliar esta gama de alternativas médicas con las que se pone realmente el control de la salud en las manos del pueblo mexicano.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero además tienes toda la razón, porque en Dinamarca no tienen, con todo respeto, la tradición cultural que se tiene en cuanto al uso de esta medicina en nuestro país.

Nosotros tenemos una gran reserva de conocimientos tradicionales sobre medicina que se ha utilizado siempre en los pueblos, se sigue utilizando y hay que seguir apoyando esta medicina y, desde luego, el servicio tan importante que prestan las parteras y la medicina tradicional en general.

INTERLOCUTORA: Así es, señor presidente.

También comentarle que he estado en contacto con la esposa y los abogados del médico y sacerdote tradicional peruano Lauro Hinostroza García, preso en el nuestro país desde el pasado 26 de septiembre, quien actualmente ya muestra un claro desgaste emocional y su salud se encuentra mermada al grado de tener ya indicios de cáncer de piel.

Aprovechando que está la secretaria Rosa Icela, quien desde que usted instruyó ha enviado a un representante a hablar con familiares y abogados de Lauro Hinostroza, preguntarle: secretaria, hace un momento veíamos que estaba dando un informe de todas las personas que han salido en libertad porque han sido vulneradas de sus derechos, han sido presas injustificadamente.

¿Qué es lo que hace falta en México para que no sean tratados como delincuentes a los guardianes del conocimiento ancestral como Lauro Hinostroza, que no hacen otra cosa más que procurar la salud de las personas y este conocimiento ancestral ha demostrado su pertinencia a lo largo de los años?

¿Por qué, señor presidente, se les sigue tratando aquí en México como delincuentes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero fíjate que es muy importante lo que preguntas, porque seguramente lo que te va a comentar Rosa Icela va a servir.

INTERLOCUTORA: Y aprovechar que, precisamente en el reclusorio, el maestro Lauro Hinostroza le manda este libro del chamanismo americano, que es precisamente una forma nueva de entender y estudiar a la medicina-religión para que… Si se lo hacen llegar, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Sí, buenos días. Con su permiso, presidente.

Efectivamente, hemos estado pendientes del proceso que está llevando a cabo el médico tradicional, que es peruano-mexicano y ahí lo que hemos visto ya es una clara salida que tendrá en próximos días, yo espero que en semanas. Porque, efectivamente, hemos contado con el total apoyo de la Fiscalía General de la República, quien ha estado precisamente ayudándonos para que tenga un reconocimiento distinto el delito que en México sí se comete.

¿Por qué?

¿Cuál es el… del asunto de este tema?

En Perú la posesión de estas yerbas es una cosa legal, pero en México no. Entonces, en el tema precisamente del trayecto cuando llega y tiene posesión de la ayahuasca, en México la consideración es distinta.

Entonces, están haciendo precisamente en la Fiscalía General de la República… Si usted ha estado hablando con su familia, sabe que hemos estado interviniendo y que la Fiscalía General sí está en total apoyo. En realidad, creo que el caso va por muy buen camino, estamos muy optimistas sobre esto y pronto le daremos buenas noticias a la familia y a usted.

INTERLOCUTORA: Sí, secretaria, pero ¿qué es lo que falta en México para que no se sigan dando este tipo de casos?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Bueno, es que la legislación de allá y de aquí es diferente. No le puedo decir en esto momento que ya va a cambiar esto en México porque esa sustancia, esas yerbas, la ayahuasca, digámoslo así, en México están prohibidas.

INTERLOCUTORA: Pero la ayahuasca no está prohibida, lo que está prohibido es el DMT, que tiene cantidades mínimas en la ayahuasca.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Bueno, yo no voy a hacer una discusión en este momento porque no soy la especialista, pero lo que sí le quiero decir es que la actuación de las autoridades en México no se puede criticar, ni la actuación de quién lo detuvo, estuvo bien porque está apegado a derecho y también la actuación de la fiscalía, tan así que el juez dijo que era correcto. Entonces, aquí está la discusión en donde está exactamente el derecho y la justicia en este caso.

Lo que yo le quiero decir es que va por buen camino y que, efectivamente, las detenciones han sido como cuatro o cinco de personas que están en posesión de estas… Pues para nosotros es droga, en México; en Perú está aprobada, pero en México está así.

