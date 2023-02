Quién fue Alexander Berger, el banquero que le regaló el Metro CDMX a María Félix

El banquero que le regaló el Metro de la CDMX a María Félix (Archivo)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es el medio más utilizado por los habitantes capitalinos para trasladarse a través de la ciudad. Y, pese a que fue una construcción del Estado y que actualmente administra el Gobierno de la Ciudad de México, en repetidas ocasiones La Doña, María Félix, externó que era de su propiedad.

Lo cierto es que la afirmación de la estrella del cine mexicano no estaba errada del todo, pues presuntamente la idea original fue de uno de sus esposos, un banquero francés de nombre Alexander Berger, quien le regaló a la actriz una obra colosal propia de ciudades modernas, en una muestra de su amor.

“Si no me lo quieren creer, nada va a cambiar entre nosotros, pero el maravilloso metro que tiene la Ciudad de México es mío, me lo regaló mi marido”, reveló alguna vez María Bonita, quien atribuyó el proyecto de transporte a su cuarto esposo.

María Féliz y Alexander Berger estuvieron casados por 18 años (Facebook/Luis Ramirez-Maisonet)

Alexander Berger fue un empresario francés, quien se casó con María en 1956. La pareja se conoció en una fiesta de la Embajada de Francia en México, en donde el cantautor Agustín Lara presentó un show musical. Acudió acompañado de su entonces esposa, María Félix, con quien compartió su vida entre 1945 y 1947.

No obstante, La Doña no volvió a encontrarse con Berger sino hasta después de la muerte de su tercer esposo, el actor Jorge Negrete, quien falleció a causa de cáncer en 1953 tras 11 meses de estar junto a Félix Güereña.

La actriz y el baquero se encontraron tiempo después en un bar de París, a donde ella se mudó, pues le gustaban las “ciudades cosmopolitas”. Se casaron a los pocos meses. Fue el último y el más largo de los matrimonios de la originaria de Sonora, ya que duraron juntos 18 años. Lo que los separó fue la muerte de Alexander en 1974; fecha en la que seguía relacionado con el proyecto del Metro.

Gustavo Díaz Ordaz inauguró el Metro de la Ciudad de México (El Universal)

“La primera idea de hacer el metro de México fue de Alex Berger, mi marido, y él fue el alma del proyecto hasta el final”

“Él me dijo: ‘Tú que quieres tanto que tu país progrese y sueñas con eso, y eres tan farolona y te gusta lo fabuloso, ahí te va un regalo’, nada menos, el Metro de la Ciudad de México. Yo me reí cuando me lo dijo, pero Alex cuando prometía, cumplía”, expresó la artista mexicana, fallecida en 2002.

La idea original del proyecto se remonta a 1958, cuando el fundador de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), Bernardo Quintana Arrioja, presentó un estudio para la realización de la obra al entonces regente del Distrito Federal, Ernesto P. Euruchurto, quien la rechazó por sus altos costos, e incluso convención al entonces presidente Adolfo López Mateos de no llevarla a cabo.

María Félix no volvió a casarse tras la muerte de Alexander Berger (Archivo)

Sin embargo, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz —y con Uruchurtu fuera de la administración local— el proyecto volvió a ser presentando. Alexander Berger fue uno sus principales promotores, además de amigo de Quintana. Fungió como intermediario entre México y Francia; pues gestionó el financiamiento de la obra a través de un préstamo en el país galo.

El 19 de junio de 1967 inició la construcción y dos años más tarde, el 4 de septiembre de 1969 se inauguró la primera línea, la rosa, que va de Observatorio a Pantitlán.

El banquero francés estuvo involucrado en la construcción de las primeras tres líneas. No obstante, fue en 1974 que murió a causa de un cáncer de pulmón. La pérdida fue devastadora para la actriz, quien fue internada por ocho meses en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, Estados Unidos. No volvió a casarse.