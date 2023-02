Avioneta se desplomó en Puente de Ixtla; joven de 15 años y hombre de 55 fallecieron

(Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos)

Alrededor del mediodía del domingo 5 de febrero de 2023, la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos (CEPC) dio a conocer la noticia sobre el desplome de una aeronave ultraligera en el municipio de Puente de Ixtla. Horas después del incidente, la institución confirmó la muerte de dos tripulantes de 55 y 15 años de edad.

Chiapas, la estación preferida de los narcos para transportar cocaína de Sudamérica En poco más de un mes, las Fuerzas Armadas mexicanas han capturado fuertes cargamentos de droga traída en avionetas o en barcos VER NOTA

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, elementos de Protección Civil recibieron el reporte de un accidente en la localidad de Vista Hermosa alrededor de las 12:27 horas de la tarde. En ese sentido, elementos de la corporación, así como efectivos de la Guardia Nacional (GN), Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) se trasladaron al lugar.

“Derivado este incidente, se comunica el deceso de dos personas, siendo dos masculinos de nombres Ignacio “N” y Patricio “N”, de 55 y 15 años respectivamente, quienes tripulaban el vehículo tipo ultraligero de la marca Sky Ranger”, se lee en el comunicado publicado en las redes sociales de la CEPC de Morelos.

#AlMomento, se reporta accidente de aeronave en la localidad de San José Vista Hermosa del municipio de Puente de Ixtla, cuerpos de emergencia acuden a la zona. Información en proceso. pic.twitter.com/tR4UyoA6Hk — Protección Civil Morelos (@PC_Morelos) February 5, 2023

En las redes sociales también se dio a conocer una serie de imágenes del incidente, donde se aprecia que la parte frontal de la avioneta se estrelló contra el piso. Las alas no se desprendieron aunque sufrieron algunas abolladuras, mientras que la parte correspondiente a la cola de la aeronave no sufrió ningún impacto.

Niño fue sometido por guardias de AMLO cuando intentó acercarse a entregarle una petición en Temixco El padre del menor reclamó a uno de los trabajadores de Morena y éste se comprometió a hablar con los responsables y hacer llegar la solicitud al Presidente VER NOTA

Luego de corroborar el deceso de las dos personas a bordo del vehículo aéreo, las autoridades en el lugar acordonaron la escena del choque para esperar la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos. Serán ellos quienes realicen el levantamiento de los cuerpos, así como Aeronáutica Civil se hará cargo de realizar el peritaje para determinar las causas del percance.

No se dio a conocer la ubicación precisa del lugar de los hechos. No obstante, algunos medios locales informaron que el desplome de la aeronave ultraligera aconteció en las cercanías de un aeródromo. Aunque no se confirmó su procedencia, las características de la avioneta referida por la CEPC podrían corresponder con las de los vehículos utilizados para realizar paracaidismo en la entidad.

(Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos)

Cabe mencionar que el skydive es una de las actividades más populares en el estado de Morelos y decenas de empresas ofrecen sus servicios en municipios como Tequesquitengo, Cuautla y alrededores.

Layda Sansores supo de la reunión de Genaro García Luna con “La Barbie” y “El Barbas” Un ex policía testificó en Brooklyn, EEUU que observó al ex secretario de Seguridad reunirse con Édgar Valdez Villarreal y Arturo Beltrán Leyva VER NOTA

Hasta el momento, el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, no ha dado a conocer un pronunciamiento oficial acerca del desplome de la aeronave. De igual forma, la Fiscalía General del Estado (FGE) tampoco ha emitido ningún comunicado para dar a conocer el estado de las investigaciones correspondientes.

Días antes, el 19 de enero de 2023 por la tarde, también se dio a conocer la noticia del desplome de una aeronave tipo Cessna. Dicho siniestro ocurrió en el municipio de Talpa de Allende, al interior del estado de Jalisco y fue confirmado por las autoridades de Protección Civil en la entidad.

#Entérate en coordinación con unidades de emergencia de #TalpaDeAllende atendemos la caída de una aeronave tipo Cessna, la cual cae en una parcela dentro del mismo municipio.

1/2 pic.twitter.com/LzmJmw1qQQ — Protección Civil JAL (@PCJalisco) January 19, 2023

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, como resultado de la caída de la aeronave en una parcela, se reportó el fallecimiento de “un masculino adulto y una menor de edad”. En tanto, otra mujer, cuya edad no fue especificada, fue reportada como viva aunque en estado de gravedad.

Según informó José Manuel Becerra Cruz, segundo comandante regional de Protección Civil, la aeronave pudo haber despegado de una pista ubicada en el mismo municipio y tenía como destino la zona de Puerto Vallarta. De igual forma, información preliminar señaló que las personas fallecidas fueron el capitán de la aeronave, así como una joven de 17 años de edad.