Taylor Swift sorprendió bailando merengue a ritmo de Bad Bunny en los Grammy 2023

Taylor Swift sorprendió a todo mundo cuando, durante los primeros minutos de la 65° ceremonia de premiación de los Grammy 2023, dejó su asiento en primera fila para bailar a ritmo de Bad Bunny. Y es que la cantautora estadounidense no pudo resistirse a Después de la playa y se sumó a todos los artistas que disfrutaron al máximo el show de apertura.

El momento lleno de sabor latino enloqueció a todos los espectadores, pero principalmente a los fanáticos de la estrella pop, quienes no dudaron en inmortalizarlo en redes sociales.

ELA! Taylor Swift dançando durante a apresentação de Bad Bunny no #GRAMMYs. pic.twitter.com/Kj0AuJLvKO — Update Swift Brasil 🇧🇷 (@updateswiftbr) February 6, 2023

Taylor Swift se robó las miradas durante la alfombra roja con un traje azul de dos piezas y unos enormes aretes plateados. Mientras caminaba por frente a las cámaras y micrófonos, la cantante recurrió a su cuenta de Twitter para agradecer su primer Grammy de la noche por su cortometraje de All Too Well.

“No puedo poner en palabras lo que esto significa para mí. Que @RecordingAcad y mis compañeros me reconozcan como director y, al hacerlo, reconozcan mi trabajo para tratar de recuperar mi música... Estoy impresionado. Gracias a todos los fanáticos que desearon que esto sucediera”, escribió por su premio en la categoría “Mejor Video Musical”.