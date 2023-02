Claudia Sheinbaum disipó los rumores de ruptura entre PT, PVEM y Morena en las próximas elecciones

La mandataria capitalina aseguró que Morena tendrá aliados para la contienda federal (Captura de pantalla: Claudia Sheinbaum Pardo)

Durante la sesión plenaria del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue cuestionada la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante los rumores de ruptura con las facciones aliadas -Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)- en las próximas elecciones federales.

Sin embargo, la mandataria capitalina mencionó que la estrategia electoral sigue en pie y espera “caminar” junto a estos partidos en la contienda del 2024. Y es que recientemente el líder del partido, Mario Delgado Carrillo, y el propio presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), han reiterado, en diversas ocaciones, el llamado a la unidad entre los miembros internos y aliados del partido guinda ante las controversias y polémicas que se suscitaron semanas pasadas.

“Lo más importante es que vamos a caminar juntos; Morena, PT y también estoy segura que el Verde hacía todo lo que viene sobre las elecciones”, comentó la mandataria capitalina de la Ciudad.

Claudia Sheinbaum se presentó en compañía de las demás "corcholatas" en la sesión plenaria de Morena (Foto: Cuartoscuro)

Morena y aliados se han visto envueltos en una serie de controversias luego de que empezara el período de precampañas de cara a los comicios estatales en Coahuila y el Estado de México. Hecho que lamentó la mandataria capitalina y razón por la cual justificó el llamado a la “unidad” con los partidos aliados.

“Siempre es importante hacer un llamado de unidad. Lo que pasó en Coahuila por ejemplo, siempre nos debe recordar que por encima de todos esta el proyecto (La Cuarta Transformación 4T)”, explicó Claudia Sheinbaum.

Y es que la también aspirante a la candidatura presidencial ha mencionado en distintas ocaciones que Morena debe ser distinguido por su unidad como un bloque que enfrentará al bando opositor en las elecciones a celebrarse el próximo 4 de junio del 2023 y en la contienda federal en 2024. Votación donde se disputaran distintos cargos locales, la jefatura de Gobierno y el titular del Ejecutivo federal.

Cabe recordar que durante la presentación de las encuestas realizadas por Morena para posicionar al candidato en Coahuila, el ex Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),Ricardo Mejía Berdeja anunció que iría con el Partido de Trabajo luego de que los números no le favorecieran al interior del movimiento guinda.

La designación del candidato oficial de Coahuila en Morena dejó afuera a Ricardo Mejía (Twitter/@aguadiana/@RicardoMeb)

La noticia no fue bien recibida por los integrantes morenitas ni por el mandatario Andrés Manuel, quiene sentenció a Mejía Berdeja a presentar su retiro como funcionario de la administración actual para dar rienda suelta a su candidatura en el norte del país.

El titular del Ejecutivo federal además mencionó, en su mañanera del pasado 16 de enero, que el ex subsecretario de seguridad se fue sin despedirse a través de un comunicado en donde se desprendía de su labor pública.

“Se fue Ricardo Mejía, ahora si que, no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel”, exclamó el primer mandatario federal.

Morena contendrá con PVEM en Coahuila (Twitter/@aguadiana)

Por su parte, el ahora candidato por el PT en Coahuila presentó su renuncia para confirmar sus aspiraciones a gobernar dicha entidad con el Partido del Trabajo.

“He decidido separarme de mi cargo para dedicar todo mi trabajo a la causa de la transformación de Coahuila y a la lucha inclaudicable para terminar con el Moreirato corrupto y rapaz que tiene secuestrado a mi estado”,publicó Ricardo Mejía en su comunicado.

Sin embargo, y a pesar de los conflictos, el Partido Verde apoyó la candidatura de Armando Guadiana por Morena y a la ex secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, en el Estado de México, entidad en donde el PT y Morena no disolvieron su amistad para enfrentarse al bando opositor de la alianza Va por México (PRI, PAN y PR).