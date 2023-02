Santiago Creel invitó a AMLO a “dialogar” en un evento público

Santiago Creel volvió a invitar al primer mandatario federal a sumarse a dialogar por el bien del país (Fotos: Twitter/@SantiagoCreelM//Cuartoscuro)

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, utilizó su cuenta de Twitter para hacer una “cordial” invitación al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a reunirse en una conferencia ante medios para discutir el tema de la violencia y presentar propuestas para combatirlo.

El también aspirante a candidatura a presidencial mencionó, en una entrevista al medio MVS, que el primer mandatario federal se ha “resistido” en entablar un dialogo con los otros poderes constitucionales por ser dirigidos por el denominado “bando opositor”.

“Presidente López Obrador, no se salga por la tangente con insultos. Para que vea que el diálogo no va de prebendas, le propongo que hablemos frente de los medios y que el tema sea la violencia. Ahí urge solución. Hablando se entiende la gente. ¿Se anima a dialogar y resolver?”, publicó el blanquiazul en sus redes.

Presidente @lopezobrador_, no se salga por la tangente con insultos. Para que vea que el diálogo no va de prebendas, le propongo que hablemos frente de los medios y que el tema sea la violencia. Ahí urge solución. Hablando se entiende la gente. ¿Se anima a dialogar y resolver? pic.twitter.com/LfNqcNq0J2 — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) February 9, 2023

Y es que luego de que se celebrara la reunión de los tres poderes con motivo de la conmemoración de la Constitución de 1917, el presidente de la Cámara de Diputados hizo un llamado al diálogo al gobierno federal para erradicar las diferencias que “han divido a la sociedad” por el bien de México.

Durante su participación en el atril del Teatro de la República, en Querétaro, Santiago Creel, de cara al titular del Ejecutivo federal, emitió un discurso para buscar entablar acuerdos con la actual administración que se ha caracterizado en “posicionarse” como un poder contrario a todos los demás.

Ante tales peticiones, el presidente Andrés Manuel se pronunicó en contra rechazando las declaraciones del blanquizal por no ser “iguales a los conservadores”. En su conferencia diaria en Palacio Nacional, el primer mandatario federal indicó que la apertura al diálogo que desea Creel Miranda es una estrategia para regresar a los “moches” y prebendas en los cargos públicos.

Los tres poderes federales se presentaron en Querétaro para conmemorar la Constitución (PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COM)

“Tiene que haber respeto, pero no somos iguales, hay quienes apoyaron y siguen apoyando un modelo que beneficia solo a las minorías, por eso existe un bloque conservador que tiene su influencia relativa (...) A veces cuando dicen queremos dialogo, nosotros decimos ¡no! No es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca prebendas y regresar a los moches”, explicó López Orador en su conferencia del 6 de enero.

Ante tales comentarios y resistencias, el presidente de Cámara de Diputados indicó en entrevista que defenderá su petición y postura pese a la criticas del presidente del país, ya que representa uno de los poderes constitucionales que valen de la misma forma que el Poder del Ejecutivo.

“Voy a defender en forma y fondo el Poder del Estado al que represento. Yo simbolizo la pluralidad y la diversidad de la Cámara Baja. Ellos están acostumbrados a una Corte muy servil y con las formas muy antiguas, a mí me gustan las formas democráticas”, mencionó Santiago Creel a el periodista Manuel López San Martín.

QUERÉTARO, QUERÉTARO, 05FEBRERO2023.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México encabezó ceremonia por el 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asistieron Mauricio Kuri González, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; Norma Lucia Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Santiago Creel Miranda, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina; Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación; Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y Rogelio Ramirez de la O, Secretario de Secretaria de Hacienda y Crédito Público. FOTO: CESAR GÓMEZ /CUARTOSCURO.COM

La participación del presidente de la Congreso, el titular del Ejecutivo federal y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, fue altamente comentada ante las distinguibles participaciones, que de acuerdo con la conversación pública, acribillaron al primer mandatario federal de una forma sutil.

Por su parte, la recién nombrada presidenta del máximo tribunal judicial, defendió la independice del Poder Judicial por ser el organismo de impartir y asegurar la justicia de los mexicanos y recalcó que esta postura no es un privilegio.

“La independencia judicial no es privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”, expuso en su intervención.”