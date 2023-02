Jolette reaccionó a polémica de Yuridia y Pati Chapoy: “Yo me manifesté siendo una niña de 20 años”

(Fotos Instagram: @chapoypati // @yuridiaflowers // @jolettenavarrete)

Pati Chapoy comenzó un año más envuelta en controversia por sus opiniones vertidas en Ventaneando. Y es que durante una dinámica que hizo con el Escorpión Dorado mencionó que sus pasados comentarios sobre la apariencia física de Yuridia habrían dado pie a su distanciamiento. Como era de esperarse sus nuevas declaraciones se viralizaron en redes sociales y fueron refutadas por la ex Académica.

En medio del escándalo algunos exparticipantes del reality de canto se pronunciaron al respecto. Tal fue el caso de Myriam Montemayor y Toñita, quienes recurrieron a sus redes para defender a Yuridia -aunque no coincidieron en la misma generación- y explotaron en contra de los presentadores del programa de espectáculos acusándolos de también haber lanzado comentarios despectivos en su contra.

Pero no fueron las únicas, Jolette también reapareció en sus redes para pronunciarse al respecto. Cabe recordar que la tapatía y la sonorense fueron finalistas de la cuarta generación de La Academia. Sin profundizar en detalles sobre cómo Yuridia habría enfrentado las críticas sobre su cuerpo cuando estaban en el reality.

“Ella es mi hermana, la quiero con todo mi corazón y me solidarizo por supuesto con ella, pero yo no tengo que hacerlo público. Ella y yo estamos en contacto. Yo desde el miércoles le mande un audio y ella sabe que tiene mi cariño, respeto, honro su historia y me da muchísimo gusto que ella esté sanando“, comenzó.

No me voy a meter a su momento, no voy a involucrarme si ella está viviendo este momento y si para su alma es bueno hablar ahorita, que bueno (...) Yo me manifesté siendo una niña de 20 años. Yo dije todo lo que viví en su momento (...) No me siento lista, no me dan ganas de hablar de lo que yo viví y saquen sus propias conclusiones.

Con ello, la cantante de 39 años no solamente demostró su apoyo a su excompañera, también puso sobre la mesa todo el problema que enfrentó cuando estaba en la casa de La Academia. Y es que en ese entonces (2005) estuvo en el ojo del huracán por las ácidas críticas que el panel del jurado lanzaba en su contra convirtiéndola en un objeto de burlas.

“Me da mucho gusto que hoy Yuridia goce del apoyo de la sociedad, de las redes, de los medios y hasta del gobierno (...) que toda la gente ame mucho a las mujeres y las respeten por su cuerpo, por su voz, por su personalidad. Ámenla que reciba todo el amor que merece y ya tendré yo mi momento también si es que quiero algún día hablar”, agregó.

Jolette resaltó que cuando formaba parte del reality hizo todo lo posible por evidencias los problemas que estaba pasando, incluso, por esa razón decidió abandonar el programa por voluntad propia. Fue bajo este contexto que aplaudió todo el apoyo que está recibieron su excompañera tanto por parte de sus fans como de organismos gubernamentales.

Asimismo se pronunció sobre el apoyo que Yuridia recibe de Matías Aranda: “Tiene un esposo que la está apoyando mucho”.

Por último, explicó que no contará su historia hasta que este lista: “Cuando sea benéfico para mi alma, me sane o algo (...) Yo sé que es padrísimo que Jolette de contenido. Ya di muchísimo y todavía sigue la gente reviviéndolo. Ahí está todo TikTok, YouTube, no necesitan más contenido mío”.

Yuridia anunció su embarazo

La cantante sorprendió a sus fans con una gran noticia, se convertirá en madre por segunda ocasión, ahora con su esposo, el también ex Académico Matías Aranda: “Este agosto, con el favor de Dios, Matías y yo le veremos los ojitos a nuevo ser. Ahí viene en camino un hombrecito llamado Benicio. No se les olvide rezar por nosotros. LOS QUEREMOS. Una vez más, GRACIAS por el regalo de dejarme ser quién soy. LO VAMOS A LOGRAR”.