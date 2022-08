Laura Flores confesó que se operó una parte íntima y detalló si se intervendría estéticamente otra

Laura Flores se realizó una cirugía muy íntima (Foto: Instagram/laurafloresmx)

Laura Flores una vez más demuestra que no le tiene miedo al qué dirán y como nunca confesó todos los detalles sobre una cirugía íntima que se hizo años atrás. La actriz de grandes producciones de Televisa se sinceró sobre aquellos procedimientos quirúrgicos a los que ha recurrido a lo largo de su vida para echarle “una manita” a la belleza que por naturaleza ya posee.

En una reciente entrevista concedida a la revista TVyNovelas, la también cantante habló sobre la abdominoplastia y la reconstrucción vaginal a la que se sometió años atrás cuando se convirtió en madre de su hijo Patricio, dejando en claro que todo fue bajo su consentimiento y decisión personal de mejorar ambas partes de su cuerpo, aunque después de ello no se ha hecho alguna otra relacionada a temas de belleza o estética.

“Me hice la abdominoplastia, pero desde que nació Patricio, y eso ya tiene varios años, pero esas cosas no caducan si te cuidas; claro, si te haces una lipo y luego te vas al Oxxo a comerte unos pingüinos, pues no te va a durar el resultado (….) También, cuando me hice la abdominoplastia, me hice una reconstrucción vaginal”, comenzó a relatar.

La actriz aseguró que no sirve recurrir al bisturí si no se cuida la alimentación Foto: Instagram @laurafloresmx

La intérprete de producciones para la televisora de San Ángel como Al diablo con los guapos, El derecho de nacer y En nombre del amor habló sobre los difíciles procesos que sufren las mujeres después de tener un parto natural, por lo que en su caso consideró correcto recurrir a la cirugía íntima para así mejor todo aquello que a ella no le gustaba tras convertirse en mamá, detallando cómo lo vivió ella y que aunque es una decisión personal, también es importante consultarlo con los médicos y hablarlo con sus parejas.

“El doctor me preguntó si quería o no, y obviamente cuando tienes partos naturales no quedas igual, antes y después de los hijos hay un cambio fisiológico natural y pues el doctor hizo maravillas ahí para que quedara como antes de tener hijos. La verdad fue muy beneficiosa esa cirugía. Es una decisión muy personal, es algo que yo no te podría decir, pero lo que yo recomendaría es que hablen con sus parejas y con su ginecólogo”, agregó.

La actriz tiene 59 años de edad Foto: Instagram/@laurafloresmx

Aunque se realizó el proceso de reconstrucción vaginal, su decisión final fue tomada por medio de testimonios de otras mujeres a las que a través de los años les había resultado favorecedor y no había presentado algún tipo de daño en su salud. Por lo que pidió a otras chicas hablar de ello sin miedo a un tabú, así como no practicarse cualquier método que no esté más que comprobado por los médicos y el tiempo.

“A veces las mujeres tenemos muchos tabúes con respecto a ese tipo de cosas.. Sí, pero debes estar muy bien informada sobre lo que quieres hacerte, porque muchas veces te avientas como el borras sin saber, yo no me aventaría a hacerme algo que no esté ya probado algunos años, necesito que haya testimonios que me digan: “Me fue bien” o “Me fue mal”. Recuerdo, por ejemplo, que hubo un tratamiento que se puso muy de moda, varias mujeres se lo hicieron, incluso un doctor me lo quería hacer, era como un láser para fortalecer las paredes vaginales, ya que éstas se van haciendo delgadas y el acto sexual se puede volver doloroso, pues res que dejaron de hacerlo”.

Laura Flores podría regresar a la televisión en el 2023 (Foto: @laurafloresmx/ Instagram)

Para Laura Flores las mejoras de belleza no solo se obtienen con una intervención purifica, sino con ejercicio y una buena alimentación, siendo esta la clave de su impactante belleza a sus 59 años de edad.