Ahora, hay que ver la consideración, como usted dice, para un médico tradicional que tiene posesión de esto, depende también de la cantidad, en fin. Nosotros le estamos buscando por todos lados cómo hacemos para que el médico tradicional quede en libertad.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias.

Y en otro tema, señor presidente, la Asociación Nacional Bipartita de Empresas de Limpieza, Asociación Civil ha señalado que, ante el incremento del salario mínimo, ha tenido que ajustar el sueldo de sus colaboradores; sin embargo, estos aumentos no fueron contemplados en los contratos marco que se le asignaron este año, lo que impide cubrir los sueldos de los afanadores.

Preguntarle, señor presidente, cuál es el criterio para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajuste de forma proporcional este incremento en este tipo de contratos marco.

Y si usted podría girar instrucciones para que se revise este contrato con la Asociación Nacional Bipartida de Empresas de Limpieza, con la finalidad de que los afanadores puedan beneficiarse del incremento al salario mínimo para este año.

Es cuanto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, si hay algún contrato con Hacienda, vamos a revisarlo, de acuerdo a lo que estás proponiendo. A ver de qué se trata, si Hacienda tiene estos contratos y si no se contempló el incremento para otorgar el aumento al salario de los trabajadores, lo vamos a ver, queda pendiente.

También fíjate que Rosa Icela es muy buena servidora pública, institucional; además, con dimensión social, honesta, pero le faltó también decir que hay mucha burocracia todavía.

Porque tú preguntaste: ‘¿Por qué tanto tiempo, pues, para resolver algo que tiene que ver con la justicia?’ Sí, bueno, pues este es el tema, es demasiado apego al derecho y demasiado abandono a la justicia, o sea, es preferencia por el derecho y desinterés por la justicia.

Tenemos lo de la ley de amnistía. No la podemos aplicar como quisiéramos para hacer justicia porque tienen que estar sentenciados y hay muchísima gente víctima de injusticias que llevan años sin sentencia. Y para el desistimiento de las autoridades, sea de la fiscalía o del Poder Judicial, como dicen mis paisanos veracruzanos, ‘les zumba’.

Entonces, tenemos que estar pensando en lo que tú preguntas, ¿cómo hacer justicia rápida, expedita? Y volvemos a la necesidad de una profunda reforma en todo el sistema de impartición de justicia, que no es un asunto fácil porque no sólo tiene que ver con las estructuras, tiene que ver también con la formación de los profesionales, en este caso la formación de abogados, tiene que ver con las universidades, con los programas de estudio, con la mística que se tiene que imprimir en la profesión la ética, la moral, el humanismo.

Porque, no sé, hay mil 500, dos mil jueces. No todos actúan mal, desde luego no se puede generalizar, pero una buena cantidad sí. Pero, a ver, la pregunta es: ¿con quién se les sustituye?

Sí, una de las crisis que dejó la política neoliberal o neoporfirista fue también la falta de cuadros para el servicio público o de cuadros íntegros, profesionales, sensibles, que le tengan amor al prójimo, porque los forman para triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole.

Entonces, sí se requiere una reforma profunda. Por eso yo hablo de decadencia, porque no es la crisis económica, o la crisis política o la crisis social, es una decadencia que tiene que ver con todos los campos de la vida pública y por eso la necesidad de una transformación.

Y hay que seguir insistiendo en cambiar. Por ejemplo, para los cargos, siempre he comentado aquí, se dice: ‘Para consejero jurídico de la Secretaría de Hacienda se requiere 10 años de experiencia como abogado’. Imagínense, ya un abogado con 10 años de experiencia ya perdió toda la mística del joven que estudió Derecho, que fue a la escuela porque le interesaba hacer justicia. Pues hay que quitar eso.

Qué 10 años de experiencia. No, jóvenes, que no están maleados, que pueden ayudar a que las cosas mejores, cambien. Es parte, pues, de los procesos que se tienen que ir dando, pero tiene que ver mucho con las universidades, con las escuelas, con la formación, porque si no, no hay cuadros o no hay servidores públicos, que son los que se requieren, quienes estén dispuestos a servir, no a utilizar los cargos para enriquecerse.

