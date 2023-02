Layda Sansores presentó nuevos audios de Alito Moreno y anunció que demandará a Lía Limón

La gobernadora anunció de qué tratará la nueva emisión (Twitter/@Layda Sansores/Televisa/Facebook/Lía Limón García)

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, dio a conocer que en el capítulo de este martes 14 de febrero del Martes del Jaguar enviará un mensaje al directivo de Televisa, Javier Tejado; a la CEO de Ojiva Consultores, Andrea De Anda; así como a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, por lo que les pidió estar atentos.

“Atención, Javier Tejado, Andrea de Anda, Lía Limón: nos vemos a las 8 pm en el #MartesDelJaguar…”, fue el corto mensaje que difundió. En primer lugar, se desconocía si en los mensajes involucraban el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, aunque según lo que ha presentado es cercano a Tejado.

La gobernadora anunció nuevo capítulo del Martes del Jaguar

El primer audio que se presentó fue supuestamente entre Lía Limón y Alito Moreno, en donde acordaban una cita para abordar su candidatura a la alcaldía Álvaro Obregón de Va por México y le pedía tener su apoyo en la campaña, así como a darla información en contra de Layda Sansores que conocía de Campeche.

“A mí sí me interesa que conmigo vayan ustedes y cómo que siento que soy de casa. Entonces antes de que se concrete quiero platicar contigo, saber tu opinión y tener tu apoyo”, expresó supuestamente Limón García, misma que era llamada como “princesa” por el presidente del PRI.

En el segundo audio fue una conversación con Andrea de Anda, en donde Alito le pedía armar una campaña a favor del PRI, así como a los candidatos de la alianza. De acuerdo a lo que se puede leer, se actuaba la estrategia en los debates; sin embargo, apuntaron a conversaciones con tonos de relación cercana, pues el priista también le escribía “princesa”.

El tercer audio fue con Javier Tejado, en el cual le pedía que le contará qué es lo que estaba pasando con el inicio de las campañas en 2021, por lo que demandaría a personajes que no estaban haciendo las cosas correctas para que supuestamente se llevarán la victoria.

“Yo tengo palabra y cumplo”, explicaba el priista que se comprometió a presuntamente otorgar una diputación a un personaje cercano al directivo de Televisa.

Previo a la presentación del audio, llamó a Lía Limón como la Pinocho del Año, luego de la denuncia que presentó la alcaldesa de Álvaro Obregón en su contra. La militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que ella cumplió con lo que prometió para los habitantes de la demarcación capitalina.

Tanto así que recordó la obra de escaleras eléctricas que ella inauguró cuando fue alcaldesa, acción que tildó como una prueba de su trabajo al frente de la alcaldía. Ante lo cual, sentenció que demandará a la representante de Va por México por “daño a los servicios públicos”, pues apuntó que se dañaron las obras públicas que se generaron anteriormente.

“A pesar de que salimos un año antes, logramos terminar la obra. (...) no se vale que esta señora que no tiene escrúpulos esté desmantelando, que se está llevando, me dicen los vecinos, los materiales”, acusó Sansores San Román.

Por último, recordó que antes de dejar su cargo, ella pidió una auditoría para que se analizara su labor como alcaldesa, la cual arrojó que no había irregularidades, por lo que se dijo “tranquila” de la situación y sentenció que ella sí se puede parar en cualquier lugar sin que haya problemas.

Asimismo, la gobernadora aprovechó para hablar sobre el videoescándalo donde presuntamente se vieron a funcionarios de su administración recibiendo dinero en efectivo, por lo que recordó las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la conferencia mañanera y sentenció que ella ha sido utilizada como “cortina de humo” para que los medios presuntamente no ahonden sobre el juicio de García Luna.

Por lo que recordó que, cuando perdió por primera vez la gubernatura de la entidad a finales de los noventa, lo que ella llamó la resistencia, se dio la indicación a todos los integrantes “no recibir ni un peso”, “ni un peso partido a la mitad”, lo que la llevó a asegurar que los videos no son de la época de su gobierno.

Aunado a lo anterior, la mandataria sentenció que “el video está manipulado”, pues desde su perspectiva todas esas cámaras tienen fecha y apuntó a que éstas no son visibles en las grabaciones que se hicieron públicas. Sansores también reiteró que se debe de poner el ojo público en lo que importa, es decir, en el juicio que se está desarrollando en la Corte de Brooklyn.

Agregó que presentó una denuncia en contra de los que presentaron el video por calumnias, debido a que consideró erróneos los señalamientos, por lo que advirtió que no tiene miedo de lo que pueda pasar cuando se inicie la investigación.

Finalmente, apuntó a que algunos personajes cercanos a ella le han dicho que todo el asunto “se le va a revertir a Alito Moreno”, ya que apuntó que se creó una carpeta de investigación, tras la denuncia de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, donde se dijo segura de que arrojará como fecha el gobierno del presidente del PRI.

