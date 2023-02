Laura Flores rompió al llanto al dar a conocer que su hijo fue hospitalizado de emergencia: “Es un guerrero, es muy fuerte”

(Instagram)

Laura Flores es una artista sumamente reconocida en México, por lo que preocupó tras dar a conocer, entre lágrimas, que su hijo Alejandro de 15 años tuvo que ser hospitalizado de emergencia en el Clínica Cleveland en Florida.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la actriz de telenovelas como Gotita de amor, Destilando amor o Al diablo con los guapos posteó el 9 de febrero un video en donde platicó un poco sobre el estado de salud en el que se encuentra su ser querido.

“Vine a comprarme un café, tengo sueño, me estoy muriendo de frío, no sé (...) por obvias razones mi hijo no va a salir en la película. Aparentemente todo está bien, mañana le van a hacer una endoscopia, le van a revisar la condición de la úlcera que tiene en su estómago y ver si es necesario… Porque una endoscopia es menos invasivo, es una sedación ligera y a partir de ahí se decide si es necesario una cirugía o no. El doctor cree que no, que no es necesario”, mencionó la famosa.

Asimismo, la actriz apuntó que estaba muy al pendiente de todas las actualizaciones sobre cómo se encontraba su hijo y rescató que estaba muy esperanzada respecto a que todo saliera bien.

Laura Flores se realizó una cirugía muy íntima (Foto: Instagram/laurafloresmx)

“Mi Alex es un guerrero, es muy fuerte. Todos mis hijos son muy fuertes, le doy gracias a Dios por eso, el que yo pensaba que era el más débil, cómo la vida nos sorprende, que era Alex, pues no, Alex no tiene nada de débil. Es muy fuerte, está entero, no se ha quejado y tiene como una manguerita por la nariz que llega hasta el estómago. Solamente le están limpiando su estómago para poder hacer el procedimiento sin ningún tipo de estorbo al paso de la cámara de la endoscopia”, mencionó.

Laura lanzó algunas emotivas palabras sobre los momentos difíciles y apeló a la unión familiar, pues para ella era algo muy importante estar cerca de sus personas importantes.

“De verdad muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar al pendiente. Todos somos vulnerables, todos podemos tener momentos buenos y momentos malos y esto yo no lo veo como un momento malo, lo veo como un reto y si por algo me ha tocado vivir todas estas situaciones con la familia es por algo, es porque algo tenemos que aprender”, externó.

Laura Flores está recuperada de COVID-19 (Foto: IG @laurafloresmx)

Además, entre lágrimas, Flores contó que se emocionó mucho durante un instante en que pudo abrazar a su hijo y se percató que su frecuencia cardiaca se aceleró debido al cariño.

“Eso es muy motivante, pero de verdad que bonitas palabras las de todos ustedes (...) normalmente en las redes sociales se pone como perfecto, entonces yo creo que ser auténticos es lo más importantes, a todos mañana nos puede doler una muela, enfermarnos, pasarla mal, lo importante es ser agradecidos con la vida y no sentirnos la última Coca-Cola del desierto”, apuntó.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos de los fans de la actriz llenaron la caja de comentarios de buenos deseos y pronta recuperación para su hijo.

“Todo estará bien primero Dios, gracias Laura por tener la atención de informar, nosotros te queremos y deseamos lo mejor para ti y tu familia”. “Ya verás como el sábado nos sorprendemos todos para bien! Abrazo en la distancia Laura . Alex campeón”. “Toma mi buena energía Laura para tu hijo, familia y para ti. Primero Dios no será necesaria una cirugía, pero me parece que si serán necesarios cambios de hábitos y alimenticios, aunque por la edad que tiene Alex, se qué es difícil pero no imposible”, se lee.