Imagínense a los abogados que terminan una carrera y que a los 10,15, 20 años ya son o están inmensamente ricos, con departamentos, mansiones, potentados. No, pero no sólo ese caso, o sea, hay muchos, o sea, porque se estudia para eso, para hacerse ricos, inmensamente ricos.

Hay abogados que cobran por hora. Imagínense cuánto cobran los fiscalistas para defender a los transas que no pagan impuestos.

Entonces, sí se necesita todo un cambio hacia adelante, por lo de tu pregunta, porque un buen Ministerio Público, un buen juez dice: ‘Si tengo aquí estos elementos, me consta que este señor es un curandero y que además no es un delincuente, ¿por qué no lo voy a liberar? Mi trabajo tiene que ver con los papeles y los procedimientos, sí, pero yo tengo una convicción y lo fundamental es que tengo que ser justo’.

INTERLOCUTORA: Y sobre todo esta confusión, lo que llevaba no es droga.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es una cuestión de sentido común, de juicio práctico.

A mí me trajo el expresidente Evo Morales un retrato de hoja de coca y ya querían que me juzgaran por eso, o sea. ¿No tienes la foto? Y ahí lo tengo. Pero allá no es delito, creo yo.

INTERVENCIÓN: No, es patrimonio cultural.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cultural, sí, de Bolivia.

A ver si no está. Van a ver el regalo, porque a lo mejor no se conoce.

INTERLOCUTORA: Y también en México hay peruanos presos por traer harina de coca, que no es la coca en polvo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Sí está? Miren, todo esto es de hoja, todo, completo.

PREGUNTA: ¿Y cómo entró al país?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues los trajo él, yo no sé cómo. Pero se lo agradecí mucho porque se conoce que es, pues, un reconocimiento, ¿no?

PREGUNTA: ¿Quién lo hizo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Allá.

INTERLOCUTORA: Pero, ¿quién?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, seguramente está ahí el artista, el artesano que lo hizo. Muy bien.

Pero, bueno, adelante.

PREGUNTA: Buenos días, presidente; también integrantes del gabinete.

Adriana Estela Flores, de IMER Noticias.

Yo le quiero preguntar en primer lugar, presidente, acerca de este pronunciamiento que hizo la Casa Blanca en torno al caso de los cuatro estadounidenses secuestrados en Tamaulipas. Ayer, en un pronunciamiento, un posicionamiento, la Casa Blanca consideró como inaceptable esta situación y advirtió que sigue de cerca los acontecimientos.

Yo le quiero preguntar primero a usted, presidente, acerca de cómo ve esta postura, si cree que esto representa o marca un punto de inflexión en la política de seguridad entre ambos países, considerando los acuerdos que se han tenido entre su gobierno con el del Biden, si cree que vaya a haber un viraje en la política de seguridad de Biden.

Y también, ¿de qué habló, presidente, ayer con el embajador Ken Salazar respecto a este tema?

Esa sería mi primera pregunta.

Y también quisiera hacerle una pregunta al secretario de la Defensa en torno a este secuestro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, Rosa Icela, informarles.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Es que estoy con el gobernador y que ya los encontraron.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues informa.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: ¿Lo quiere oír, mientras yo le voy informando aquí?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, espérate, vamos de una vez.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: A ver, aquí está en el altavoz. ¿Lo quiere?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es una llamada del gobernador. Américo, mira…

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA: Señor presidente, a sus órdenes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …te están escuchando aquí en la conferencia. ¿Puedes informarnos?

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA: Pues, señor, siguiendo sus instrucciones y el trabajo conjunto, no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema y hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la fiscalía.

De los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, Américo. Muchas gracias.

Ya se informó y más tarde la secretaria Rosa Icela Rodríguez va a detallar más, a ampliar la información.

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA: Así es. Lo que tengamos inmediatamente se lo reportamos, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, un abrazo. Muchas gracias.

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA: Gracias. A sus órdenes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adiós, adiós.

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA: Gracias, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, eso es parte de tu pregunta.

INTERLOCUTORA: Acerca de esta situación, presidente, la Casa Blanca ya consideraba como inaceptable esta situación, este secuestro de los ciudadanos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es muy lamentable. Ellos tienen derecho de manifestarse, como lo hicieron.

