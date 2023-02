Layda Sansores exhibió las propiedades de Lía Limón y la acusó por presunto enriquecimiento ilícito

La gobernadora de Campeche mostró documentos que evidenciaron posibles irregularidades en las adquisiciones de Limón García. (Cuartoscuro)

Lía Limón García, actual alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, fue señalada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por presuntas irregularidades en los documentos que constataron las propiedades de las que es dueña.

Layda Sansores presentó nuevos audios de Alito Moreno y anunció que demandará a Lía Limón La gobernadora dio a conocer que presentó otra demanda por difamación en contra de los que presentaron el videoescándalo donde se ve a funcionarios de su gobierno, así como a una senadora de Morena, presuntamente recibiendo dinero en efectivo VER NOTA

Durante la emisión del Martes del Jaguar del 14 de febrero, Sansores San Román acusó que la alcaldesa del Partido Acción Nacional (PAN) pudo haberse beneficiado de un posible enriquecimiento ilícito, luego de exponer las diferencias entre sus declaraciones patrimoniales y los documentos de compraventa de sus inmuebles.

En primer lugar, la gobernadora señaló que el domicilio en la Álvaro Obregón que Lía Limón declaró como su vivienda es en realidad una oficina. “Ese fue el domicilio que dio porque tiene que haber vivido seis meses antes en la alcaldía, pues ahora resulta que era una oficinita que se la donó su mamá de 60 metros cuadrados”, detalló la mandataria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Lía Limón acusó a Martí Batres de agresiones: “El porro manda a incitar a la violencia” La alcaldesa de Álvaro Obregón se lanzó contra el secretario de Gobierno por haber mandado un grupo de personas a provocar riñas VER NOTA

Según la información presentada durante el programa, Lía Limón tendría una propiedad ubicada en la Calle Rincón del Bosque No. 9, colonia Rincón del Bosque, Departamento 302-A, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuyo valor asciende a los ocho millones de pesos (mdp).

Layda Sansores expuso los detalles de los bienes inmuebles que habría adquirido la alcaldesa. (Youtube/Layda Sansores)

Al hacer una comparación entre la declaración patrimonial de la alcaldesa panista y el contrato de compraventa, Layda Sansores exhibió las inconsistencias entre ambos documentos, pues Limón García dijo haber adquirido el departamento por una donación el 27 de octubre de 2015.

Layda Sansores dijo que videos de funcionarios recibiendo dinero son calumnias; serían del mandato de Alito Moreno La gobernadora de Campeche aseguró que están manipuladas las grabaciones y que es un intento de desprestigio tras revelar información que vincula a funcionarios de Televisa con actos de corrupción VER NOTA

Sin embargo, el contrato expone que, en esa misma fecha, un hombre llamado Antonio de Haro González le vendió a Lía Limón dicha propiedad de 179 metros cuadrados por ocho mdp. “Ella no se da cuenta que tú puedes decir que es donado, pero en el Registro Público de la Propiedad queda el historial [...] Ahí aparece que sí fue comprado”, dijo la morenista.

Posteriormente, la gobernadora de Campeche —quien fue mandataria de Álvaro Obregón de 2018 a 2021—, reveló otros documentos alusivos a un inmueble adicional de Lía Limón, pero en la colonia Polanco.

Lía Limón sería dueña de un departamento en la colonia Polanco adquirido en 2012. (Youtube/Layda Sansores)

Acorde con lo establecido en su declaración, el departamento 101-E de la Calle Arquímedes No. 25, con valor de 570 mil pesos, también habría sido una donación adquirida el 15 de marzo de 2012. No obstante, existe un contrato que afirma que dicha propiedad fue comprada por cinco millones 700 mil pesos. Es decir, en su declaración, la alcaldesa habría omitido un cero en la cifra.

En adición a lo anterior, Lía Limón sería dueña de un departamento adicional ubicado en la Avenida Santa Fe 482, colonia Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa. Según puede leerse en el documento de compraventa de la Ciudad de México, tal propiedad habría pasado a manos de la alcaldesa el 28 de marzo de 2012, únicamente dos semanas después de la adquisición previa.

En esta ocasión se especificó que el inmueble fue vendido a Limón García por dos millones 249 mil 625 pesos. “Con esto pierde toda su autoridad moral”, acusó Layda Sansores tras la presentación de los documentos.

El “cártel inmobiliario” de Lía Limón

Después de mostrar las inconsistencias entre los documentos alusivos a los bienes de Lía Limón, en el Martes del Jaguar se presentó un esquema de las declaraciones millonarias que suman las y los familiares de la alcaldesa, por lo que el reportero Juan Herrera Leal mencionó, con un tono irónico, que ella también tendría su propio “cártel inmobiliario”, en alusión a la red de presunta corrupción en la que habrían incurrido exfuncionarios panistas de la alcaldía Benito Juárez.

En el "Martes del Jaguar" se expuso lo que la familia de Lía Limón acumularía en propiedades. (Youtube/Layda Sansores)

Del árbol genealógico de Lía Limón, Layda Sansores y Herrera destacaron a Juan Carlos Limón, quien sería hermano de la panista y acumula una declaración de inmuebles de 22 millones 711 mil pesos.

Según se mencionó, las empresas de Juan Carlos Limón podrían ser la respuesta detrás de las aparentemente sospechosas adquisiciones de Lía Limón. De acuerdo con la información mostrada en el programa, Juan Carlos Limón está al frente de ocho empresas:

- Limón Publicistas, S.A. de C.V.

- Operadora de Franquicias Limón, S.A. de C.V.

- ByPower Consulta, Estrategia Política, S.A. de C.V.

- Inmobiliaria Liga, S.A. de C.V.

- Liluma, S.A. de C.V.

- LL Consulting, S.C.

- Lima Diversity & Inclusion, S.C.

- Otro lado del Sol, S.A.P.I. de C.V.

Juan Carlos Limón es un reconocido publicista que ha colaborado con figuras como Enrique Peña Nieto. (Facebook/Juan Carlos Limón)

Conviene destacar que Juan Carlos Limón, también conocido como el “Rey Midas”, es un reconocido publicista que se desempeñó como asesor del expresidente Enrique Peña Nieto. Él fue el encargado de llevar las campañas para su gubernatura del Estado de México y su campaña presidencial.

En 2013 recibió un premio como el mejor consultor político del año del POLI Conference, pero dos de las empresas en las que aparece como representante legal estuvieron involucradas en uno de los casos de corrupción más escandalosos del sexenio de Peña Nieto.

Las empresas ByPower Consulta y Estrategia Política S. A. de C. V. y Limón Publicistas S. A. de C. V. aparecieron en la red de desvíos millonarios de recursos conocido como La Estafa Maestra. Esta consistió en la malversación de recursos públicos a través de una compleja red de empresas fantasma y universidades en la que estuvieron envueltos varios de los servidores públicos del sexenio de Peña Nieto, entre ellos Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de la Secretaría de Desarrollo Social.

“Esa es la bonita familia [de Lía Limón]”, bromeó Layda Sansores respecto a la relación de Juan Carlos Limón con el expresidente.

Además de las referencias a sus departamentos, Sansores San Román exhibió una representación de las conversaciones que aparentemente habrían sostenido Lía Limón y Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Desde finales de 2020 y hasta abril de 2021, ambos habrían entablado comunicación supuestamente para que el priista le ayudara a Limón García a obtener la victoria en las elecciones y, así, posicionarse como alcaldesa. No obstante, hasta el momento no se han revelado mayores detalles respecto a la supuesta participación de “Alito” en favor de la campaña y candidatura de la panista que relevó a Sansores en la Álvaro Obregón.