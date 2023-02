Gobierno de la CDMX estimó 90 mil asistentes a marcha del INE

Este 26 de febrero se llevó a cabo la segunda edición de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE): para la Ciudad de México (CDMX), las y los manifestantes se dieron cita en el Zócalo capitalino; esto, cabe recordar, sin oficializar algún tipo de recorrido previo al arribo a la Plaza de la Constitución.

El Gobierno de la Ciudad de México contabilizó 90 mil personas en la congregación que tuvo lugar este domingo 26 de febrero en la plancha del Zócalo capitalino. Dicha manifestación fue convocada en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra del llamado “Plan B” de la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“El día de hoy, en el Zócalo de la Ciudad de México, 90 mil personas realizaron una manifestación pacífica”, informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (OVIAL). No obstante, la oposición política al gobierno de AMLO, quienes convocaron la movilización, acusaron que la afluencia fue de medio millón de personas.

“Más de 500 mil personas acudimos hoy el Zócalo de la CDMX a defender al INE y a nuestra democracia. López Obrador dijo que si se manifestaban más de cien mil, se iba a su rancho. Así que ya puede ir haciendo sus maletas”, escribió la senadora por Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán.

90 mil asistentes a la marcha del Zócalo, según OVIAL CDMX (OVIALCDMX)

La congregación comenzó desde las primeras horas del día y fue dada a conocer desde hace varias semanas. Pese a que se trató de una manifestación ciudadana, el llamado fue por parte de líderes y legisladores de partidos políticos como Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRI), así como por organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González, promotor de la alianza política Va por México.

De acuerdo con datos de los mismos organizadores, la movilización se dio en 100 ciudades del país, en donde opositores al gobierno de la Cuarta Transformación se aglutinaron para “defender la democracia”, como se leía en las pancartas. En la CDMX se llamó a la ciudadanía a acudir al Zócalo, mas no se marchó de un punto a otro.

No obstante, pese a que alrededor del mediodía se difundieron fotografías donde se ve a una gran masa cubriendo la explanada constitucional, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México contabilizaron a 90 mil personas; muy por debajo de otros eventos masivos que han tenido lugar en dicho espacio.

Así se vio la concentración en el Zócalo de la CDMX (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En ese sentido, personajes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) expusieron que se trataba de una marcha para “defender privilegios”. El dirigente nacional de dicho partido, Mario Delgado, alegó que su consigna no era “El INE no se toca”, sino “García Luna y Felipe Calderón no se tocan”.

Por su parte, la senadora morenista Citlalli Hernández expresó que le dio “gusto” que marchen “los que nunca marcharon contra la injusticia, contra el régimen prianista, represor y autoritario”. Asimismo, acusó que se trató de los rostros del viejo régimen. Sin embargo, lamentó que hubieran ciudadanos “movidos por la ignorancia y desmemoria”.

Además, con respecto a la aseveración de López Rabadán sobre el medio millón de personas que llenó el Zócalo y por lo que AMLO debía dejar la presidencia, Hernández Mora recriminó que dicha participación no se reflejó en el ejercicio de revocación de mandato al que fue propuesto el presidente López Obrador. “Hubieran participado en el ejercicio de revocación de mandato. La mayoría de la ciudadanía le dio su respaldo. Respeten la democracia y ganen en las urnas”, expresó.

Se trató de la segunda marcha en favor del INE y en contra de las reformas propuestas por AMLO (REUTERS/Fernando Carranza)

Cabe recordar que durante la primera manifestación que se congregó con el mismo fin el 13 de noviembre de 2022, también hubo discrepancias entre las cifra oficial de asistentes del gobierno capitalino, el gobierno federal y los datos de los propios organizadores. El secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, expresó que se trató de poco más de 10 mil asistentes, mientras que AMLO consideró que fueron alrededor de 60 mil. Por su parte, la oposición dijo haber congregado a 500 mil personas.