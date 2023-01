Sin problemas: Ignacio Mier se reunirá con Ricardo Monreal para revisar la agenda legislativa de Morena

Los coordinadores de Morena se reunirán previo a la plenaria de Morena (Twitter/@RicardoMonrealA/@NachoMierV)

Los dirigentes de las bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco y Ricardo Monreal Ávila, respectivamente, tendrá una reunión previa a la plenaria de la autollamada Cuarta Transformación que se desarrollará en el recinto legislativo de San Lázaro.

Fue por medio de la cuenta oficial del diputado por el estado de Puebla que se dio a conocer que la junta entre ambos coordinadores será el próximo lunes 30 de enero a las 14:30 horas (tiempo del centro de México), esto luego de que, presuntamente, han mantenido comunicación en los últimos días.

De acuerdo a lo poco que detalló en el mensaje, el objetivo de la conversación que tendrá será analizar cuáles son los pendientes legislativos que quedaron pendientes en el anterior periodo de sesiones, así cómo cuál será la ruta para impulsar algunos proyectos y detalles que son claves para la consolidación de la 4T.

“Desde hace unos días he estado en comunicación con el senador @RicardoMonrealA. Nos acompañará a la Reunión Plenaria de @DiputadosMorena este lunes 30 a las 14:30 en Cámara de Diputados. Vamos a tratar la ruta de los pendientes legislativos que impulsamos desde la 4T”, se pudo leer este jueves 26 de enero.

Asimismo, reiteró que, tras la reunión de coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión, Monreal Ávila será parte de la conferencia plenaria que habrá entre los diputados del partido guinda, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), misma en donde también estarán presentes las otras “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que conviene recordar que la invitación del exgobernador de Zacatecas fue controversial, debido a que días antes el coordinador de Morena en Diputados no lo nombró parte de las “corcholatas” que estarían invitadas como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, además del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Sin embargo, ante la crítica por no incluir a “todos los aspirantes a la Presidencia de la República”, fue el propio Ricardo Monreal el que indicó que sostuvo una llamada con Mier Velazco, el cual se disculpó por “omitirlo” de la lista e invitarlo a formar parte del mismo.

Ignacio Mier se habría disculpado con Monreal Ávila (Twitter/NachoMierV)

Con base en la explicación que dio el senador, la razón por la cual Monreal no estuvo en la agenda debido a que fue una omisión de la agenda, motivo por el cual le hicieron la invitación a platicar con sus compañeros militantes; no obstante, explicó que tiene gusto en que lo hayan invitado a la sesión con la que iniciará el periodo de sesiones.

“Hable ahora con Nacho Mier me dio él y le creo que fue una omisión en su agenda no invitarme y yo le dije que no se preocupara, me dijo que si podía aceptar la invitación y dije que sí y estamos afinando la fecha, qué día y qué hora puedo ir, pero le agradezco a Nacho Mier que me invite y al grupo parlamentario de Morena, me da mucho gusto que me acepten”, expresó.

La declaración de Monreal se dio algunos días después de que había indicado que su partido “por fin” lo reconoció como uno de los candidatos a perfilarse para suceder al actual titular del Ejecutivo federal en la contienda presidencial en el 2024, luego de que supuestamente le hayan levantado el “veto” desde Palacio Nacional, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Hoy se reconoce que, después de mucha insistencia y perseverancia que soy precandidato, aspirante, en efecto a suceder al presidente López Obrador. Reconocimiento mi legitimidad, mi derecho”, puntualizó.