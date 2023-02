Susana Zabaleta rompió el silencio tras expulsar a fan de su concierto: “Respeto y educación”

(Twitter/@gobiernosonora)

Hace unos días, Susana Zabaleta se viralizó en redes sociales, pues en pleno concierto que dio en Sonora decidió expulsar a uno de sus fans debido al comportamiento que tuvo durante la presentación. Así, después de que los hechos generaran un debate en internet, la cantante rompió el silencio al respecto y dio las razones por las cuales tomó dicha decisión.

Susana Zabaleta expulsó a fan de su concierto en Sonora La acción durante la presentación en el Festival Alonso Ortiz Tirado fue apoyada por muchos internautas VER NOTA

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación difundido por De Primera Mano donde la artista señaló que muchas personas se formaron para poder acceder de forma gratuita a la presentación en la que ocurrieron los hechos, por lo cual, no le pareció correcto que la persona a quien sacó estuviera hablando a la mitad del concierto.

“Lo que pasa es que uno llega el mismo día a ensayar, con una orquesta que lleva mucho tiempo. Tienes un segundo de ensayo para irte a arreglar y llegar en la noche. Gente que hizo cola durante cuatro horas, porque eran gratuitos los boletos. Entonces, que alguien llegue diciéndote que es un fan y que esté hablando a la hora del concierto cuando todo el mundo hizo silencio sepulcral, es triste y por supuesto que lo mandé a sacar”, aseguró ante las cámaras del vespertino de Imagen Televisión.

Susana Zabaleta fue vetada por Jorge Ortiz de Pinedo por no mostrar su cuerpo: “No me voy a dar la vuelta” La cantante y actriz recordó que gracias a su negativa de darse "la famosa vueltecita" frente al conductor, no la volvieron a invitar a aquella producción VER NOTA

Zabaleta rescató que el ser respetuoso era una parte esencial para su persona, por tanto, que su seguidor no guardara silencio, fue un hecho que consideró reprobable.

“El respeto y la educación se demuestra en eso”, sentenció.

Cómo fue el momento donde Susana sacó al fan de su concierto

Todo sucedió cuando la soprano estaba ofreciendo su show como parte del Festival Alonso Ortiz Tirado (FAOT), en el estado de Sonora, pero notó que una persona presente entre el público no guardaba silencio, por lo que se interrumpió a sí misma y caminó con enojo hacia el extremo del escenario.

Desaparición del médico Carlos Ignacio apunta a relación con una paciente, según Fiscalía de Sonora El doctor de 29 años, se encuentra desaparecido desde el 17 de enero y no se ha sabido nada acerca de su paradero desde entonces VER NOTA

“Sí voy”, se le escucha decir en el clip que rápidamente circuló en redes sociales.

La famosa buscó entre el público y, cuando identificó al fan que estaba hablando mientras ella presentaba su siguiente canción, decidió tomar algunas medidas al respecto y lo invitó a platicar afuera del Palacio Municipal de Álamos.

“¿Quién chin...dos está hablando? ¿Es arriba? Oigan, afuera hay un chorro de espacio para hablar ¿Ya? Es que tu crees que no te oyes, güey, pero te oyes todo, estamos haciendo silencio para ti, ¿Ya hablaste? Ok, afuera, por favor. ¿Lo pueden sacar, por favor?”, dijo la cantante.

El resto del público optó por aplaudir la decisión de Zabaleta, quien después del enojo aseguró que si dejaba de ser considerada para dicho festival, sus seguidores podrían encontrarla en otras presentaciones que daría en la Ciudad de México.

Ya que el sujeto no guardó silencio durante el evento, decidió pedir que se retirara (FAOT, Departamento de Bellas Artes)

“Bueno, si no me vuelven a invitar aquí, ya saben dónde encontrarme en México, porque dicen ‘Ay si, no la volvemos a traer porque calló a quien sabe quién... ¡A la ch...ngada!, tenemos que juntarnos para reírnos, para gozar, para disfrutar la música, no importa cual sea, el que se amargue pues que chin... su madre como el que estaba ahí”, dijo durante su show.

En redes sociales los internautas iniciaron un debate sobre la decisión que tomó Susana Zabaleta de expulsar a su seguidor, sin embargo, varios de ellos ovacionaron a la artista por anteponerse a la situación.

“Muy bien por @SusanaZabaleta, ningún gorila solo por haber pagado su boleto tiene derecho a transgredir las reglas de un evento cultural y menos en una sala”, “Gloria Lasso hacía lo mismo en un nightclub. Y la gente dejaba de fumar 1/2 hora antes de su show o no cantaba”, “Bravo por Susana. Pagas por ir a oírla a ella, no a un irrespetuoso”, “Es neta hay pin... gente que no deja oír, ahora imagínate como artista principal y no te dejen hacer tu trabajo, concentrarte. Si quieren platicar váyanse a un p...nche café”, se lee en Twitter.