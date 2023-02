Alfredo Adame podría ser arrestado por orden de un juez

Alfredo Adame nueva pelea (Captura de pantalla)

A unos días del último enfrentamiento de Alfredo Adame en la calle, el actor ya estaría enfrentando problemas legales, pues podría pasar al menos 12 horas arrestado por incumplir el mandamiento de un juez de control.

De acuerdo con el representante legal de Diana Golden, Víctor Carrillo, entrevistado por El Universal, el excandidato de Movimiento Ciudadano podría pasar algunas horas recluido por incumplir con un acuerdo que le fue impuesto tras perder el juicio por daño moral en contra de la actriz.

Señaló que, tras el juicio contra su expareja, el impartidor de justicia ordenó que pagara una compensación económica y que en los medios de comunicación donde habló mal de ella publicara la sentencia que se le impuso.

“Hablaba mal de su familia, puras mentiras, tonterías que son consideradas como algo ilegal, pero no tenía una justificación para hacer los comentarios, respecto a la señora”, dijo el litigante.

Alfredo Adame y Diana Golden (CUARTOSCURO)

Explicó que la sentencia ya había sido otorgada, en la que se le ordenó a Adame pagar 30 mil pesos a la afectada y publicar la sentencia en los mismos medios de comunicación donde se publicaron los ataques contra la actriz Diana Golden.

Aunque ya cumplió con la totalidad del pago no ha hecho pública la sentencia en los mismos medios donde atacó a su expareja. Es de señalar que por estos hechos primero se le otorgó una multa de 10 mil pesos, luego una por el doble de dicha cantidad y ahora un arresto por 12 horas pausado por una apelación que interpuso.

“Está ganando tiempo porque al final van a ordenar el arresto si no publica esa sentencia, ahorita es de 12 horas, después podrían irla aumentando a 24 y después va aumentar a 36″.

El abogado de la actriz señaló que si tras cumplir el arresto Alfredo Adame sigue sin hacer la publicación en los medios involucrados a favor de la afectada, podrían interponer una nueva demanda por resistencia de particular.

Diana Golden y Alfredo Adame estuvieron casados por breve tiempo en la década de los 90 (Foto: Instagram @diana.goldenberg @alfredoadamevonknoop)

Y es que lo único que le faltaría hacer es publicar sin ningún cambio el documento de sentencia donde se detalla el daño moral contra la actriz.

“Le han de haber dado el presupuesto, yo creo que no ha sido nada económico y por eso no lo ha hecho, hay que insistir. Ve a una televisora y dile que publique esta sentencia y que no esté a tu presupuesto, no van a publicar nada gratis”, indicó.

Según el litigante, desde el año pasado el polémico actor debió cumplir con esa parte del ordenamiento del juez, pero como sigue sin hacerlo están atentos para que se proceda al arresto por incumplimiento. En ese sentido, están seguros de que Adame terminará detenido por algunas horas.

“Eso lo tuvo que haber publicado hace un año que se firmó la sentencia. Claro que lo van a arrestar, a lo mejor quiere evitarse eso”.

Alfredo Adame golpeado en la CDMX (Captura de pantalla)

Finalmente, respecto a los múltiples enfrentamientos y polémicas en las que se ha visto involucrado Alfredo Adame, el representante legal de Diana Golden señaló que posiblemente tenga un tipo de trastorno por el que debería ser apoyado por familiares y amigos.

Respecto al último enfrentamiento con un automovilista, el excandidato dijo a Univision que no piensa tomar terapia de control de la ira, asegurando que él no inició el conflicto.

“¿Pero por qué voy a (ir) a una terapia de (control de) ira, si yo no hice nada?”, dijo al responder una pregunta sobre si estaba contemplando tomar ayuda psicológica.

“¿A qué voy a ir a una terapia (de control) de ira, si simplemente yo me bajé y todo? Si yo hubiera sacado una pistola y le hubiera pegado (al sujeto), y cualquier cosa de esas, pero eso no está ni pensado”, añadió Adame, señalando que se bajó tranquilamente de su automóvil y que el otro conductor quien actuó violentamente.