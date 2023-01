AMLO se pronunció por las acusaciones de Mike Pompeo: “Ya empezaron las campañas”

(Archivo)

El exsecretario de Estados Unidos (EEUU), Mike Pompeo, acusó en fechas recientes que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, habría pedido al Gobierno estadounidense ocultar el polémico acuerdo en materia de migración “Quédate en México”.

Dicho señalamiento fue negado por el canciller mexicano, quien a su vez aseguró que las acusaciones en su contra se trataban de “una campaña basada en ideas antimexicanas”.

Su respuesta fue celebrada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien durante la conferencia de prensa de este 30 de enero, aseguró que el titular de la SRE ”actúo muy bien” tras las supuestas revelaciones realizadas por quien fue secretario de EEUU durante el gobierno de Donald Trump.

En este contexto, el mandatario mexicano negó que existieran tensiones entre administraciones durante el periodo en el que Trump estuvo al mando y atribuyó las recientes acusaciones emitidas a la temporada de campaña en el país vecino.

“Fue muy buena la relación con el expresidente Trump y con su equipo. Claro, ya empezaron las campañas en Estados Unidos, y ya empiezan a decir que ellos iban a ‘ponernos en cintura’, que ellos ‘si saben como someternos’, que ya nos habían doblado”, explicó.

En este sentido, el mandatario federal aseguró tener en alta estima al expresidente Trump, pues “fue respetuoso” con su gobierno. A la par, López Obrador recordó las ocasiones en las tuvo comunicación con el ex mandatario así como su encuentro bilateral, el cual tuvo lugar en Washington.

“Hablamos como once o doce veces por teléfono, y además de que seguramente por cuestiones de Estado, esas llamadas las tienen grabadas, pues fueron llamadas muy importantes, respetuosas y en bien de los dos pueblos y de los dos países”, detalló.

El pronunciamiento del mandatario federal se da cuatro días después de que, a través de su libro Never Give An Inch, Mike Pompeo asegurara que el canciller Marcelo Ebrard hizo una solicitud personalmente, para que quedara bajo reserva el acuerdo en materia de migración y no llegará a la opinión pública.

En el caso de Estados Unidos, Donald Trump deseaba anunciar un “cambio significativo” en la política de asilo a migrantes, pero del lado de la administración mexicana, había resistencia puesto que “no podía verse que había sido doblegado a la voluntad” de su homólogo.

Las declaraciones escritas en el libro causaron revuelo mediático, por lo que el 26 de enero, el titular de la SRE lanzó un comunicado en el que aseveró que las acusaciones se trataba de “una campaña” para presentar a México como “una amenaza”.

Asimismo, el canciller aseveró que la administración de Donald Trump habría tenido el objetivo de imponer un acuerdo para convertir al territorio mexicano (de forma permanente) en un “tercer país seguro”.

Por ello, Ebrard Casaubón aclaró que nunca se aceptó la imposición con la que México recibiría dinero a cambio de recibir migrantes. “Haber evitado un acuerdo de tercer país seguro es un logro del presidente López Obrador”, apuntó.

En tanto, desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal añadió respecto a las elecciones estadounidenses que serán celebradas este 2023.

“Ahora van a salir libros (...) por lo electoral, nada más que se van a equivocar, porque son 40 millones de mexicanos (en Estados Unidos). Si piensan que van a agarrar de bandera la política antimexicana para ganar votos, les va a ir mal. Ya no es lo mismo, porque además nosotros no nos vamos a quedar callados”, sentenció.