Porque nosotros no deseamos eso, ¿no?, estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad y vamos a continuar trabajando.

Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias. Y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para garantizar la paz y la tranquilidad.

INTERLOCUTORA: ¿Esto haría que se cambie o que se reactive un nuevo diálogo y haya algún ajuste, o tal vez modificaciones en la estrategia de seguridad de ambos países, considerando este acuerdo, la colaboración que se tiene en el entendimiento bicentenario?

¿Cree que este hecho marca o marcará un viraje en la política que ha tenido Estados Unidos, considerando los pronunciamientos que se han hecho recientemente, la propuesta de los legisladores, lo que dijo William Barr y esta propuesta que viene ya desde hace, por lo menos, dos años, presidente, de que se considere a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos trabajando, estamos trabajando bien.

Desde luego, hay gentes que opinan distinto y además hay también intereses partidistas, yo diría politiqueros, hay gente muy hipócrita que, por ejemplo, lamenta estos hechos, los utiliza con propósitos políticos, trafican con el dolor humano, con el dolor de la gente, pero sus propósitos son otros.

Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información, no así cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias.

Claro que lamentamos lo que pasa en nuestro país y este hecho en especial y ofrecemos nuestras condolencias sinceras, pero yo les puedo decir a ustedes que atendimos un asunto de dos jornaleros oaxaqueños asesinados por granjeros y un herido y no salió nada en la prensa estadounidense, nada. Cerca de San Francisco, indígenas mixtecos fueron asesinados por un granjero y otro herido, esto hace poco, hace un mes. O sea, se rasgan las vestiduras de manera hipócrita. Ayer estaba yo viendo, todas las cadenas de radio, de televisión. Y aquí lo mismo, aprovechando el dolor de la gente, como zopilotes.

Y desde luego que no estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos.

¿No hay redes? ¿No hay cárteles? ¿Quién vende la droga? Ese es un asunto que tienen que resolver las autoridades estadounidenses.

Entonces, hay cooperación, estamos trabajando de manera coordinada con respeto a la soberanía, aunque el abogado, exprocurador Barr, diga que yo apoyo a los narcotraficantes mexicanos con el argumento de defender la soberanía.

Es que esto es un asunto nuestro. Y, además, el presidente Biden me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía y eso pues se agradece. Porque nosotros no vamos a permitir intervencionismos de ningún país extranjero. México no es colonia, no es protectorado de ningún gobierno extranjero.

Siempre el presidente Biden me dice: ‘El trato entre nosotros se va a dar un pie de igualdad’ y yo se lo agradezco mucho porque esto nos evita muchos problemas. Nosotros no vamos a aceptar que nos impongan nada, porque nosotros no vamos a imponer nada a Estados Unidos.

INTERLOCUTOR: ¿Debería Estados Unidos informar acerca de los grupos delictivos que operan en su territorio y que dedican al tráfico?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, eso que se los informe a sus pueblos.

Porque el senador este que está pidiendo que el ejército estadounidense intervenga en México para combatir a los narcotraficantes, ayer dijo que, si los fallecidos lamentablemente por fentanilo fuesen en México, yo no estaría diciendo lo mismo. Claro, a mí me duele mucho, sí, que la gente pierda la vida, no quiero que nadie fallezca, ni en México ni en Estados Unidos, ni menos por el exceso en el consumo de droga, pero él debería de estar atendiendo las causas en Estados Unidos, qué provoca el consumo excesivo de drogas y en especial de fentanilo que causa, en efecto y duele mucho, la muerte de muchos estadounidenses. Pero ¿él qué hace?, ¿ha denunciado este señor senador a los que distribuyen el fentanilo?

Hay una serie, que a ver si mañana o pasado la recomendamos, de cómo una farmacéutica poderosísima de Estados Unidos inventó un producto supuestamente para quitar el dolor, si se accidentaba alguien y tenía dolor, con este medicamento se le quitaba el dolor. Y sí, se quita el dolor, porque creo que todavía está en circulación o se comercializa, pero es adictivo y la agencia de salud de Estados Unidos dio el permiso para que se distribuyera. Eso trata la serie. Entonces, se distribuyó; generó, desde luego, adicción, perdieron la vida miles. Hicieron mucho dinero con la venta de esa droga en farmacias.

