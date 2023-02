Ángela Aguilar emprendió acciones legales contra quienes difundieron fotos íntimas falsas

Angela Aguilar performs during the 23rd Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., November 17, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Ángela Aguilar se mostró contundente desde que comenzó a circular en redes sociales una aparente captura de pantalla que sería de un video íntimo suyo. Pues desde el momento que dicha imagen se viralizó, tanto la cantante como su familia se posicionaron al respecto y desmintieron que fuera ella.

Asimismo, durante un comunicado, la intérprete de Qué agonía mencionó que había “decidido alzar la voz” y que no dejaría pasar desapercibida en esta situación.

“Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres. Suelo quedarme callada porque prefiero expresar mi corazón con lo que lo hace latir, la música. Pero hoy levanto la voz y uso mi plataforma y eco, no solamente por mí, sino por todas las mujeres y personas que han sufrido acoso cibernético”, puntualizó en Instagram en ese entonces.

Por su parte, Pepe Aguilar ahondó durante una entrevista con Jorge Poza en que la familia se estaba asesorando con la activista Olimpia Coral.

Ángela Aguilar fue confirmada por los Latin Grammy (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Fue en este sentido que, durante una conferencia de prensa para anunciar su nueva línea de perfumes, Ángela Aguilar fue cuestionada sobre este aparente video filtrado. La artista ahondó en que desconocía cómo inició el rumor, pero dejó en claro que era importante no vulnerar a las personas.

“¿Cómo pasó? no sé cómo pasó, pero yo creo que el respeto es lo más importante. No importa tu género, no importa quien te gusta, no importa como te decides percibir: ‘El respeto al derecho ajeno es la paz’”, rescató.

De igual forma, Ángela aclaró que su equipo legal ya emprendió las acciones correspondientes para que las personas que hayan difundido dicho contenido sean llevados ante la justicia.

“A mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar con todo el peso de la ley, mi tía es mi abogada, entonces yo creo que tengo una gran responsabilidad”, sentenció.

Ángela Aguilar ofreció un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México al finalizar el Desfile de Día de Muertos. (Foto: Cuartoscuro)

Aguilar ahondó en que también decidió continuar con el tema debido a que quería sentar un precedente en todas aquellas mujeres que la siguen.

“Tengo una plataforma bastante grande, mucha gente que me apoya, que me quiere, que quiere ver muchas cosas de mí y creo que vivo en privilegio, tengo la fortuna de tener una familia que me adora, que me quiere y que me cuida. De tener amigos que me apoyan, de mis fans que me escuchan y yo tengo que usar esos 20 millones de personas que me siguen y crear conciencia, porque esto yo no era algo que estuviera consciente de que estuviera pasando y yo creo que ahora con conciencia me queda claro que tiene que terminarse”, recalcó.

La joven añadió que por el momento, ella está enfocada en sus proyectos laborales y en su trayectoria musical, no obstante, delegó a sus representantes legales para que dieran seguimiento al caso de las presuntas imágenes falsas.

“Yo canto rancheras, pero los abogados se encargan de hacer lo que los abogados hacen, entonces yo me quedo tranquila sabiendo que en mis manos ya no queda”, subrayó.

Finalmente, los reporteros también cuestionaron a Ángela sobre su situación sentimental actual, a lo que la intérprete de regional mexicano aseguró que se encuentra sin una pareja, pero que eso no es algo que le moleste en lo absoluto.

“Me encantaría tener un novio joven, guapo... pero no tengo tristemente, la verdad está divertido. Se me hace que siempre sacan cositas así, pero yo soy muy honesta con ustedes y en el momento que yo salga con alguien si es que se me antoja sacarlo, lo voy a sacar, pero ahorita felizmente soltera”, concluyó.