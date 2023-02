Marko Cortés acusó a AMLO de mostrar su “autoritarismo” tras marcha a favor del INE

El presidente del PAN lanzó comentario contra AMLO (Twitter/@MarkoCortes)

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) frenar con los ataques “sistemáticos” que ha lanzado contra las personas que asistieron y organizaron la manifestación del pasado domingo 26 de febrero a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) y la democracia.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el líder panista indicó que, con sus declaraciones en la conferencia mañanera de este lunes, el mandatario presuntamente dejó en evidencia su supuesto autoritarismo y su intención de imponer una visión única, así como un desprecio a los Derechos Humanos.

“¡Basta ya de divisiones! El ataque sistemático de @lopezobrador_ contra millones de personas que defendemos la democracia, las libertades y al INE, revela su autoritarismo, su intención de imponer como verdad única su visión y su desprecio por los derechos humanos. #ElINENoSeToca”, se pudo leer este lunes 27 de febrero.

El líder del PAN se lanzó contra el presidente (Twitter/@MarkoCortes)

Las palabras del panista se dieron horas después de que el mandatario mexicano asegurara, durante la conferencia matutina de este lunes, que no conoce a Cortés Mendoza, pues nunca lo ha visto, esto después de que dio a conocer qué personas asistieron a la movilización en contra de la aprobación del Plan B en materia electoral.

“Al señor César no lo conozco, tampoco a Marko Cortés, sí, ¿no? Es el del PAN, no lo conozco, nunca lo he visto, pero sí sé quién es”, fueron las palabras que refirió el mandatario mexicano en referencia del panista.

Pese a lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal instó a los grupos de la oposición a “mover más gente”, pese a que reconoció que asistieron entre 80 y 100 mil personas a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México; además, llamó a sus detractores a su actual administración a no dejar de participar ni movilizarse.

“Esto exige muchas fatigas, llenan al Zócalo, bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llevamos 60 veces y no solo lo llenamos, desbordamos, es una de las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del país. Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo, por eso les diría yo, ánimo”, explicó.

AMLO reconoció movilización a favor del INE (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

Lo que es cierto, es que tanto el oficialismo como la oposición no se han puesto de acuerdo con la cifra oficial de asistentes a la congregación, ya que el Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país (OVIAL), dio a conocer que se reunieron 90 mil personas en la Plaza de la República.

“El día de hoy, en el #Zocalo de la Ciudad de México, 90 mil personas realizaron una manifestación pacífica, personal de @SSC_CDMX mantuvo un despliegue operativo de vialidad en la zona para garantizar la movilidad de la ciudadanía”, se pudo leer en las redes de la dependencia capitalina.

Mientras que personajes como Marko Cortés o la senadora Kenia López Rabadán celebraron que se reunieron cerca de 500 mil ciudadanos: “Más de 500 mil personas nos reunimos en el Zócalo de la #CDMX para que en Palacio Nacional entiendan que la gente ya está cansada de su mal gobierno, que no permitiremos sigan violentando la Constitución ni destruyendo a México”.

La congregación comenzó desde las primeras horas del domingo y se convocó desde hace varias semanas. Pese a que se trató de una manifestación ciudadana, el llamado fue por parte de líderes y legisladores de partidos políticos como Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, así como por organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González, promotor de la alianza política Va por México.