Y creo que hubo un juicio, los multaron con una cantidad de dinero considerable, que representa una cantidad menor a lo que ganaron distribuyendo esa droga legalmente. Imagínense que la agencia de salud ponga su etiqueta de que no es adictivo el medicamento. No sé si ya pagaron la multa, porque también estaba en trámite la acusación o el juicio.

Pero, a ver, si esto es cierto, porque hay un juicio en Estados Unidos, ¿qué hizo ese senador —le pregunto— ante esto?, ¿declaró algo?

¿O qué ha hecho ese senador para evitar que se vendan las armas de alto poder en las armerías y hasta en los supermercados de Estados Unidos? Porque el 80 por ciento de las armas de alto poder que utilizan las bandas de la delincuencia en México las adquieren en Estados Unidos y no hay ningún control. ¿Qué ha hecho este senador? No sé, pero hay algunos senadores que hasta reciben dinero para sus campañas de las fábricas de armamento en Estados Unidos.

Entonces, ya basta de hipocresías y estar viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Este senador… No es injerencismo, ¿eh?, es nada más ponerlo en la lista para que nuestros paisanos lo tengan presente cuando haya elecciones, porque es un senador que no quiere a México, que está en contra de nosotros, de los mexicanos.

INTERLOCUTORA: Presidente y ante esta lamentable noticia que se da desde Tamaulipas, ¿qué va a pasar allá, en el estado? ¿Va a haber alguna instrucción al gabinete?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se va a buscar a los responsables, se va a castigar, como se hizo cuando lamentablemente asesinaron a mujeres, niños en Bavispe de la familia LeBarón, Miller, Longford, se detuvo a todos los involucrados.

En ese entonces me habló el presidente Trump para decirme: ‘Le envío un grupo’. Le agradecí, porque no siento que lo haya hecho con el propósito de meterse y afectar nuestra soberanía, sino con el propósito de ayudar. Y le dije: Presidente, nosotros lo vamos a resolver y lo resolvimos.

¿Cuántos detenidos hay, general, por ese caso?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Son como 31.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Treinta y un detenidos en el caso de Bavispe y vamos a…

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Quedan nueve todavía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nueve pendientes. Y en este caso lo mismo, porque no hay impunidad.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Hay un detenido, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya hay un detenido.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Sí, señor.

INTERLOCUTORA: ¿Un detenido?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Sí.

INTERLOCUTORA: ¿Por lo de Matamoros?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por lo de antier, sí.

INTERVENCIÓN: ¿Aceptaría colaboración del FBI, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Están trabajando los del FBI en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

INTERVENCIÓN: Ayer se formó un grupo de Marina, Sedena…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y estamos trabajando allá, sí, estamos trabajando.

INTERLOCUTORA: Yo le quisiera preguntar al secretario de la Defensa también, presidente, insistir en esta pregunta: ¿cuál fue el contenido de esta conversación con el embajador Ken Salazar?, ¿qué planteamientos?, ¿le hizo alguna exigencia concretamente en esto último?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, es una gente muy respetuosa de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Tenemos con él un buen trato, nada que ver con aquel embajador cuyo nombre es preferible olvidar, que preparó el llamado ‘pacto de la embajada’, cuando asesinaron al presidente Madero, no, no, no, ese era injerencista, ese participó en el golpe contra el presidente Madero, él reunió a Huerta y a Félix Díaz y a todos los golpistas, a Mondragón. No, ese embajador es lo peor que ha habido.

El mejor embajador de Estados Unidos, así como ese, para mí… Puede ser que los historiadores opinen distinto, puede ser que digan algunos que es Poinsett el más intervencionista. No, no, este señor que no voy a mencionar su nombre, ahí se los dejo de tarea, era de Nuevo México, bueno, lo peor.

Y el mejor, Daniels, Joseph Daniels, ese es el mejor embajador que ha habido de Estados Unidos en México.

Y Ken Salazar es respetuoso. Tratamos muchos temas porque es una agenda amplia.

Vienen legisladores de Estados Unidos, van a estar con nosotros el día 19 de marzo, vamos a hacer una gira juntos, el día 21 viene de nuevo el secretario Kerry. Pasado mañana va a estar la responsable de Casa Blanca para enfrentar el uso del fentanilo.

