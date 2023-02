Supuestos hackers habrían tirado las páginas de la Fiscalía de la CDMX y la SSC a meses de Guacamaya Leaks

El hackeo habría sido realizado de manera simultanea (Foto: especial)

Durante la noche del 5 de febrero se reportó que presuntos hackers habrían tirado de manera simultánea la página de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Cabe destacar que por unos momentos no se pudo acceder a las páginas de las instituciones de seguridad.

A través de redes sociales fue el reportero Ignacio Alzaga el que informó del presunto hackeo a las dependencias. También fue quien indicó que las acciones habrían sucedido de manera simultanea.

Al momento de intentar acceder a los sitios web de las instituciones aparecía una imagen que marcaba error y no se podía acceder a la información y servicios que normalmente presentan, por lo que empezó a circular la versión de que se pudo tratar de un hackeo, ocurrido a tan solo unos meses del ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por unos momentos no se pudo acceder a las páginas debido a que no cargaban, posteriormente se tuvo acceso a los sitios webs. Cabe destacar que hasta las 9:00 de la noche del domingo las instituciones de seguridad no compartieron algún tipo de información sobre el presunto hackeo.

Los reportes generaron interés debido a que apenas el pasado mes de enero se reportó un supuesto hackeo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en dicha ocasión varias personas recibieron un correo que aparentaba provenir de una fuente oficial. El mensaje generó confusión entre los contribuyentes que lo recibieron, debido a que se reportaba una devolución fiscal rechazada del año 2013.

Debido a lo anterior hubo reportes en redes sociales sobre la posibilidad de que el SAT pudiera haber sido victima de un ataque cibernético. Sin embargo, fue la propia institución la que descartó la versión del hackeo y negaron que se hayan vulnerado los datos personales de los contribuyentes.

El comunicado del SAT negó los presuntos hackeos (Foto: SAT)

“El SAT informa que esta situación no fue generada por ningún hackeo ni ocurrió a través del Buzón Tributario, como se especuló erróneamente en redes sociales”, se pudo leer en un comunicado oficial. De igual manera se aclaró que la información de los contribuyentes no fue afectada.

De igual manera, el pasado 12 de enero La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo sufrió un ataque a sus sistemas informáticos debido a un presunto hacker que habría sustraído miles de denuncias en línea y posteriormente publicado en un sitio web especializado en la filtración de documentos.

La vulneración a los sistemas sucedió la madrugada del 11 de enero y fue reportada por usuarios de redes sociales, al día siguiente la Fiscalía de Quintana Roo confirmó los hechos y informó sobre el inicio de una carpeta de investigación por la sustracción de la información.

El usuario "Sc0rp10n" fue el que publicó un archivo con la denuncias en línea (Foto: Captura de pantalla)

“La Fiscalía de Quintana Roo informa que inició una carpeta de investigación por la sustracción de denuncias en línea interpuestas de manera digital ante este organismo autónomo”, informó la institución.

El archivo encriptado contenía más de 7 mil denuncias realizadas en línea y en formato PDF fue publicado por un usuario identificado como Sc0rp10n, el cual usó la página breached.vc.

“La Fiscalía General de Quintana Roo, a cargo de Oscar Montes de Oca Rosales, expone la seguridad de los ciudadanos nacionales y extranjeros de ese importante polo turístico al no contar con ningún protocolo de seguridad y protección de datos personales de su sistema de denuncias en línea”, publicó el presunto hacker.

La Sedena fue hackeada en septiembre de 2022 (Foto: especial)

Cabe recordar que un grupo autodenominado Guacamaya fue el responsable de un ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del cual se obtuvieron al menos seis terabytes de información que hasta ese momento no se conocía. A través de diversos documentos se reveló información sobre diversos temas como grupos criminales y diversas acciones del Ejército.