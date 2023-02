Rubén Moreira sentenció que Morena no ganará la CDMX: “Todo se les cae”

El PRI propondrá a sus perfiles a contender en las elecciones del 2024 Twitter/@rubenmoreiravdz)

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, advirtió que Morena no tiene posibilidad de ganar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones federales del 2024. De acuerdo con el tricolor, la administración de la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido “lamentable” tras los accidentes registrados en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Hechos que han enmarcado al gobierno de la también aspirante a presidencia y por ende a su partido.

Luego de que Claudia Sheinbaum indicará que Morena buscaría encabezar toda la Ciudad de México en los distintos cargos a disputar, el diputado priista indicó que el partido no tiene las cualidades necesarias para competir pues los trágicos accidentes han definido las competencias de Morena. Así lo declaró el legislador ante medios este 1 de febrero.

“No tienen para competir la Ciudad de México, todo se les cae (...) que vaya por el metro, eso es lo que tiene que hacer ella (Claudia Sheinbaum)”, indicó Rubén Moreira.

Rubén Moreira indicó que Claudia Sheinbaum no cumple con sus obligaciones con el Metro (Captura/Twitter)

Y es que para el diputado del PRI los distintos accidentes que ha protagonizado el Metro de la ciudad, en donde se han “cobrado” vidas humanas, son el resultado de una falta de atención por parte de las autoridades actuales que ha pasado por alto el mantenimiento y seguridad del Sistema ante los diversos robos de las instalaciones.

Cabe resaltar que días pasados el director general del Metro, Guillermo Calderón, y el secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres, habrían informado que uno de los incidentes ocurridos en la Línea 7 fue suscitado por la falta de cables en el interior de las vías, hecho que provocó un corto circuito que al mismo tiempo generó humo dentro de las instalaciones. Sin embargo, las autoridades del transporte no explicaron cómo es que tales cables habían desaparecidos, y sobre todo después de haber pasado las pruebas supervisoras.

Ante esto, el diputado tricolor recalcó que, a diferencia de los que dice Sheinbaum sobre el supuesto “sabotaje” en Metro, los incidentes son el resultado de una mala administración por parte de la morenistas que no ha hecho “nada” para solucionarlo.

“Todos esos accidentes suceden por no ponerle atención al metro como se le debe, eso cuesta vidas humanas por no ponerle atención y por los robos del cable, no hay atentados, se están robando el cable, ese el problema y no se está haciendo nada para evitar ello.”

Va por México busca ganar la CDMX con el PAN al frente (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

Por estos y otros motivos, Rubén Moreira reiteró que la alianza opositora “arrebatará” la Ciudad de México en la contienda electoral. Así, el legislador priista expreso su apoyo al alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, dentro de la coalición, que recientemente habría comunicado sus estrategias para la selección democrática de los perfiles a contender.

De acuerdo con diputado Moreira, el alcalde de su partido es una pieza destacable dentro de la opción, pues cuenta con “grandes credenciales” para aspirar a la jefatura de la Ciudad de México. Y es de acuerdo con el legislador tricolor, Cuajimalpa es una de las entidades más seguras dentro de la capital. Cifras que destacan a Rubalcava como “mucha pieza” para Morena.

Cabe saltar que días recientes el alcalde priista habría sido invitado por el partido guinda a sumarse a sus tropas con miras a las elecciones federales del 2024. Esto gracias a que Ruvalcaba habría pensado en contender en un lugar donde “hubiera espacio” para sus propuestas, pues la alianza que conforma su partido —Va por México— indicó, semanas pasadas, que el Partido Acción Nacional (PAN) sería el encargado de perfilar a los aspirantes a el titular del Ejecutivo federal y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.