INTERLOCUTORA: ¿Se reúne con usted?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Tenemos comunicación permanente, pero siempre hay, como este senador de Texas, ¿no? También el gobernador de Texas, ¿se acuerdan?, que quería poner…

INTERLOCUTORA: Militares y tanques.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Militares en la frontera y hasta cañones.

INTERVENCIÓN: ¿Habrá más detalles acerca de la detención?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERVENCIÓN: ¿Nos podría decir?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hoy, hoy, más tarde, que se tenga más información.

¿A qué hora puedes dar una conferencia de prensa?

INTERVENCIÓN: ¿Fue detenido, en qué parte de Matamoros?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: A la 1:00.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A la 1:00 de la tarde, ya, para no estar…

INTERLOCUTORA: ¿Aquí o en la secretaría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Dónde quieres?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Allá en la secretaría.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Allá en la secretaría, allá en la secretaría.

Acuérdense que vamos a ir allá el jueves, ¿eh? Es allá, ¿no?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Sí, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Allá está el búnker.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Allá los esperamos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada más que allá sí ya la medicina tradicional y todas las recomendaciones que se hacen para que haya limpias. Ya se aplicaron ahí limpias, ¿verdad?, allá en el búnker, allá. Sacar todas las malas vibras, o sea, porque…

INTERLOCUTORA: ¿Quiénes resguardan el búnker? ¿está la secretaría o es la Sedena, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: ¿El búnker está resguardado en este momento por qué elementos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es la secretaría.

INTERLOCUTORA: La secretaría. ¿Sedena no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Secretaría de Seguridad.

INTERLOCUTORA: De Seguridad Pública.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Ya nada más, por último, nada más para cerrar mi participación, presidente, le quisiera preguntar ya sea al secretario de Defensa o la secretaria Rosa Icela: ya se han dado a conocer respecto al caso del secuestro que detrás de este hecho estuvo el cártel del Golfo, un grupo llamado Escorpión. Nada más quisiera preguntar si hay detalles o alguna confirmación de esto.

Y al secretario de Marina, si me permite, le quisiera preguntar: se cumplió un año de la desaparición de los marinos Victoriano Rodríguez y Oscar González. También preguntar si hay alguna o mayores indicios acerca de qué pasó con estos dos marinos. Ayer hubo una movilización integrada por familiares y otras organizaciones para exigir la aparición o el regreso de estos dos marinos. Nada más preguntarle acerca de esta situación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pues a la 1:00 se da la información, es mejor que se tengan todos los datos, ¿no?

PREGUNTA: Presidente ¿hay agentes del FBI allá en Tamaulipas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTORA: ¿Hay agentes del FBI?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A la 1:00 de la tarde. Es que, si no, tú le transmites a López-Dóriga, o sea y entonces va a decir: ‘El presidente se equivocó’, porque a lo mejor, como no tenemos todavía toda la información, decimos algo indebido. Y tú no actúas de mala fe, tú mandas tu informe, pero López-Dóriga o Ciro, o cualquier otro de los que trabajan ahí en Radio Fórmula, que todos están en contra de nosotros, están buscando nada más las podridas.

Entonces, tenemos que… Ya ahora hasta hablo hasta más despacio que de costumbre porque tengo que cuidar mis palabras, es geometría del lenguaje y no hablo de corrido.

Pero a la 1:00 toda la información, para ser precisos, pues, porque tenemos que andar con mucho cuidado, porque padecemos del acecho.

Hay una caricatura, una pintura del ‘Fisgón’. A ver si te la manda y la ponemos, se llama La patria amenazada o algo así. Es bellísima la pintura. Porque esto ayuda mucho a entender cómo estamos.

Tampoco es para ponernos a llorar porque el pueblo de México nos apoya, pero sí las élites, sus achichincles, voceros, están, pero ardidos, molestos. Deben de serenarse, de tranquilizarse.

El otro día estaba viendo —bueno, no, ayer— a un analista que se quejaba que en las redes le replicaban y le recordaban cuando habló de que, si ganaba yo la presidencia, el dólar iba a costar 28 pesos. Es un analista.

