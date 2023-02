Ana María Alvarado ya se está asesorando legalmente contra Maxine Woodside

Ana María Alvarado está siendo asesorada por un grupo de abogados para saber cómo procederá contra Maxine Woodside (Instagram: @anamaalvarado // @maxwoodside)

Luego de semanas en que Maxine Woodside habría despedido a Ana María Alvarado de Todo para la mujer y que la periodista no haya obtenido su liquidación, dio a conocer que ya obtuvo asesoramiento legal para saber cómo va a proceder en contra de la Reina de la Radio.

En la transmisión que hace todos los viernes en su canal de YouTube, Ana María compartió con su público que finalmente les hizo caso y sí acudió a un grupo de abogados para conocer a profundidad qué pasos debe seguir ante su caso de despido.

Aclaró que ha dejado de hablar del tema en sus redes y en otros programas porque está esperando obtener más información y finalmente decidir qué es lo que sigue para defenderse.

“No se preocupen que estoy bien asesorada, eso no se va a quedar así, se va a resolver, porque todos han de decir ‘mucho dijiste, no has hecho nada’; estoy haciendo los pasos, que son muy claros, para resolver esta situación”

La periodista señaló que por el momento no volverá a tocar el tema hasta tener más información tanto de parte de Maxine como de sus representantes legales (Captura de pantalla/YouTube)

Agregó que está al tanto de los rumores que existen en cuanto a que Maxine podría demandarla, ya sea por cualquier cosa relacionada a sus declaraciones o por abandono de trabajo, sin embargo, hasta hoy no ha recibido ninguna advertencia o notificación de que esto sea real.

“He oído que dicen que me van a demandar y yo no tengo conocimiento si es que me van a demandar, no sé si es rumor o es algo cierto, pero yo hasta el día de hoy no sé y desconozco si habrá una demanda en mi contra. Dicen que me van a demandar por abandono de trabajo”

Alvarado aclaró que a pesar de todo lo que se ha dicho, ella aún está a tiempo para que no procedan legalmente en su contra por abandono de trabajo, pero no podría ser una demanda ya que en este tipo de acusaciones se levantan actas.

Hasta el momento, Woodside no ha vuelto a tocar el tema del supuesto despido de Ana María (Instagram/@maxwoodside)

“No puedo responder a eso hasta el día que no me llegue un acta, una notificación. Demanda como tal, tengo entendido que no puede haber, solo se levantará un acta si es que así lo consideran, pero creo que yo todavía estoy dentro de los tiempos que puedo sin incurrir en ningún problema”, explicó la periodista.

También dijo que si hubiese una demanda en su contra, está dispuesta a afrontarla.

Por otra parte, Anita habló acerca del porqué le pidió a Shanik Berman que dejara de hablar en contra de ella si es que quería defender a Maxine Woodside; según explicó, se ha dado cuenta de que a pesar de que su excompañera le dijo que no quería tener problemas con ella, continúa atacándola.

“A mí me sorprende porque ella decía, o dice, que me quiere mucho, pero ya no entiendo sus continuos ataques. Primero que muy amigas, que ‘te amo’, que ‘te adoro’ (...) y luego ella se ha dedicado a echarme indirectas, pedradas”

Shanik en su momento pidió que no la envolvieran en la polémica, pero, a su vez, defendió a la "Reina de la Radio" (Instagram/@maxwoodside)

Alvarado reveló que en una ocasión habló acerca de Shanik en su canal de YouTube, pero sus comentarios no le habrían agradado a su examiga. Ella, por no querer perder su amistad, decidió bajar ese video, editarlo y volver a subirlo sin lo que había dicho sobre Berman. “No entiendo qué pasa”, confesó Ana María.

Asimismo, explicó que su discusión en Con Permiso se trato de un juego porque ambas pudieron dar su opinión de lo que estaba pasando, pero considera que ahora la colaboradora de Hoy está hablando de ella a partir de indirectas.

Aunado a ello, comentó que la conductora le envió un video en el que decía que no estaba enojada con ella, el cual, confesó, no entendió porque considera que no ha hecho algo contra su excompañera.