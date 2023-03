Senadores no aceptarán el voto de Yasmín Esquivel en el Plan B de AMLO

La ministra Yasmín Esquivel es señalada de plagiar su tesis de licenciatura y de doctorado.

Los senadores del Grupo Plural independiente de la Cámara Alta señalaron que no están de acuerdo con que la ministras Yasmín Esquivel Mossa sea una de las revisoras de la reforma secundaría en metería electoral, mejor conocida como Plan B, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la conferencia a medios del Senado de la República, el senador Germán Martínez, en compañía de otros legisladores, reiteraron su postura en contra del caso de la ministra Esquivel, quien es acusada de plagiar sus tesis de licenciatura y doctorado.

De acuerdo con los legisladores, la situación de Yasmín Esquivel la descarta como una funcionaria de justicia que pudiera hacer un análisis a la reforma electoral impulsada por el titular del Ejecutivo federal, la cual presenta una larga lista de impugnaciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y por los partidos de la oposición (PAN, PRI, PRD y MC).

Y es de acuerdo con los legisladores del Grupo Plural, los distintos títulos que acreditan a la ministra no cuentan con las validaciones necesarias para determinarla como una funcionaria de justicia, pues estos racionamientos fueron obtenidos a base de violaciones educativas y constitucionales.

Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura y doctorado (foto: Azucena Uresti/Twitter)

Esta situación— para los legisladores independientes— pone entre dicho la votación del Plan B electoral en el máximo tribunal de justicia ya que son necesario los 8 sufragios de los ministros para ser revertida. Sin embargo, la postura del Grupo Plural reafirma que no aceptará el voto de Yasmín Esquivel al menos que se solucione su estatus educativo

“Sí Yasmín Esquivel no aclara su situación de titulación, su voto no va a pacificar ninguna protesta y no vamos aceptar esa resolución de Yasmín Esquivel. Antes de votar la reforma electoral la ministra tiente que aclarar sus papeles”, destacó el senador Martínez.

Además, los senadores independientes pidieron a la funcionaria de justicia ofrecer perdón ante el evidente plagio cometido para obtener el título de la licenciatura en derecho, así como su grado de doctorado.

“No estamos tranquilos de tener una ministra plagaría, una ministra pirata, una ministra roba tesis, para que imparta justicia en el máximo tribunal de esta país”

La UNAM reconoció que no cuenta con los métodos para retirar el título a la ministra (Twitter/UNAM/@YasminEsquivel)

Días recientes el diario El País dio a conocer una investigación sobre la ministra Esquivel en donde se indicaba que sus tesis doctoral—emitida por la Universidad Anáhuac—habría sido copiada en más de un 30 por ciento. De acuerdo con el reportaje fueron al ménenos 209 de 456 páginas del trabajo que corresponden de investigaciones integras de 12 autores diferentes.

Este caso se sumaría a las investigaciones aún en curso sobre su título de licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizado por el Comité de Ética del Consejo Universitario, que, hasta el momento, no han determinado un fecha exacta para indicar las acciones a proceder.

(Universidad Anáhuac)

Por su parte, la Universidad Anáhuac se pronunció ante las evidente polémica que se generó en la conversación publica señalando que, regidos por su reglamentación interna, no podía aplicar sanción a la ministra Esquivel pues se había determinado que sus tesis “era satisfactoria”, además de haber concluido con el periodo para ejercer alguna acción legal.

“El reglamento vigente de la Universidad Anáhuac, que reconoce la integridad académica y sanciona las faltas, establece que a partir de los tres años siguientes a la emisión del acta del examen doctoral, no es posible llevar a cabo una acción que la cuestione”, destacó la institución en su comunicado compartido el pasado 24 de febrero.

Esta postura fue duramente criticada por su comunidad de alumnos y exalumnos, quienes aseguraron que la respuesta dada dañaría de forma significativa la reputación de todos los estudiantes de la Universidad Anáhuac.