PREGUNTA: Leo Zuckermann.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Zuckermann, sí, que él me confesó que era neoliberal. No se debe de preocupar si se equivocó. Si uno de los gurú del neoliberalismo, al que más le aplauden, a Zedillo, dijo que el rescate a los banqueros y a los empresarios iba a costar 125 mil millones de pesos y costo tres billones, pues él se equivocó por menos, ¿para qué se mortifica?

Qué tal que te manden la foto, el cuadro, es que está muy difícil.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: No, me está llegando, ya la recibí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ponlo.

Yo tengo una copia.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es una litografía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es una litografía, sí.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Pero no tiene esa litografía nada más.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, otra.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Otra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Así está. Pero ¿cómo se llama?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La patria amenazada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La patria amenazada. Es buenísima, ¿o no? La hizo hace como 20 años.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La patria en peligro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La patria en peligro.

Bueno, vámonos. Ah, ¿puede usted contestar?

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: ¿Sobre el cártel?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, es lo de los marinos, sí.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: Con respecto a lo del tema de los marinos desaparecidos, nosotros toda la investigación que hicimos se la pasamos la Fiscalía General de la República y ellos están llevando a cabo todo el trabajo de investigación. Nosotros no podemos llevar a cabo investigación, no nos lo permite la ley, pero sí, todo lo que nosotros investigamos se lo dimos a ellos y ellos están llevando a cabo la investigación.

No les puedo decir cómo vamos, ni nada por el estilo, porque se entorpece la situación, pero ellos son los que están llevando, la Fiscalía General de la República.

PREGUNTA: ¿Ya se ha encontrado el lugar donde desaparecieron?

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: ¿Perdón?

INTERVENCIÓN: ¿Ya se ha localizado el lugar donde desaparecieron los marinos?

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN: No, no tenemos todavía esa información.

Gracias.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Diana Benítez, de El Financiero.

Ayer, finalmente se meten estas consultas por el decreto del maíz transgénico. ¿Cuál es la expectativa?

La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro nos había referido que en la reunión que tuvo con legisladores de Estados Unidos pues habían entendido, decía ella, que al parecer no se le leían bien los decretos.

¿Cuál es la expectativa que se tiene? ¿Y por qué no se transitó a lo que ya comentaba usted alguna vez, de este grupo científico para analizar las causas del transgénico?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está abierta esa posibilidad. Según me informó Raquel ayer, hay un mes de plazo para lograr un entendimiento antes de ir al panel y ya se está buscando un acuerdo para que se pueda hacer un análisis entre una agencia calificada de Estados Unidos y Cofepris para hacer un análisis sobre el daño o no a la salud del maíz transgénico.

Entonces, eso es lo que nosotros proponemos. En tanto, nosotros no permitimos que se consuma en México maíz transgénico, es decir, que el consumo humano no tenga que ver con transgénico, con el maíz transgénico, que la importación que se hace de maíz amarillo sea para el consumo de aves, de cerdos, lo que tiene que ver con el sector pecuario, básicamente. Entonces, es lo que estamos viendo.

Nosotros afortunadamente en México somos autosuficientes en maíz blanco, que es el que queremos que se utilice para las tortillas, para todo lo que es el consumo humano. Entonces, eso está reglamentado.

Y queremos, además, que se sepa de una vez y para siempre si se puede lo que contiene el transgénico y si no hay daños a la salud. Y esto es bueno para el consumidor en México y para el consumidor en Estados Unidos.

Nosotros tenemos muchas variedades de maíz, nativos, criollos. El maíz es originario de México, entonces tenemos también que cuidar nuestras especies nativas, eso lo hemos explicado y se va por buen camino.

Hay esta solicitud de consulta, pero todavía tenemos un mes y, si no hay entendimiento, nos vamos al panel, porque es un asunto para nosotros muy importante, es la salud de nuestro pueblo.

INTERLOCUTORA: ¿Por qué no se estaría violando el tratado comercial?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No se viola porque ni modo que… Ningún tratado en el mundo permite que se compren mercancías dañinas a la salud o que se vendan. En el mismo tratado hay cláusulas que protegen a los consumidores, como se protege el medio ambiente, como se protege a los trabajadores. Este tratado es más amplio por eso.

