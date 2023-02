En medio de polémica con Pati Chapoy, Yuridia anunció su embarazo

La cantante pop dio a conocer su segundo embarazo en medio de la polémica que atraviesa respecto a los ataques de Pati Chapoy (Foto: Instagram)

Luego de que una revista de circulación nacional difundiera que Yuridia estaría próxima a dar a luz a un segundo bebé, la cantante sonorense así lo confirmó la noche de este lunes 13 de febrero.

Fue en un post de Instagram donde la egresada de la cuarta generación de La Academia compartió una foto donde se le ve de espaldas junto a su esposo, el argentino Matías Aranda, y así dio a conocer la noticia a sus followers que suman alrededor de un millón.

“Yurifans, familia: sé que el mundo no se cambia de la noche a la mañana y que aún hay cosas por aprender como sociedad. Estoy en una situación; de verdad sin querer queriendo (diría Chespirito) que me permitió ser la voz de muchas personas, especialmente mujeres. Estoy con miedo por haber abierto mi corazón, pero me siento fuerte al saber que tengo gente por la cual luchar y gente que lucha constantemente conmigo”, dijo en referencia a su reciente polémica por los comentarios que han sido catalogados como “gordofóbicos” contra su persona por parte de Pati Chapoy y algunos conductores de Ventaneando.

“Ustedes son los que están logrando cosas maravillosas en esta sociedad y les agradezco por haberme creído, por haberme dado el abrazo más grande de mi vida. Ahora después de haber dicho lo dicho, sentirme más protegida y sabiendo que habrá más respeto para nuestra intimidad, les cuento que: Este agosto, con el favor de Dios, Matías y yo le veremos los ojitos a nuevo ser. Ahí viene en camino un hombrecito llamado Benicio. No se les olvide rezar por nosotros. LOS QUEREMOS. Una vez más, GRACIAS por el regalo de dejarme ser quién soy. LO VAMOS A LOGRAR”, remató la intérprete y generó de inmediato las reacciones de sus fans que comenzaron a felicitarla.

*Información en desarrollo