Fernández Noroña se lanzó contra los que apoyan a Va por México tras sentencia de García Luna

El diputado federal criticó a aquellos que salieron a defender al INE

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, se presentó en Tecomán, Colima, y aprovechó su tiempo de oratoria para lanzar dardos contra los integrantes de la coalición Va por México —Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN)—, pues calificó que es “desvergonzado” apoyar a tales institutos, después de que declararon culpable a Genaro García Luna en los Estados Unidos.

Durante su discurso, el también aspirante a la candidatura para la Presidencia de la República instó a los presentes a continuar el camino de la Cuarta Transformación mediante la paz, pero con determinación, pues argumentó que, contrariamente, la derecha en México se encuentran demostrando su verdadero rostro, mismo que presuntamente es en contra del pueblo.

“Esperemos que este cambio siga siendo pacífico, tenemos que plantarnos con mucha fuerza porque la derecha ya mostró su verdadero rostro y son, yo le digo que es fascista y no se entiende, son nazis, están en contra del pueblo, odian al pueblo, de ese tamaño es lo que estamos enfrentando el domingo pasado”, expresó el pasado sábado 4 de marzo.

Noroña se lanzó contra el PAN, PRI y PRD debido al tema de García Luna (Twitter)

Asimismo, apuntó que, presuntamente, los integrantes de los tres partidos antes mencionados no mostraron “ninguna pizca” de conciencia al llenar la plancha del Zócalo, pese a que días atrás en la Corte de Brooklyn se declaró culpable al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de estar involucrado con grupos criminales.

“Lo vimos el domingo pasado, después de lo que pasó con García Luna se necesita ser desvergonzado para salir a apoyar al PRI y al PAN y también el PRD, sepultureros del PRD, se necesita no tener ni una pizca de conciencia y ahí estuvieron y llenaron el zócalo”

Sin embargo, advirtió que la verdadera movilización se va a presencia el próximo sábado 18 de marzo, pues sentenció que el pueblo mexicano saldrá a las calles para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues indicó que a la Cuarta Transformación, la oposición “les hace los mandados”, es decir, que no los sorprenden debido a que cuentan con el poder de la ciudadanía.

“¡Nos hacen los mandados! ¡Nos hacen los mandados en la calle y en las urnas! ¡No van a poder con nosotros! No saben a quién están enfrentando. Nos han despreciado tanto que no tienen idea de nuestro poder, de nuestra fuerza, de nuestra determinación, de nuestro carácter. Este pueblo ya despertó y no lo va a detener nada ni nadie”, mencionó en medio de aplausos de las personas presentes.

Noroña criticó a los que asistieron a la marcha a favor del INE (Twitter/@MarkoCortes)

Asimismo, recordó que el movimiento ha sufrido de fraudes electorales, situación que al interior de la izquierda mexicana hizo pensar que no se lograría un triunfo; sin embargo, destacó la determinación que ha tenido el mandatario mexicano, misma que lo hizo ganar en los comicios del 2018.

“Parecía imposible, parecía imposible, nos hicieron fraude en el 88, no hicieron fraude en 2006, nos hicieron fraude en 2012. Le dio un infarto al compañero presidente que casi lo mata en 2013 y véanlo dónde está, el cabr*n, véanlo qué fuerza, qué determinación”, expresó en medio de un fuerte grito y aplauso.

Aunado a lo anterior, pidió a los presentes observar que una de las características del titular del Ejecutivo Federal ha sido la constancia en lo que él creyó, actitud que señaló como humana, pues indicó que se trata de un político que surgió del corazón del pueblo y que, en este entendido, sólo ha trabajado para éste.

“No es ningún superhombre, no es ningún superhéroe, es un hombre con virtudes y defectos, de carne y hueso, es nuestro, es nuestro compañero”, concluyó.