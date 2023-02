Quico negó haber tenido un noviazgo con Florinda Meza

Florinda Meza se refirió recientemente a Carlos Villagrán como un "pendejo" (Foto: Instagram@carlos_kiko1/@florindamezach1)

Durante años se ha rumorado que antes de ser novia y posteriormente esposa de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza habría sostenido una relación sentimental con otro miembro del grupo de comediantes comandado por el fallecido Chespirito: Carlos Villagrán, quien en la serie El chavo del 8 dio vida al emblemático “Quico”.

A pesar de que las especulaciones han persistido al paso de los años, los actores no han hablado del tema a profundidad e incluso Florinda lo ha evitado, pero ahora el actor se refirió a ello.

Fue en una entrevista publicada hace dos años en el programa Mitre de YouTube donde el comediante fue cuestionado sobre el supuesto romance que sostuvo con la intérprete que en los programas de su fallecido esposo daba vida a “Popis” y “La Chimoltrufia”.

Según Villagrán, Florinda sostuvo un romance también con Enrique Segoviano, director del programa (Foto: Twitter/@HistoriayDatos)

“Primero que nada ya es más añejo y hasta huele a azufre, eso ya pasó hace más de 40 años. Fue hace medio siglo que acabó el programa y esto que pasó fue hace más de 40 años, pero más bien fue una cosa más amigable que otra cosa. La gente me preguntaba ‘¿es verdad que usted anduvo con Doña Florinda?’ y les contaba la verdad, les dije ‘no, Doña Florinda anduvo conmigo’ porque ella fue la que me buscó”, expresó.

“La gente no lo acepta porque es que es dfícil que lo crean, porque así fue: me decía ‘fíjate que tengo el carro en el taller, ¿me llevas al taller?’ para que sacara yo mi carro y ‘me llevas a aquel lado’, luego me invitaba a su casa y todo ese tipo de cosas”, recordó entonces.

“Ella anduvo con Carlos Villagrán, no yo anduve con ella. A lo mejor por eso es que no quiere hablar ella... Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y con ‘Chespirito’, fue su esposa y lo respetamos como tal”.

“Yo le pedí ayuda a ‘Chespirito’ porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Le dije a ‘Chespirito’. Me dice ‘mira ahorita vamos a grabar, mantente en tu posición’ y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro”, expresó en aquella oportunidad.

Ahora, en plena “gira del adiós” de su personaje “Quico”, el hombre de 79 años volvió a repetir lo mismo en una conferencia de prensa llevada a cabo en California.

“No fue ni noviazgo, fue una cosa así que sucedió. La gente me preguntaba ‘¿es verdad que usted anduvo con Doña Florinda?’ y yo les contaba la verdad: ‘no, doña Florinda anduvo conmigo’”, destacó.

Esta nueva declaración surge luego de que la misma Florinda Meza se negara a hablar sobre la presunta relación que sostuvo con “Quico”. Fue en una entrevista con Adela Micha realizada en enero de ste 2023 donde la veterana actriz aseguró que no hablaría de tal tema y con una comparación peyorativa fijó su postura respecto al rumorado romance.

“De ése no voy a hablar, principalmente ¿tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un pendej*?”, dijo entonces en La Saga.

Florinda Meza y Carlos Villagrán se reencontraron en el funeral de Chespirito, pero tras ello ha continuado su enemistad (Foto: Archivo)

Meza también confesó que el motivo por el que no le gustaba hablar acerca de este tema es porque varias personas buscan tener publicidad a partir de sus declaraciones, algo que a ella no le interesa darles. “Nada más necesitan publicidad y empiezan a hablar mal de mí”, agregó.

Por su parte, María Antonieta de las Nieves, la popular “Chilindrina”, dijo en 2016 que Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán nunca pelearon por Florinda, pero confirmó el rumorado romance.

“Nunca vi discutir a ‘Quico’ y al ‘Chavo’ por Florinda, jamás. ¿Si Florinda y ‘Quico’ tuvieron algo? Sí, porque ‘Quico’ fue muy enamorado, aunque ‘Quico’ estaba casado”, mencionó la histrionisa en entrevista con Magaly Medina.