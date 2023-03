Detectaron un brote de influenza aviar en tres granjas de Aguascalientes

En tres granjas de Aguascalientes se detectó el brote del virus de la influenza AH5N1 (Secretaría de Agricultura)

Tras la realización de una investigación epidemiológica, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) detectó el brote del virus de la influenza aviar AH5N1 en tres granjas al interior del estado de Aguascalientes. Como resultado, implementaron la cuarentena y reforzarán la vigilancia para evitar la propagación del agente patógeno a otras regiones.

De acuerdo con el informe oficial, las tres granjas de pollo de engorda se ubicaron en los municipios de Aguascalientes, así como en Asientos y Rincón de Romos. Con la finalidad de evitar la dispersión, la Dirección General de Salud Animal (DGSA) impuso cuarentena definitiva en las tres unidades de producción avícola que albergaban a 826 mil 800 aves.

La influenza AH5N1, también conocida como gripe aviar, es considerara como de alta patogenicidad, es decir que tiene altas posibilidades de causar una enfermedad con síntomas fuertes y graves en el huésped. Además puede propagarse rápidamente por lo que existe el riesgo de provocar elevadas tasas de mortalidad en diferentes especies de aves.

El virus de la influenza AH5N1 puede afectar a diferentes especies de aves (Mike Powles/Getty Images)

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la mayoría de los virus de la influenza aviar no son zoonóticos, es decir que no pueden transmitirse con facilidad entre animales y seres humanos. No obstante, algunas cepas con alto grado de patogenicidad pueden tener la capacidad de propagarse hacia las personas, por lo que representan “una amenaza para la salud pública”.

La principal vía de contagio de aves a humanos es el contacto directo o indirecto con animales infectados. No obstante, también existe la propagación del virus por medio del contacto con ambientes o superficies contaminadas por heces, así como la manipulación de cadáveres y preparación de aves para el consumo.

“Cuando la influenza aviar es transmitida al ser humano, los síntomas en las personas pueden ir desde una infección leve de las vías respiratorias superiores (fiebre y tos) hasta neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda (dificultad para respirar), shock e incluso la muerte”, informó la OPS, por lo que se recomienda acudir con un médico en caso de sospecha por el contagio del virus.

La migración de aves silvestres al finalizar el invierno es uno de los factores que potencia la propagación del virus de la gripe aviar (Sebastian Carrasco/Europa Press)

En ese sentido, algunas de las medidas implementadas por los médicos veterinarios de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades de los Animales (CPA) consisten en la despoblación, limpieza y desinfección de las tres granjas para cumplir con el vacío sanitario y, posteriormente, averiguar el grado de seguridad para volver a alojar a nuevas poblaciones de aves posteriormente.

Otra de las determinaciones sanitarias aplicadas consistió en la revisión epidemiológica de las granjas familiares y comerciales ubicadas a 10 kilómetros a la redonda de las unidades de producción agrícola (UPA) infectadas, así como la cuarentena interna en el estado de Aguascalientes. De igual forma:

“La DGSA, a través de la coordinación regional de la CPA, ha convocado a una reunión de emergencia con las autoridades estatales y los productores avícolas de la región con el propósito de informar sobre la activación de los mecanismos que establece el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de enero”, informaron en un comunicado.

El 5 de enero de 2023 se levantó la cuarentena en los Altos de Jalisco al no detectar la presencia del virus (REUTERS/Félix Ordóñez)

Cabe mencionar que la transmisión del virus de la influenza AH5N1 es más común a principios y finales del invierno. En esta época diversas aves silvestres migran y se establecen en algunas regiones del territorio nacional por lo que, en caso de estar infectadas, pueden propagar el virus a otras aves endémicas.

De hecho, el organismo sanitario mexicano informó que en noviembre de 2022 estableció la cuarentena interna en la región de Los Altos de Jalisco. La medida sanitaria se levantó el 5 de enero pasado por lo que reportaron la entrada del año 2023 sin focos activos por el virus.