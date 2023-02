Los mejores memes que dejó la presentación de Harry Styles en los Grammy 2023

Mientras que algunos usuarios de redes sociales aplaudieron al cantante, otros lo criticaron por su vestuario y supuesta desafinación. (Foto REUTERS: MARIO ANZUONI // Capturas Twitter )

Harry Styles se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por su participación estelar en la 65° entrega de los Grammy, pues aunque aparentemente cumplió las expectativas al interpretar su éxito del momento, As it Was, recibió críticas por su vestuario y una supuesta desafinación. Toda esta situación se robó las miradas después de que recibió un galardón a “Mejor Álbum Pop Vocal” por su disco del mismo nombre.

La ceremonia de premiación que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, comenzó con un show especial de Bad Bunny, quien no solo llenó el recinto con ritmo latino, también provocó que Taylor Swift sacara a relucir sus mejores pasos de baile a ritmo de Después de la playa. Minutos después, Stevie Wonder saltó al escenario para deleitar al público con The way you do the things you Do.



Lizzo no fue la excepción, pues también enloqueció a todos cuando cantó Special en su versión Gospel. Luego tocó el turno de Harry Styles, cuyo show era uno de los más esperados de la noche no solamente por los asistentes, también por sus fans. Con mucha energía y rodeado de bailarines, tomó su posición en medio del escenario para cantar As It Was.

La presentación trascurrió con total normalidad, pero cuando terminó de cantar las redes sociales se inundaron con reacciones tanto positivas como negativas. Por un lado, sus fans se mostraron conmocionados, pero por el otro, varios internautas lanzaron fuertes comentarios burlescos por el vestuario que usó durante el espectáculo y señalaron que habría entonado mal en algunas secciones del tema.



“Que feo está cantando Harry Styles”. “Estás viendo a Harry Styles en el performance con As it was, acabo de fallecer”. “Amo la coreografía, el vestuario, el baile de Harry”. “Mi cara viendo a Harry Styles desafinar absolutamente cada palabra que salió de su boca después de ganarle Pop VOCAL Album a Adele”. “a puedes dejar en paz? no ves que acaba de vivir la segunda presentación de Harry Styles en los Grammys”, fueron algunos comentarios que acompañaron memes.



Y es que cuando comenzó a cantar habría desafinado, además, durante un momento de la coreografía aparentemente se iba a caer.

Respeto a su vestuario, muchos usuarios aseguraron que era algo esperado, pues desde que dejó One Direction ha buscado encontrar un estilo propio y lo ha conseguido con piezas repletas de color y brillantina.



Pero eso no fue todo, algunas otras personas explotaron en contra del artista británico por supuestamente haber desafinado justo unos minutos después de haber ganado un Grammy en la categoría “Best Pop Vocal Album” por As it Was, en especial, porque superó a una de las grandes favoritas de la noche, Adele.

El cantante competía ante otras importantes celebridades como Adele ( 30 ), ABBA ( Voyage ), Coldplay ( Music of the Spheres ) y Lizzo ( Special ), algo inesperado hasta para el mismo cantante que agradeció el reconocimiento y su primera gran victoria.



Otros artistas ganadores en la 65° edición de los Grammy

- Mejor Album Latino Alternativo o de Rock : Motomami / Rosalía

- Mejor Actuación de Dúo o grupo: Unholy / Sam Smith y Kim Petras

- Mejor Álbum de Country: A Beautiful Time / Willie Nelson

- Mejor Canción de R&B: Cuff It / Beyoncé

- Mejor álbum dance/electrónica: Renaissance / Beyoncé

- Mejor Composición Instrumental Escrita para una Película, Televisión u otro Medio Visual: Encanto/ Germaine Franco

- Mejor Actuación de Rock: Broken Horses/ Brandi Carlile

- Mejor Compilación para un Medio Visual: Encanto

La cantante y empresaria obtuvo el récord de nominaciones; incluyendo las de este 2023 ha sido nominada en 88 ocasiones. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

- Mejor Álbum Pop Latino: Pasieros/ Rubén Blades, Boca Livre

- Mejor Álbum de R&B: Black Radio III/ Robert Glasper

- Mejor Grabación Remezclada, No Clásica: About Damn Time (Purple Disco Machine remix) / Purple Disco Machine

- Mejor Álbum de New Age: Mystic Mirror/ White Sun

- Mejor Colaboración de Rap/Cantada: WAIT FOR U/ Drake, Future, Tems

- Mejor Álbum para Niños: The Movement/ Alphabet Rockers

- Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea: Gemini Rights/ Steve Lacy

- Mejor Interpretación Solista de Canción Country: Live Forever/ Willie Nelson

- Mejor Canción Country: Til You Can’t/ Ben Stennis, Matt Rogers

- Mejor Interpretación Solista de Canción Country: Live Forever/ Willie Nelson