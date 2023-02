Proteo es el nuevo refugio de animales en Turquía en honor al perro rescatista mexicano

Un refugio canino en Turquía recibió el nombre de Proteo (Twitter @m_ebrard)

Los homenajes a Proteo, perro rescatista del Ejército Mexicano, no han cesado desde que murió en Turquía. La labor del can no solo ha sido elogiada en México sino en territorio turco también, donde un refugio de animales fue nombrado en su honor.

El refugio recibió el nombre de “Centro de rehabilitación de animales de la calle Proteo” para honrar al perro de la unidad de rescate de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) que ayudó tras el sismo de 7.8 grados que sacudió al país.

La noticia fue difundida por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien calificó el gesto como una conmovedora muestra de que “somos pueblos fraternos”.

El refugio Proteo tiene más de 6 mil metros cuadrados para atender y dar refugios a perros en situación de calle (Twitter @m_ebrard)

“Proteo está en Turquía, a donde llegó después del desastre del terromoto del 6 de febrero. Participó en los esfuerzos de búsqueda y rescate de una brigada de la policía militar. La muerte de Proteo ha afectado tanto a México como fue recibida con tristeza en Turquía”, se puede leer en la placa conmemorativa al exterior del inmueble

La construcción de este refugio terminó recientemente en la localidad turca de Başiskele. Se trata de una propiedad de 6 mil 100 metros cuadrados donde se dará tratamiento, cuidado, alimentación y rehabilitación a animales en situación de calle.

Mehmet Yasin Özlü, alcalde de Başiskele, declaró que se tomó la decisión de dar a este refugio el nombre de Proteo “en honor a todos los perros de búsqueda y rescate que rescataron a cientos de personas, encontraron miles de explosivos y sirvieron a la humanidad en muchos campos”.

En el refugio colocaron una placa conmemorativa en la que aseguraron que la muerte de Proteo "fue recibida con tristeza en Turquía" (Twitter/@m_ebrard)

El centro de rehabilitación cuenta con un albergue de 435 metros cuadrados, dos salas de atención veterinaria, quirófano, área de examinación y sala de espera.

Se trata de la segunda muestra de agradecimiento a Proteo en Turquía. La primera estuvo a cargo del club de futbol turco Trabzonspor, que agradeció a los rescatistas extranjeros por su labor a través de una manta gigante en la que aparece un bombero en cuyo casco están las banderas de los países que se sumaron a la búsqueda y el perro rescatista mexicano.

El mensaje se pudo ver en las gradas durante el partido de Trabzonspor contra el FC Basilea, de Suiza, correspondiente a la jornada 6 de la UEFA Conference League el pasado 16 de febrero.

Durante un partido de Trabzonspor, Turquía rindió homenaje a Proteo (AP)

En tanto en México, la Sedena realizó una ceremonia en honor de Proteo, cuyos restos fueron repatriados. Durante el acto, militares realizaron una guardia de honor y marcharon con los restos del can, resguardados en un baúl de madera cubierto con la bandera mexicana.

Proteo nació el 13 de junio de 2013 en la Ciudad de México y murió el 12 de febrero de 2023, a los 9 años de edad. Al momento de su muerte estaba en Turquía donde, antes de enfermar, colaboró en el rescate de dos personas con vida y la recuperación de dos cuerpos.

Formó parte del grupos de ayuda humanitaria a nivel internacional tras diversos desastres naturales como el deslizamiento de tierra en Guatemala (2015) y el sismo de 7.8 grados en Ecuador (2016). En México prestó servicio tras los deslaves que afectaron Chiapas en 2017, luego del terremoto de 7.1 grados que azotó la Ciudad de México ese mismo año y después del huracán Agatha en Oaxaca durante 2022.

El Ejército Mexicano rindió homenaje a Proteo (Sedena)

Su última misión fue en Turquía, país en el que la delegación mexicana logró rescatar 4 personas con vida y recuperar 37 cuerpos con la participación de 18 binomios canófilos.

Entre los canes que estuvieron en territorio turco, además de Proteo, estuvieron July, Rex, Orly y Balam de la Urban Search and Rescue (USAR, por sus siglas en inglés) de la Cruz Roja. El último can mencionado colaboró con su entrenador Edgar Martínez en el segundo rescate logrado por la delegación mexicana.