El tratado anterior no incluía la cuestión laboral, ahora sí se incluye la cuestión laboral y medio ambiente y desde luego lo relacionado con la salud.

INTERLOCUTORA: ¿Cuál sería la propuesta de México para integrar este comité que estudie las consecuencias?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo van a ver ahora, vienen unos representantes de Comercio de Estados Unidos. Raquel Buenrostro lleva a cabo la negociación, si se le puede llamar, sobre este tema.

INTERLOCUTORA: Presidente, en un segundo tema y, bueno, si buen usted ha dicho que tiene licencia dentro del partido Morena, en días pasados morenistas denunciaron ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido que en el periódico Regeneración, donde se difunde información del partido a la militancia y demás, pues hay propaganda a favor de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, lo que estaría rompiendo este piso parejo que usted ha pedido que se tenga dentro del partido para los aspirantes. Su opinión al respecto, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no me quiero meter en eso, ¿para qué le doy nota?, no a ti, sino al El Financiero, que están en contra de nosotros, tu periódico, tú no, tú estás cumpliendo tu responsabilidad como periodista y me estás preguntando porque el periodista bueno tiene que ser mirón profesional y tiene que indagar, tiene que investigar.

Pero decía alguien que uno es dueño de su silencio y a veces es rehén de lo que dice; entonces, no quiero decir nada, no quiero ser rehén.

INTERLOCUTORA: Pero, ¿no se estarían cargando los dados a favor de la jefa de gobierno?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no me voy a meter en eso, no, no, no.

Mire, lo único que le puedo comentar es que se han portado muy bien, requetebién, los que aspiran en el movimiento de la transformación a sustituirme, muy bien, requetebién.

En el bloque conservador, ahí sí va a estar de pago por evento, porque hay como 50. Ya vamos a actualizar la lista un día de estos, porque se han inscrito más, más y más y no sé cómo le va a hacer Claudio para seleccionar, para resolver.

Claro, son como 50, pero la mayoría… Por eso no quisieron la reforma a la Constitución en lo electoral, porque como ya no iba a haber plurinominales, se iban a quedar sin oportunidad. Porque hay como 50 o 100 que dicen: ‘Yo aspiro a la Presidencia’, pero realmente lo que quieren es que los tomen en cuenta y aparezcan en las listas de plurinominales.

De esos 50 vamos a ver muchos en la lista, que además quién sabe si salgan. Pero por eso también se opusieron, porque hay muchos que están buscando que los pongan en la lista pluri. Pero, bueno, esa es otra cosa.

Adelante.

INTERLOCUTORA: Y, finalmente, presidente, pues nada más su opinión. El Tribunal Electoral pues ya plantea que se restituya el cargo a Edmundo Jacobo Molina como secretario Ejecutivo del INE. Su opinión al respecto. Y si esto podría ser a lo mejor una antesala de lo que se espera en la Corte respecto al plan B.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tenemos ningún inconveniente. Y tampoco nos debe de extrañar, porque es lo mismo, ese tribunal ha retorcido la ley como ha querido. Acuérdense que fueron los que cancelaron las candidaturas de nuestro movimiento, al que yo pertenezco y que tengo licencia, el Guerrero y en Michoacán, sin fundamentos jurídicos, por consigna.

Ahí se los dejo de tarea a los constitucionalistas, a los abogados, bueno, a los que estudian derecho, que revisen esos casos para que se den cuenta de la manera tendenciosa e ilegal, arbitraria en que actúan quienes deberían de resolver con legalidad, con rectitud, con principios.

Entonces, no me extraña porque es parte de lo mismo, es el mismo grupo. Lo único que dejaría de manifiesto una vez más es que son muy ambiciosos, sobre todo este señor que estuvo ahí 30 años, 14, 15 años ganando un dineral.

Me recuerda a aquella famosa frase, la picaresca política mexicana de otros tiempos, que se le atribuye a una persona que no fue el que la dijo, fue otro, se decía: ‘Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error’. Así están.

Ya me voy a ir, se quedan las tres para mañana. No me importa que me hagan un motín emocional, se quedan las tres. No me interesa, o sea, que no haya lista, no, no, no, ya quedamos, las tres.

Vámonos. Adiós, adiós.

—

+++++