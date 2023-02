Una niña subió al escenario con Danna Paola y una familiar contó que su mamá está desaparecida

La abuela de la menor de edad explicó a la cantante que estaban buscando a su hija

Durante su concierto en Guadalajara, Danna Paola subió a una niña al escenario para que interactuara con el público; no obstante, la madre de la menor está reportada como desaparecida, por lo que al enterarse, la cantante aprovechó la situación para enviar un mensaje al respecto.

En la grabación, se vio que la niña estaba dándole la bienvenida a “todas, todos y todes” mientras la cantante le susurraba lo que tenía que decir al oído, después, Danna Paola dijo que se sentía feliz porque su música hubiera trascendido, ya que la menor parecía tener no más allá de 10 años.

(Captura de pantalla/TikTok@itzel.an_)

Cuando llegó el momento de que la pequeña regresara a su lugar, la intérprete de Mala Fama buscó entre el público a la familiar de la niña, fue entonces cuando su abuela le dijo algo al oído mientras Danna Paola se agachó desde el escenario.

Después de algunos segundos, la también actriz se incorporó y agradeció a la familia tanto por haber asistido al concierto como por haber compartido la situación, por lo que abordó el tema en el medio del concierto:

(Captura de pantalla/TikTok@itzel.an_)

“Hay muchas situaciones así, su mamá está desaparecida y yo sé que la vamos a encontrar... ¡Ni una más, Guadalajara! ¡Basta! Esto es muy fuerte para mí, yo como artista y como mujer quiero comunicar esto porque es momento de seguir haciendo justicia”

Después se dirigió específicamente a la niña y le dijo que todas las mujeres presentes podrían apoyarla:

(Captura de pantalla/TikTok@itzel.an_)

“Estamos aquí todas las mujeres. Créeme, no estás sola, tienes un army (ejército) gigantezco de muchas mujeres y yo confío en Dios y estoy segura que hará su trabajo. Confiemos y voy a orar mucho por ti y por tu familia”, le dijo la cantante a la pequeña.

Muchos asistentes apoyaron las palabras de Danna Paola y la grabación del momento se hizo viral, algunos internautas incluso aseguraron que la cantante abordó de forma adecuada la situación, pues otras personas en su lugar se hubieran dejado llevar por los sentimientos.

Algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales fueron: “No sé cómo no lloró”, “Nadie piensa en las infancias que se quedan sin mamá”, “Grande Danna Paola, se me hizo chiquito el corazón”, “Qué profesional, no la pobreteó y dijo las palabras correctas” y “Me hizo llorar esta grabación”.

Caso de Ana Victoria Ruiz Palacios

(FGJ EDOMEX)

La mamá de la niña que subió al escenario con Danna Paola se llama Ana Victoria Ruiz Palacios, la última fecha en que se le vio fue el 14 de abril de 2022, el reporte de búsqueda se realizó cinco días después.

La relación entre la mujer de 32 años y la menor que fue captada en el concierto fue señalada por conocidos y familiares de Ana Victoria en redes sociales.

Entre los videos difundidos en 2022, se pudieron ver algunas imágenes y TikToks en los que se detalló que la mujer tiene una hija, cuyo rostro coincide con el de la menor que subió al escenario.

(Captura de pantalla/TikTok)

El lugar en el que Ana Victoria desapareció fue en Real del Bosque, en Guadalajara, Jalisco.

Como señas particulares, la mujer que al desaparecer tenía 32 años tiene un tatuaje en la espalda con la imagen de dos estrellas, además, una frase en inflés. En el antebrazo derecho tiene otro tatuaje con letras en idioma árabe, mientras que en la muñeca izquierda tiene la imagen de unas flechas.

En cuanto a sus características físicas, Ana Victoria Ruiz tiene cara ovalada, complexión delgada, cabello negro, cejas semipobladas, labios gruesos y ojos verdes. Sin embargo, se desconoce la vestimenta que llevaba puesta el día de la desaparición.