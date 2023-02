The Rasmus: fechas y sedes para sus conciertos en México

La banda finlandesa The Rasmus, regresará a México a tres años de su última presentación en el Vive Latino 2020. (Ocesa)

The Rasmus, la aclamada banda originaria de Helsinki, Finlandia, anunció este 9 de febrero su esperado regreso en solitario a la Ciudad de México. El concierto se llevará a cabo en el Pepsi Center WTC el próximo viernes 12 de mayo.

Los boletos estarán disponibles a partir del próximo 16 de febrero en la Preventa Citibanamex por medio de la Red Ticketmaster, mientras que la venta general comenzará el 17 de febrero.

El 9 de mayo arrancarán en el Foro Didi de Monterrey, en Nuevo León, y el 10 de mayo llegarán al C3 Stage de Guadalajara, Jalisco.

La banda de rock creó lazos duraderos desde inicios de los 2000 con México, uno de los países que se convirtieron en una plataforma que los catapultó al éxito rotundo en aquellos años. The Rasmus adelantó que ofrecerá un recorrido por sus grandes clásicos, además de presentar su más reciente material discográfico lanzado en 2022: Rise, el cual contiene su más reciente hit: “Jezebel”, el cual tiene más de 13 millones de streams en Spotify y arriba de dos millones de views en YouTube.

Con este tema participaron en el concurso europeo más importante de la canción, Eurovisión, en el que el grupo pasó a las finales y, a pesar de no haberse coronado como los ganadores de Europa, revivieron para conectar nuevamente con sus fans alrededor del mundo.

De Finlandia hasta el Pepsi Center WTC llega The Rasmus para hacer sonar durísimo a toda la #CDMX🤘🏼⚡#PreventaCitibanamex: 16 febrero#TheRasmusCDMX pic.twitter.com/ns7EMkY6zU — Ocesa Rock (@ocesa_rock) February 9, 2023

The Rasmus regresó para darle vida al rock mundial con el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Rise, editado por Playground Music, con canciones como “Jezebel”, la homónima “Rise” y el más reciente sencillo “Live and Never Die”. Con este proyecto fue como la banda inició en 2022 un nuevo capítulo en su carrera, comenzando también su gira por Europa, con la cual visitaron también a sus fans consentidos convirtiéndose en headliners del festival Tecate Bajío 2022 en la ciudad de León, Guanajuato, en México.

Cabe señalar que estrenaron alineación, ahora la banda la integran Lauri Ylönen en la voz, Eero Heinonen en el bajo, Emppu Suhonen en la guitarra y Aki Hakala en la batería.

Orígenes de The Rasmus

The Rasmus se formó en 1995 mientras los miembros fundadores -adolescentes en ese entonces- estudiaban la preparatoria. Su debut fue Peep, con el cual escalaron rápidamente y les fue otorgado el Oro en su natal Finlandia, convirtiendo a los integrantes en rock stars a los 16 años. El siguiente álbum, Playboys (1997), también fue Oro y les hizo ganar un Emma (la versión finesa del Grammy). Su tercer álbum, Hell of a Tester (1998), incluyó “Liquid”, un track que fue elegido como Mejor Sencillo del Año por la crítica musical de Finlandia.

El álbum de 2001, Into, fue doble Platino en su país natal, junto a su sencillo debut “F-F-F-Falling”, alcanzando el puesto más alto de las listas. Con una audiencia internacional cada vez más consolidada, la banda comenzó a girar por Europa y, para su quinto disco, Dead Letters lanzado en 2003, llegó su éxito más grande hasta la fecha, el aclamado “In the Shadows”. Hide from the Sun de 2005 fue Platino en Finlandia.

Mientras que su cuarto disco, top también en Finlandia, Black Roses, se lanzó en 2008 y fue producido por Desmond Child. Después de la publicación de su compilación Best of The Rasmus: 2001-2009 y un LP en solitario de Lauri Ylönen titulado New World (2011), The Rasmus lanzó su octavo disco homónimo, The Rasmus en 2012.

Tras un descanso de cinco años, la banda regresó en 2017 con un nuevo trabajo discográfico, Dark Matters. En la actualidad continúan siendo uno de los grupos de rock más aclamados en Europa y el mundo, sobre todo en México, donde se han presentado en importantes festivales como el Vive Latino y Tecate Bajío.