“Te ves mal”: tunden en redes a Sheinbaum por atribuir a AMLO la instalación de planta Tesla en Nuevo León

Claudia Sheinbaum fue criticada en redes sociales por afirmar que la instalación de Tesla en México fue un logro de AMLO (especial)

El inicio de marzo se vio marcado por el anuncio de Elon Musk para la instalación de la giga fábrica de autos eléctricos en el estado de Nuevo León, dando fin a la competencia entre políticos para que la planta se instalara en algún estado de la república.

“Nuevo León y Tesla representan el futuro, representan una industria sostenible, representan la globalización, el estar conectados, la electromovilidad. Por eso, Nuevo León puede soñar con un mejor futuro”, fue el mensaje del gobernador Samuel García Sepúlveda después de volverse oficial.

A través de un video, agradeció la oportunidad de ser el estado en el que se llevará a cabo la inversión millonaria en la región de Santa Catarina en el municipio de Monterrey: “Bienvenido Tesla a Nuevo León. Bienvenido, Elon Musk”.

(Instagram)

Y a pesar del pleito que se generó con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al aseverar que no habría permisos para la inversión del magnate en Nuevo León por la crisis hídrica, García Sepúlveda también agradeció a AMLO por interceder para que Tesla se quedara en México.

Por lo anterior, llamó la atención que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, diera el crédito por completo al primer mandatario en la operación, pues en sus redes sociales aseguró que se trataba de un logro de López Obrador.

“Un logro más del presidente @lopezobrador_”.

El mensaje ocasionó malestar debido a que el primer mandatario no estaba de acuerdo en que se llevara a cabo la instalación de la planta en el estado neoleonés, así que había señalado otros estados e incluso había dicho que no habría permisos para la construcción de esta.

Por esto, internautas se mostraron en desacuerdo señalando que fue merito del gobernador y de la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado, quienes sostuvieron negociaciones con el millonario y polémico empresario dueño de Tesla.

“Jajaja primero no querían la inversión y ahora un logro”, “Dicen los que tienen 5 años boicoteando la transición energética y criminalizando la inversión privada...”; “No me digas si fue claro al decir que por falta de agua no llegaría a Nuevo León y mira... Quién le puso las condiciones a quién??? No te arrastres, te ves mal!!!”, fueron algunos de los comentarios hechos por los usuarios de Twitter.

Aunque también es de destacar que la elección del lugar tuvo que ver con la posición estratégica, pues Nuevo León queda más cerca de la frontera y de la planta de baterías ubicada en Austin, Texas, de la misma empresa.

La felicitación de Sheinbaum Pardo, en todo caso, fue motivada después de que el primer mandatario sostuvo una reunión con el empresario el pasado 27 de febrero por medio de una teleconferencia en la que se discutió la posibilidad de inversiones en más partes del país.

El presidente adelantó que el magnate podría realizar un recorrido por el país

Algunos de los detalles de la plática fueron dados a conocer por medio de su conferencia matutina del 28 de febrero en el que afirmó que la empresa se instalaría en Monterrey y que Musk se comprometió a enfrentar el problema de escasez de agua por la que está pasando el estado.

“No quiero ampliar más la información, porque creo que mañana se va a dar a conocer este anuncio a detalle por parte de la empresa Tesla y además se van a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene otros compromisos”.

De acuerdo con sus declaraciones, el presidente de México se comunicó en al menos dos ocasiones con el empresario sudafricano en las que aseguró que Musk fue receptivo y había comprendido las preocupaciones del país.

Igualmente, adelantó que no podrían aportar subsidios a la empresa como los que se aportan en los Estados Unidos (EEUU), cosa que habría entendido el empresario, pero que estaba interesado en más inversiones, posiblemente en Hidalgo y Sonora.