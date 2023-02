Lía Limón respondió a Layda Sansores y negó que mienta sobre su patrimonio

La alcaldesa y la gobernadora se estarían enfrentando en tribunales (Cuartoscuro)

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, respondió a los señalamientos que lanzó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, sobre presuntas irregularidades en su declaración patrimonial y sentenció que ella no miente en la información que ha entregado desde que es funcionaria.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la edil compartió una declaración de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que puntualizó que no descarta que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie una investigación en su contra, y apuntó a que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se ha dedicado a presuntamente perseguir a la oposición y no a la corrupción.

Asimismo, apuntó sobre las declaraciones de la mandataria campechana en el Martes del Jaguar y aseveró que en sus declaraciones no se encuentra ninguna mentira, pues todo lo que se registró es parte de su propiedad, por lo que negó que tenga cosas que ocultar.

La alcaldesa de Álvaro Obregón aseguró que Morena persigue a la oposición (Twitter/@lialimon)

Finalmente, la representante de la coalición Va por México, sin mencionar el nombre de algunas de las morenistas, expresó que entiende que los presuntos ataques en su contra tienen que ver con que el oficialismo cree que todos son de su condición y no acepta diferencias.

“Lo he dicho desde hace tiempo, morena persigue a la oposición, no la corrupción. Mi declaración no tiene una sola mentira, mi patrimonio completo está declarado y no tengo nada que ocultar, pero entiendo que el león (y el jaguar) creen que todos son de su condición”, redactó este miércoles 15 de febrero.

En el "Martes del Jaguar" se expuso lo que la familia de Lía Limón acumularía en propiedades. (Youtube/Layda Sansores)

Y es que durante la emisión del pasado martes 14 de febrero, la gobernadora apuntó a que probablemente la militante del Partido Acción Nacional (PAN) pudo haberse beneficiado de un posible enriquecimiento ilícito, al exponer supuestas diferencias entre sus declaraciones patrimoniales y los documentos de compra-venta de los inmuebles.

El primer inmueble que analizó la gobernadora fue el domicilio que presentó Limón García como prueba de que llevaba más de seis meses viviendo en la alcaldía Álvaro Obregón, pues indicó que no es una casa, sino una oficina que tenía un precio de ocho millones de pesos: “Ese fue el domicilio que dio porque tiene que haber vivido seis meses antes en la alcaldía, pues ahora resulta que era una oficinita que se la donó su mamá”.

No obstante, al hacer una comparación del documento, la mandataria morenista indicó que existen inconsistencias entre ambos datos, debido a que supuestamente la alcaldesa dijo haber adquirido el departamento por una donación el 27 de octubre de 2015; asimismo, existe un documento que afirma que la propiedad fue vendida a Antonio de Haro González.

No fue el único documento, debido a que también se presentó una propiedad en la calle Arquímedes No.25, en Polanco, con un valor de 570 mil pesos y que recibió, de nueva cuenta, como parte de una donación; no obstante, aunque no se cuenta con el contrato, se supo que fue vendida por cinco millones 570 mil pesos, es decir, se omitió un cero en la declaración.

Sheinbaum abordó el tema de Lía Limón (Twitter/@lialimon)

No obstante, sobre el tema también se refirió la jefa de Gobierno, la cual no descartó que la Fiscalía capitalina pueda interceder en el asunto; sin embargo, detalló que será la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México la que determinará si existen elementos suficientes para que el asunto escale a tema judicial.

“Tiene que revisarse por parte de la Contraloría y, en su caso, si es necesario, la Fiscalía, pero pues tendrá que revisarlo la Contraloría”, expuso ante los medios de comunicación.

Aunado a lo anterior, Sheinbaum Pardo negó haber tenido conocimiento sobre el supuesto enriquecimiento ilícito antes de que su compañera de partido exhibiera la información.