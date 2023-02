El controversial comentario de Tenoch Huerta sobre Diana Flores Arenas, la NFL y el teatro mexicano

Tenoch Huerta felicitó a su compatriota mexicana (Fotos: Instagram/@tenochhuerta/ Facebook/Diana Flores)

Diana Flores Arenas se ha convertido en el rostro que ha puesto el nombre de México por lo alto, luego de ser la protagonista de un comercial transmitido en el Super Bowl 2023 y donde la NFL busca promover el deporte femenino debido a que es capitana del equipo mexicano de flag football, con el que se coronó como campeona mundial en 2022.

Ante la ola de reacciones de colegas y otro tipo de personajes públicos, la felicitación del actor Tenoch Huerta ha dado mucho de qué hablar, pues aunque el integrante de Movimiento Poder Prieto y antagonista de Black Panther: Wakanda Forever resaltó el importante título que posee, internautas desaprobaron sus palabras.

“Dianita jugó en el mismo equipo que mi hermana, fue coordinadora ofensiva en el juego de las estrellas hace una semana. Mexicana, la mejor jugadora del mundo, prieta del Politécnico. La NFL es más inclusiva que el teatro mexicano”, tuiteó el mexicano.

Tras las palabras del actor que ha conquistado el Universo Cinematográfico de Marvel -UCM-, internautas han reaccionado, en su mayoría, de forma negativa asegurando que su compatriota llegó a las “grandes ligas” gracias a su talento, por lo que fue innecesario hablar sobre su tono de piel e incluso expresarse sobre ella como “prieta”.

“¿Qué tiene que ver el color de piel con el éxito de una persona? Ve a terapia, carnal. Por qué si hubiera sido güerita dirías que seguro fue por guapa y su blanquitud. Busca ayuda. Saludos cordiales”. “Ahora es parte de los borregos del Tec Santa Fe. No creo que vaya de resentida por la vida Cuando estás seguro de quién eres, el color de piel es irrelevante”. “No está traumado, sólo usa su color de piel para promoverse, para ganar adeptos. Tiene talento, pero prefiere usar su color de piel como motor. No me extrañaría que busque un puesto político en el mediano plazo”, reaccionaron.

De momento Diana Flores Arenas no ha reaccionado a ningún tipo de felicitación, incluyendo la del actor de Marvel, sin embargo ha posteado todo el contenido relacionado a la importante campaña que realizó a lado de la NFL y en el cual se ha convertido en una de las ediciones más vistas de la historia.

Su llegada al Super Bowl 2023 y su emotiva reacción

En el comercial, la atleta de 25 años es entrevistada por una periodista que, al destacar su agilidad, le pregunta si existe alguien que sea capaz de quitarle sus banderas, las cuales lleva colgadas del cinturón, como se estila en el flag football, conocido popularmente como “tocho bandera”.

Entre risas, Diana le responde “Seguramente habrá alguien que pueda”. Enseguida, la presentadora intenta acercarse a ella y, con un repentino movimiento, la atleta la elude. Tras un segundo tanteo, la mexicana vuelve a esquivar y comienza a correr.

Diana Flores ha sido una de las piezas clave para posicionar a la selección mexicana de "tocho bandera" entre las mejores del mundo. (Facebook/Diana Flores)

En un video difundido por la cuenta de la NFL en TikTok, la joven mexicana se puede ver sumamente conmovida al verse en las pantallas mientras se encontraba en las tribunas junto a su familia. Instantes más tarde la épica reacción de la atleta mexicana se volvió viral en cuestión de segundos luego de que el material audiovisual fuese compartido a través de NFL en México.

A su corta edad, Flores Arenas cuenta con una vasta experiencia en el fútbol bandera. A los ocho años, después de haber tomado clases de ballet y danza, decidió inclinarse por una actividad más “ruda” y se unió al equipo de “tocho bandera” de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).