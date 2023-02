Feminicidio de Marely: la adolescente fue localizada cubierta con una bolsa en un terreno de Huehuetoca

La estudiante Marely Yamileth fue localizada sin vida en un terreno baldío cerca del Centro de Bachilleres en Huehuetoca. (Foto: Mireya Novo/ Cuartoscuro)

Marely Yamileth Cayetano Martínez, una adolescente de 16 años, estudiante del Centro de Bachilleres Jaime Keller Torres, fue localizada sin vida muy cerca de su escuela este 16 de febrero en Huehuetoca, Estado de México.

De acuerdo a los primeros reportes por parte de la Fiscalía General del Estado de México el cuerpo de la víctima presentaba claros signos de violencia. Marely fue arrojada a un terreno baldío, exactamente en el fraccionamiento Santa Teresa I y estaba cubierta con bolsas y costales.

La llamada de alerta a las autoridades fue realizada por parte de los vecinos de la zona, por lo que rápidamente arribaron al sitio elementos de la Policía Municipal y paramédicos por parte de Protección Civil. Una vez comprobaron que no contaba con signos vitales, llamaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Cabe señalar que la fiscalía la inició la carpeta de investigación sobre el caso y presuntamente será abordado como feminicidio.

Por su parte, los compañeros de clase de la joven fallecida iniciaron una convocatoria en redes sociales para mostrar su apoyo a los familiares de Marely, así como para recaudar fondos y llevar a cabo su funeral. Asimismo, pidieron a todos los asisitentes que utilizaran prendas de colo blanco y morado, además de llevar flores en los mismos tonos y dulces.

En la publicación referida se pudo leer lo siguiente, “Haciendo honor y despedida a la compañera, no importa que no sean apegados, que no sean amigos, pero somos una comunidad escolar y entre todos debemos apoyarnos, démosle la despedida que se merece como compañera y miembro de la institución, esperamos contar con su apoyo muchísimas gracias. Compartan la publicación para informar a los demás compañeros”.

Marely fue hallada muy cerca de su escuela y vestía el uniforme escolar. (Facebook: Centro de Bachilleres Jaime Keller Torres Huehuetoca/Danae Hernández)

Acerca de la ola de feminicidios que azota al país, de enero de 2019 a noviembre de 2022, periodo que coincide con la administración de la vigente jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se han registrado 297 muertes violentas de mujeres por razones de género. De estos casos, la mayor parte ha sucedido en espacios cerrados domésticos, pero no muy lejos se encuentran los espacios abiertos públicos como en el segundo sitio de mayor incidencia con 108 feminicidios.

De acuerdo a datos oficiales, en México la violencia feminicida continúa a la alza, pues lamentablemente en el país se registran más de 10 casos de mujeres asesinadas por día, de los cuales apenas 1 de cada 4 delitos es tipificado como feminicidio. De acuerdo con autoridades (con diciembre por sumar), 878 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2022.

Cabe señalar que el 14 de junio de 2022, se cumplieron 10 años de la incorporación del delito de feminicidio al Código Penal Federal, con lo cual se definieron, por primera vez en México, las razones de género para considerar si el asesinato de una mujer es consecuencia de la violencia machista.

Marely fue arrojada a un terreno baldío, exactamente en el fraccionamiento Santa Teresa I y estaba cubierta con bolsas y costales. (Facebook Todos somos Huehuetoca)

Y precisamente, la primera entidad en incluir este delito en su Código Penal fue el Estado de México, en 2011. Para 2017, de acuerdo con información del Instituto Nacional de las Mujeres, todos los estados del país ya habían clasificado al feminicidio como delito. Sin embargo, al no existir criterios legales generales, cada código penal estatal lo aborda de manera distinta

Pese al logro mencionado, el Estado de México se encuentra dentro de los estados con más feminicidios, encabezando el primer lugar, seguido por Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Chiapas y Tabasco.